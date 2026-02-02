Rolnicy mówią dość! A co na to Prezydent? Autorzy petycji skierowanej do Prezydenta RP domagają się pilnej nowelizacji ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Ich zdaniem obecne przepisy niesprawiedliwie ograniczają wysokość rekompensat dla rolników, którzy nie otrzymali zapłaty za dostarczone produkty rolne. Proponują usunięcie przepisów wiążących wypłaty z unijnymi limitami pomocy de minimis.

rozwiń >

Prezydent zdecyduje o sytuacji milinów osób żyjących na wsiach. Chodzi o duże pieniądze i pomoc z funduszu

O co chodzi? O dokument, który można znaleźć tutaj: Petycja dotycząca pomocy udzielanej rolnikom z Funduszu Ochrony Rolnictwa \ BIP \ Petycje \ Petycje 2026 \ Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wnoszący apelują o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do zmiany ustawy z 9 maja 2023 roku o Funduszu Ochrony Rolnictwa przez wykreślenia z niej art. 12 ust. 1a i art. 25. Celem proponowanych zmian, jest jednoznaczne uznanie, że rekompensaty FOR nie mogą być zaliczane do pomocy de minimis, a ich wypłata uzależniona od uzyskania notyfikacji w Komisji Europejskiej. Jeśli tak by się stało sytuacja rolników diametralnie by się zmieniła. Petycja została przekazana właściwym komórkom organizacyjnym w Kancelarii Prezydenta RP - w 2026 r. sprawa powinna się rozstrzygnąć.

REKLAMA

REKLAMA

Rolnicy chcą zmian w Funduszu Ochrony Rolnictwa. Do Prezydenta trafiła petycja o usunięcie limitów de minimis

Autorzy petycji skierowanej do Prezydenta RP domagają się pilnej nowelizacji ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Ich zdaniem obecne przepisy niesprawiedliwie ograniczają wysokość rekompensat dla rolników, którzy nie otrzymali zapłaty za dostarczone produkty rolne. Proponują usunięcie przepisów wiążących wypłaty z unijnymi limitami pomocy de minimis.

Fundusz Ochrony Rolnictwa nie działa tak, jak oczekiwano? Rolnicy mówią wprost: „To niesprawiedliwe”

Fundusz Ochrony Rolnictwa (FOR) miał być realnym wsparciem dla gospodarstw, które padły "ofiarą" niewypłacalnych lub nierzetelnych podmiotów skupujących. W praktyce — jak wskazuje się w petycji — system nie spełnia swojej funkcji. Powód? Rekompensaty zostały objęte unijnymi limitami pomocy de minimis, co znacząco obniża ich wysokość.

Ważne Rolnicy podkreślają, że często otrzymują jedynie część należnych środków, a niekiedy kwoty wielokrotnie niższe od rzeczywistych strat. To — ich zdaniem — prowadzi do nierówności na rynku i eliminuje z niego najbardziej poszkodowanych producentów.

Czego dokładnie dotyczy petycja? Kluczowe są dwa przepisy

W petycji skierowanej do Prezydenta RP wnioskodawcy proszą o wniesienie do Sejmu projektu ustawy, który:

REKLAMA

usuwa art. 12 ust. 1a ustawy o FOR,

usuwa art. 25 ustawy o FOR.

To właśnie te przepisy powodują, że rekompensaty z FOR są traktowane jako pomoc publiczna, wymagają notyfikacji w Komisji Europejskiej i podlegają limitom de minimis.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Autorzy petycji argumentują, że:

rekompensaty nie są pomocą państwa w rozumieniu art. 107 TFUE,

mają charakter wyrównawczy, a nie preferencyjny,

nie zakłócają konkurencji — wręcz przeciwnie, przywracają równość na rynku,

Polska „nadgorliwie” uznała je za pomoc publiczną i niepotrzebnie notyfikowała w KE.

Rolnicy powołują się na prawo unijne i orzecznictwo TSUE

W uzasadnieniu petycji przywołano m.in. wyrok TSUE z 19 grudnia 2018 r. (C 347/17), wskazując, że rekompensaty wypłacane za realnie dostarczone produkty nie stanowią selektywnej pomocy, która mogłaby zakłócać konkurencję.

Zdaniem autorów: FOR nie faworyzuje żadnej grupy, nie wpływa negatywnie na handel między państwami członkowskimi, a jego celem jest ochrona rolników przed skutkami niewypłacalności kontrahentów.

„Chcącemu nie dzieje się krzywda”. Krytyka notyfikacji w Komisji Europejskiej

W petycji znalazł się również mocny zarzut: Polska sama uznała rekompensaty FOR za pomoc publiczną, choć nie wymagało tego prawo unijne. W efekcie Komisja Europejska mogła jedynie zaakceptować zgłoszenie — co, zdaniem petytora, było konsekwencją błędnej decyzji polskich władz. Skutki tej decyzji odczuwają dziś rolnicy, którzy muszą zmieścić się w limitach de minimis, często wyczerpanych przez inne formy wsparcia.

Jak zmienić sytuację rolników? Co proponuje się w petycji?

Możliwą opcją jest wykreślenie przepisów łączących rekompensaty z pomocą publiczną, rezygnacji z notyfikacji w KE, pełnych, a nie limitowanych rekompensat dla rolników, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane produkty. Zdaniem petytora to jedyny sposób, by FOR zaczął działać zgodnie z pierwotnym założeniem — jako realny mechanizm ochrony gospodarstw rolnych.

Podsumowują, petycja skierowana do Prezydenta RP to wyraźny sygnał, że rolnicy oczekują zmian w funkcjonowaniu Funduszu Ochrony Rolnictwa. Obecne limity de minimis — według autorów — wypaczają sens rekompensat i nie zapewniają rolnikom sprawiedliwego wyrównania strat. Proponowana nowelizacja ma przywrócić FOR jego pierwotny charakter: ochronny, a nie pomocowy.