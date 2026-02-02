Ta opłata wzrosła na 2026 rok o 4,5 proc. Kto ją zapłaci? Wpływy z tego tytułu systematycznie spadają

Nowy rok kalendarzowy zazwyczaj wiąże się z podwyżkami. Tak jest również w 2026 roku, który przywitał Polaków wzrostem stawek m.in. podatków i opłat lokalnych. Jednak podwyżki nie obejmą wszystkich. Dlaczego?

Opłata wzrosła na 2026 rok o 4,5 proc.

Rola zwierząt domowych w życiu społeczeństwa konsekwentnie się zmienia. Widok psów w galeriach handlowych czy restauracjach mało kogo obecnie dziwi. I choć nie wszyscy są zadowolenie z tego, jak bardzo zwierzęta wkraczają w „ludzką” sferę naszej codzienności, to tej tendencji raczej nie da się łatwo odwrócić.

Jednak zwierzęta to również koszty. Nie tylko te związane z codziennym utrzymaniem i ewentualnym leczeniem, ale również związane z opłatą od posiadania psa nazywaną potocznie podatkiem od psa. To jedna z opłat lokalnych, o której pobieraniu decydują samorządy. I choć część z nich odeszła od jej wprowadzania i pobierania – głównie ze względu na istotne problemy praktyczne związane z jej poborem – to w wielu gminach nadal jest ona pobierana.

Tak samo jak w przypadku pozostałych podatków i opłat lokalnych, również o wysokości opłaty od posiadania psa decyduje rada gminy. Jest w tym zakresie jednak ograniczona corocznie określaną stawką maksymalną. Na 2026 r. wzrosła ona do 186,28 z ł (w 2025 r. wynosiła 178,26 zł).

Wpływy z tego tytułu systematycznie spadają

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli rada gminy wprowadzi tę opłatę na swoim terenie, pobiera się ją od osób fizycznych posiadających psy. Nie pobiera się jej od:

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;

2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;

3) osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania psa asystującego;

4) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;

5) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Jak wynika z danych resortu finansów, w 2025 r. opłatę od posiadania psa pobierano w 354 gminach. W latach 2020–2024 dochody wszystkich gmin uzyskane z tego tytułu wynosiły ok. 4 mln zł rocznie. Ministerstwo obserwuje też systematyczny spadek liczby samorządów, które uzyskują dochody z tego źródła.