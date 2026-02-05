REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » KRUS wysyła deklaracje podatkowe. W jakim terminie świadczeniobiorcy otrzymają PIT-y?

KRUS wysyła deklaracje podatkowe. W jakim terminie świadczeniobiorcy otrzymają PIT-y?

05 lutego 2026, 11:38
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
KRUS deklaracje podatkowe PIT-40A PIT-11A PIT-11 PIT-37 PIT-36 podatek dochodowy 2025
KRUS wysyła deklaracje podatkowe. W jakim terminie świadczeniobiorcy otrzymają PIT-y?
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego obliczyła podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych oraz innych świadczeń podlegających opodatkowaniu. KRUS już wysyła PIT-y do świadczeniobiorców.

Kto otrzyma formularz PIT

PIT otrzymają wszystkie osoby, które w 2025 roku chociaż raz pobrały jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe (np. emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, świadczenia w tzw. zbiegu wdowim), rodzicielskie świadczenie uzupełniające, świadczenie niezrealizowane po osobie zmarłej lub świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Wszystkie deklaracje podatkowe wysłane zostaną w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2026 roku.

Jakie rodzaje PIT wysyła KRUS

KRUS wysyła następujące rodzaje PIT-ów:

  • PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) otrzymają emeryci i renciści oraz osoby uprawnione do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, którym Kasa rozliczyła podatek dochodowy za 2025 rok tj. te które m.in. pobierały świadczenie z KRUS przez cały rok podatkowy i saldo ich rozliczenia wyniosło 0 zł lub na ich koncie podatkowym powstała niedopłata podatku, która zostanie potrącona ze świadczenia za marzec 2026 roku.
  • PIT-11A (informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego) otrzymają emeryci i renciści oraz osoby uprawnione do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, którym Kasa nie mogła dokonać rozliczenia podatku i przekazać PIT-40A, ponieważ np.: nie pobierali świadczenia przez cały 2025 rok, mają nadpłatę podatku (nadpłatę zwróci urząd skarbowy).
  • PIT-11 (informacja o przychodach z innych źródeł) otrzymają osoby, którym Kasa wypłacała: świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, tzw. niezrealizowane świadczenie po osobie zmarłej (tj. emeryturę lub rentę przysługującą zmarłemu; nie dotyczy zasiłków pogrzebowych), alimenty potrącane ze świadczenia rolniczego.

Czy należy złożyć zeznanie podatkowe za 2025 r. w urzędzie skarbowym

Świadczeniobiorca, który otrzyma PIT-40A lub PIT-11A lub/oraz PIT-11 może zaakceptować lub zmienić zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-36, przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Może to zrobić w serwisie e-Urząd Skarbowy, bądź złożyć PIT-37 lub PIT-36 w formie papierowej we właściwym urzędzie skarbowym – w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2026 roku.

Zeznanie podatkowe przygotowane przez KAS zostanie udostępnione na portalu podatkowym www.podatki.gov.pl, w usłudze Twój e-PIT. Jeśli świadczeniobiorca nie złoży ww. zeznania, to 30 kwietnia 2026 roku zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie uznane za złożone.

KRUS przypomina, że każda osoba, która otrzyma co najmniej jeden z ww. formularzy PIT (z wykazaną odprowadzoną zaliczką na podatek dochodowy) oraz chce skorzystać z ulg podatkowych (np. za zakup leków, rehabilitację), a także osoba, która chce skorzystać z rozliczenia podatku razem z małżonkiem lub dzieckiem, powinna zmienić zeznanie podatkowe przygotowane przez KAS albo sama wypełnić i przekazać nowe zeznanie w formie elektronicznej lub papierowej do urzędu skarbowego, również w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2026 roku.

Przydatne terminy

Terminy rozliczeń podatku dochodowego w 2026 roku:

  • od 15 lutego 2026 roku - od tego dnia podatnicy mogą logować się do profilu na portalu podatkowym i uzyskać wstępnie przygotowaną dla nich deklarację PIT-37 lub PIT-36,
  • do 30 kwietnia 2026 roku - termin na modyfikację, odrzucenie lub akceptację deklaracji przygotowanej przez Ministerstwo Finansów (KAS) lub złożenie zeznania podatkowego we właściwym US – elektronicznie lub w wersji drukowanej.

Urząd skarbowy zwróci nadpłatę podatku:

  • w ciągu 45 dni od dnia złożenia zeznania PIT 37 lub PIT-36 lub od 30 kwietnia 2025 r., jeżeli urząd zaakceptuje zeznanie w usłudze Twój e-PIT,
  • w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia deklaracji PIT, jeśli została ona złożona w sposób inny niż elektroniczny.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r., poz. 163 z późn. zm.)
Źródło: KRUS
