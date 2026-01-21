Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne PFRON wypłaca comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia tych pracowników. Kwota dofinansowania uzależniona jest od kilku czynników. Jakich?

Kto dostanie dofinansowanie z PFRON

Pracodawca, który zdecydował się na zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego może liczyć na comiesięczne dofinansowanie do jego wynagrodzenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Dofinansowanie przeznaczone jest dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Dofinansowanie nie przysługuje na osoby zatrudnione na postawie umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło).

REKLAMA

REKLAMA

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności pracownika. Ponadto warunkiem otrzymania dofinansowania jest ujęcie pracownika w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przysługuje w kwocie:

2760 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,

w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, 1550 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 575 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Ważne PFRON wypłaca miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika.

Dodatkowe zwiększenie dofinansowania do wynagrodzenia

Kwoty dofinansowania są dodatkowo zwiększane w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną (02-P), upośledzenie umysłowe (01-U), całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C) lub epilepsję (06-E) oraz niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O).

REKLAMA

Dodatkowe zwiększenie przysługuje w wysokości:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1380 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,

w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, 1035 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 690 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Kto nie otrzyma dofinansowania z PFRON

Dofinansowanie z PFRON nie dotyczy wszystkich pracodawców. Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje m. in. pracodawcy:

do wynagrodzenia pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury ,

, jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych,

lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych, jeżeli wynagrodzenie zostało wypłacone po dniu złożenia wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania,

jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów , wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni,

, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni, posiadającemu zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających ogółem kwoty 100 zł.

Podstawa prawna: