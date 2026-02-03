Nagroda jest dodatkowym wyróżnieniem dla pracownika. Powinien on otrzymać zawiadomienie, którego kopię wraz z uzasadnieniem należy dołączyć do akt osobowych. Nagroda nie może być przyznawana powszechnie, gdyż wówczas nie stanowi wyróżnienia.

Konieczne pisemne zawiadomienie o przyznaniu nagrody

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie kontrolowała Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój. Podczas kompleksowej kontroli w zakresie gospodarki finansowej RIO zwróciła uwagę na naruszenie przepisów w zakresie wynagradzania pracowników samorządowych. Uchybienia dotyczyły m.in. przyznawania nagród pracownikom urzędu.

REKLAMA

REKLAMA

W wystąpieniu pokontrolnym wskazano, że urzędnikom przyznano i wypłacono nagrody bez sporządzenia indywidualnych pisemnych zawiadomień do pracowników o przyznaniu nagrody oraz bez podania ich uzasadnienia. Jak podkreśliła RIO, brak uzasadnienia nie pozwala stwierdzić, czy zostały dochowane zasady przyznania nagród określonych w art. 36 ust. 6 ustawy o pracownikach samorządowych oraz art. 105 ustawy Kodeks pracy.

RIO wskazała, że nagroda jest dodatkowym wyróżnieniem, które należy uzasadnić w piśmie przekazywanym pracownikowi. Przyznając nagrody dla pracowników należy mieć również na względzie, iż świadczenie przyznawane powszechnie nie jest nagrodą, gdyż nie stanowi wyróżnienia.

Nagrody dla pracowników powinny być uzasadnione

We wnioskach pokontrolnych przypomniano, że przyznawanie nagród pracownikom urzędu miejskiego powinno nastąpić jedynie w sytuacji wystąpienia przesłanki wskazanej w art. 36 ust. 6 ustawy o pracownikach samorządowych oraz zgodnie z przepisem art. 105 ustawy Kodeks pracy.

REKLAMA

„Uzasadnienie należy wyszczególnić w dokumencie w sprawie przyznania nagrody odrębnie dla każdego z wyróżnionych w ten sposób pracowników, stosownie do przepisu § 3 pkt 2 lit. l rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 535, z późn. zm.), mając na względzie zasadę legalnego dokonywania wydatków publicznych wyrażoną w art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1483)” – wskazano.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak zaznaczyła RIO, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody powinien zostać dołączony do akt osobowych pracownika.