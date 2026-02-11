REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Anonimowość wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Stanowisko RPO w sprawie tożsamości

Anonimowość wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Stanowisko RPO w sprawie tożsamości

11 lutego 2026, 11:34
Wymóg ujawnienia tożsamości przez osobę składającą wniosek o udostępnienie informacji publicznej jest pozbawiony ustawowej podstawy prawnej – ocenił rzecznik praw obywatelskich w skardze skierowanej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jak poinformowano w komunikacie Biura RPO, skarga kasacyjna podpisana przez zastępcę rzecznika Stanisława Trociuka dotyczy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z sierpnia zeszłego roku.

Przedmiot skargi kasacyjnej

Jak czytamy w komunikacie Biura RPO, wyrok dotyczył anonimowego wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który został złożony przez obywatela do głównego inspektora transportu drogowego. „Organ nie rozpoznał wniosku, twierdząc, że anonimowe wnioski o udostępnienie informacji publicznej nie są dopuszczalne. Do tego stanowiska przychylił się sąd I instancji, który oddalił skargę na bezczynność” – poinformował rzecznik.

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich

Zdaniem RPO, który nie zgodził się z orzeczeniem WSA, wymóg ujawnienia tożsamości przez osobę składającą wniosek o udostępnienie informacji publicznej jest pozbawiony podstawy prawnej w ustawie. „Dopuszczalność anonimowych wniosków o udostępnienie informacji publicznej ma znaczenie dla wielu osób, które z różnych względów mogą mieć obawy przed konsekwencjami ujawnienia swojej tożsamości w postępowaniu z wniosku o udostępnienie informacji publicznej” – podkreślono w komunikacie.

Problemy z ujawnieniem tożsamości

Jak zaznaczono, doświadczenia z działalności RPO wskazują, że problem ten dotyczy zwłaszcza aktywistów, dziennikarzy śledczych na wstępnym etapie zbierania materiałów, sygnalistów oraz osadzonych kierujących swoje wnioski do administracji zakładu karnego. „Odebranie tym osobom możliwości nieujawniania swojej tożsamości w toku postępowania z wniosku o udostępnienie informacji publicznej byłoby w ocenie Rzecznika wątpliwe prawnie” – czytamy w komunikacie.

Zdaniem RPO kwestia ujawnienia tożsamości przy występowaniu o informację publiczną nie znajduje oparcia w konstytucyjnym prawie dostępu do informacji publicznej. Podobne wnioski – jak dodano – można także wysnuć „na gruncie Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”.

RPO dodał, że jego stanowisko zostało poparte także przez biorącą udział w tym postępowaniu organizację społeczną - Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

W związku z tym w skardze kasacyjnej RPO zawnioskował do NSA o uchylenie zaskarżonego wyroku WSA w całości oraz rozpoznanie sprawy co do jej istoty poprzez zmianę wyroku w NSA.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
