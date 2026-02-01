REKLAMA

Strona główna » Prawo » Praca » Praca » Formy zatrudnienia » Zarabiasz pozując? Musisz zapłacić podatek. Organy podatkowe nie mają wątpliwości – nie można w tym wypadku stosować zwolnienia

Zarabiasz pozując? Musisz zapłacić podatek. Organy podatkowe nie mają wątpliwości – nie można w tym wypadku stosować zwolnienia

01 lutego 2026, 10:00
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Zarabiasz pozując? Musisz zapłacić podatek. Organy podatkowe nie mają wątpliwości – nie można w tym wypadku stosować zwolnienia
Zarabiasz pozując? Musisz zapłacić podatek. Organy podatkowe nie mają wątpliwości – nie można w tym wypadku stosować zwolnienia
Jak prawidłowo opodatkować uzyskany dochód? Odpowiedź na to pytanie nie zawsze jest prosta. Dodatkowe wątpliwości pojawiają się w przypadku dochodów, które po spełnieniu określonych warunków mogą być objęte zwolnieniem od podatku. Dokonanie korzystnej interpretacji jest wówczas podwójnie kuszące.

Konsekwencje umowy o pozowanie

Czy pozowanie to działalność wykonywana osobiście? Odpowiedź na to pytanie ma istotne znaczenie dla młodych osób. Jeśli odpowiemy na nie twierdząco, będzie to oznaczało, że dochody, które uzyskują z tego tytułu mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego. Jeśli jednak odpowiedź będzie przeciwna, podatek trzeba będzie zapłacić. Jak zawsze w tego rodzaju przypadkach kluczowe znaczenie ma to, jak na dane zagadnienie zapatrują się organy podatkowe. W jednej z takich spraw wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbkowej, do którego podatnik zwrócił się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w jego sprawie (z 21 lutego 2025 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.741.2024.2.SJ).
W analizowanym stanie faktycznym spółka prowadziła działalność gospodarczą polegającą na produkcji i sprzedaży produktów kosmetycznych. W jej ramach podejmowała różnego rodzaju aktywności marketingowe w celu zwiększenia sprzedaży oferowanych produktów. Chcąc pozyskać nowych klientów reklamowała swoje produkty za pomocą środków masowego przekazu, wykorzystując do tego specjalnie zainscenizowane zdjęcia i materiały video przedstawiające użytkowników produktów. W związku z tym zawarto umowę zatytułowaną „umowa o pozowanie”, na mocy której uczestnik sesji zobowiązał się do udziału w sesji fotograficznej w dniu, miejscu oraz o godzinie określonej przez spółkę. Zgodnie z zawartą umową, zobowiązał się on m.in. dołożyć podczas sesji wszelkiej staranności, aby jak najkorzystniej i zgodnie z zamiarem przedstawicieli spółki zaprezentować jej produkty. Wyraził również zgodę na wykorzystywanie oraz rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego w związku z tą współpracą.

Zgodna na wykorzystanie wizerunku jako przedmiot umowy

Zdaniem podatnika przychód uzyskany w związku z tą współpracą należało zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazał, że jak stanowi art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o PIT, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. W jego ocenie zaistniały stan faktyczny mieści się w dyspozycji tej regulacji, a przekazanie prawa do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku jest w tej sytuacji tylko jednym z aspektów umowy i nie jest to aspekt wiodący. Z punktu widzenia umowy kluczowe było bowiem uczestnictwo w sesji, które doprowadziło do wykonania zdjęć. Udzielenie zgody na wykorzystanie prawa do wizerunku było jedynie następstwem czynności wykonywanych osobiście w postaci uczestnictwa w sesji.

Nie każdy młody człowiek korzysta ze zwolnienia od podatku

Z takim poglądem nie zgodził się jednak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który w wydanej interpretacji indywidualnej wskazał, że zgoda na rozpowszechnianie wizerunku, w oznaczonych warunkach, wyłączająca bezprawność naruszenia tego dobra osobistego, może być przedmiotem lub elementem różnego rodzaju stosunków lub zobowiązań prawnych, w tym umów o różnorakim charakterze, zaś pojęcie wykorzystywania wizerunku niesie w sobie zgodę na jego rozpowszechnianie w sposób przewidziany np. umową cywilnoprawną. Jednakże bez względu na rodzaj umowy będącej podstawą udostępnienia wizerunku, na gruncie przepisów ustawy, uzyskany z tego tytułu przychód należy zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych, w rozumieniu art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że w tej sytuacji podatnik nie jest objęty tzw. ulgą dla młodych, czyli zwolnieniem z grupy PIT-0, a uzyskany dochód należy opodatkować. Za art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika bowiem, że bowiem, że wolne od podatku dochodowego są przychody:
1) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy
2) umów zlecenia,
3) tytułu odbywania praktyki absolwenckiej,
4) tytułu odbywania stażu uczniowskiego,
5) zasiłku macierzyńskiego
- otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Ulga ta nie dotyczy więc przychodów z tytułu zbycia praw majątkowych. W tego rodzaju przypadkach zleceniodawca jako płatnik ma więc obowiązek obliczyć, pobrać i wpłacić do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Podstawa prawna

art. 10, art. 18, art. 21 ust. 1 pkt 148, art. 41 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 163)

Źródło: INFOR
Prawo
Zarabiasz pozując? Musisz zapłacić podatek. Organy podatkowe nie mają wątpliwości – nie można w tym wypadku stosować zwolnienia
01 lut 2026

Jak prawidłowo opodatkować uzyskany dochód? Odpowiedź na to pytanie nie zawsze jest prosta. Dodatkowe wątpliwości pojawiają się w przypadku dochodów, które po spełnieniu określonych warunków mogą być objęte zwolnieniem od podatku. Dokonanie korzystnej interpretacji jest wówczas podwójnie kuszące.
