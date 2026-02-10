Rekord pozwoleń na broń w Polsce. Zapowiadane możliwe zaostrzenie przepisów

Polacy zbroją się na potęgę. W ubiegłym roku padł kolejny rekord, ale wkrótce może być trudniej i drożej. Politycy Polski 2050 domagają się zaostrzenia przepisów – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Wojna w Ukrainie impulsem do wzrostu zainteresowania bronią

„Zainteresowanie Polaków posiadaniem własnej broni wyraźnie zaczęło rosnąć wraz z napaścią Rosji na Ukrainę w 2022 r. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że jeszcze w 2020 r. rocznie wydawano niewiele ponad 10 tys. pozwoleń, a w 2022 r. liczba ta wzrosła do 34 tys. Rekord padł w 2025 r. Chęć posiadania własnej broni wyraziło kolejnych 50 tys. Polaków. Łączna liczba pozwoleń przekroczyła 411 tys. (235 tys. w 2020 r.)” – czytamy we wtorkowym „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Rekordowy 2025 rok - 50 tys. nowych wniosków

Gazeta podaje, że Polacy najczęściej decydują się ubiegać o sportową licencję strzelecką oraz o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich.

„W minionym roku została przekroczona też magiczna granica liczby sztuk broni, jaka znajduje się w posiadaniu Polaków. Osiągnęła ona 1 mln sztuk, podczas gdy w 2014 r. było to niewiele ponad 380 tys. sztuk” – informuje „DGP”.