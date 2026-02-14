Wypowiedzenie Konkordatu, aby Polska „odzyskała suwerenność” w zakresie edukacji dzieci, dysponowania funduszami publicznymi i procesu wyborczego – Sejm rozpatrzy wniosek w sprawie rozwiązania umowy ze Stolicą Apostolską
„Przywrócenie polskiemu państwu suwerenności” w zakresie edukacji dzieci, dysponowania funduszami publicznymi i procesu wyborczego to najważniejsze powody, dla których 15 tys. osób podpisało się pod petycją w sprawie wypowiedzenia przez Polskę umowy międzynarodowej łączącej ją ze Stolicą Apostolską, czyli – Konkordatu. Fundacja będąca autorem petycji, złożyła ją w Sejmie w dniu 13 lutego 2026 r.
Czym jest Konkordat?
Konkordat jest umową międzynarodową zawartą w dniu 28 lipca 1993 r. między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską, w której Polska i Kościół Katolicki uzgodniły wzajemne stosunki.
Zgodnie z art. 4 Konkordatu – Rzeczpospolita Polska uznała osobowość prawną Kościoła Katolickiego, jak również wszystkich instytucji kościelnych terytorialnych i personalnych, które uzyskały taką podmiotowość na podstawie przepisów prawa kanonicznego.
Na mocy art. 5 Konkordatu – Polska zobowiązana jest do zapewniania Kościołowi Katolickiemu, bez względu na obrządek – możliwości swobodnego i publicznego pełnienia jego misji, łącznie z wykonywaniem jurysdykcji oraz zarządzaniem i administrowaniem jego sprawami, a na podstawie art. 6 Konkordatu – Kościół Katolicki jest uprawniony do tworzenia swoich struktur. Art. 8 Konkordatu z kolei – gwarantuje Kościołowi Katolickiemu wolność sprawowania kultu religijnego i prawo do organizowania kultu publicznego. Miejscom przeznaczonym przez władzę kościelną do sprawowania kultu – państwo polskie zapewnia natomiast nienaruszalność. Kościół – na mocy Konkordatu – jest również uprawniony do sprawowania kultu publicznego w innych miejscach, niż wyłącznie do tego przeznaczone i nie wymaga to zgody władz państwowych.
Na uwagę zasługuje również art. 12 Konkordatu, zgodnie z którym – rodzice mają prawo do religijnego wychowania dzieci, a państwo polskie gwarantuje, że szkoły publiczne podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola, prowadzone przez organy administracji państwowej i samorządowej – organizują, zgodnie z wolą zainteresowanych, naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych. Program nauczania religii katolickiej oraz podręczniki opracowuje przy tym wyłącznie władza kościelna i jedynie – podaje je do wiadomości kompetentnej władzy państwowej. W sprawach treści nauczania i wychowania religijnego nauczyciele religii podlegają przepisom i zarządzeniom kościelnym, a w innych sprawach – przepisom państwowym.
Na mocy art. 23 Konkordatu Kościół Katolicki może ponadto – zgodnie z przepisami prawa polskiego – nabywać, posiadać, użytkować i zbywać mienie nieruchome i ruchome oraz nabywać i zbywać prawa majątkowe, czyli – posiadać i dysponować własnym majątkiem.
15 tys. osób poparło inicjatywę wypowiedzenia przez Polskę Konkordatu – aby „Polska odzyskała suwerenność” w zakresie edukacji dzieci, dysponowania funduszami publicznymi i procesu wyborczego
W dniu 13 lutego 2026 r., o godz. 12, zgodnie z zapowiedzą fundatora Fundacji Grupa Inicjatywa – pisarza i działacza społecznego Rafała Betlejewskiego, do Sejmu została złożona petycja z żądaniem wypowiedzenia przez Polskę umowy międzynarodowej łączącej nasze państwo ze Stolicą Apostolską, czyli – Konkordatu. Pod petycją podpisało się 15 tys. osób.
Jak poinformowała Fundacja Grupa Inicjatywa – żądanie wypowiedzenia przez Polskę Konkordatu motywuje wolą „odzyskania przez Polskę suwerenności” w zakresie:
- „stanowienia prawa (szczególnie chodzi o prawa reprodukcyjne, prawa równościowe),
- edukacji dzieci i młodzieży (religia musi zniknąć szkół),
- dysponowania funduszami publicznymi (w zakresie przymusowego finansowania Kościoła katolickiego),
- rozliczenia kościelnej pedofilii (dzisiaj biskup na bazie konkordatu może odmówić dostępu do akt organom ścigania)
- procesu wyborczego (Kościół nie może wpływać na wybory powszechne w Polsce).”
– „Petycję podpisało 15 000 osób. Dziękuję partii Zieloni oraz Klaudii Jachirze, Michałowi Suchorze za umożliwienie nam zabrania głosu w Sejmie. Zapraszamy wszystkich posłów i posłanki z dowolnych frakcji, dziennikarzy i media!” – zapowiedział w czwartek, 12 lutego br., autor inicjatywy, Rafał Betlejewski.
Podczas wizyty przedstawicieli Fundacji Grupa Inicjatywa w Sejmie, w dniu 11 września 2025 r., która – jak poinformowała Fundacja – „była możliwa dzięki posłom partii Zielonych” – Fundacja poinformowała, że wypowiedzenie przez Polskę Konkordatu, jest – w jej ocenie – warunkiem, by „Polska odzyskała suwerenność w trzech zakresach. Po pierwsze, wypowiedzenie Konkordatu przywróci polskiemu państwu suwerenność w zakresie edukacji dzieci. Nie wszyscy wiedzą, że Konkordat zmusza polski system oświatowy do organizacji katechezy w szkołach publicznych, a MEN nie ma żadnego wpływu na treść katechezy, gdyż Polska zrezygnowała z tego w Konkordacie. Kościół może np. nauczać, że homoseksualizm to choroba i system edukacji nie może z tym nic poradzić.
Po drugie, w zakresie dysponowania groszem publicznym. Polska nie może być przymuszona do stałego i bezwarunkowego wspierania jednego kościoła z budżetu państwa niezależnie od tego, jak ten kościół się zachowuje i co robi.
Wreszcie Polska musi odzyskać suwerenność w zakresie procesu wyborczego. Nie może być tak, że Kościół katolicki jest nieformalną partią polityczną, która wspiera jednych kandydatów, a gani innych i „ustawia” nam wybory. To deformuje polskie życie polityczne. Kościół trzeba odciąć od polskiej polityki. I z takimi hasłami Grupa Inicjatywa pojawi się w Sejmie.” – podsumowali przedstawiciele Fundacji.
Wypowiedzenie Konkordatu – na jakich zasadach może się odbyć i czy w ogóle jest możliwe?
W treści Konkordatu nie przewidziano zapisów mówiących o tym, w jaki sposób można go rozwiązać. W rozmowie z Tok Fm1, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Paweł Borecki, podkreślił jednak, że „nie oznacza to, że umowa ta jest wieczysta”, a w takiej sytuacji – zastosowanie znajduje Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 1969 roku.
Dr hab. Teresa Gardocka, która przez wiele lak kierowała Instytutem Prawa Uniwersytetu SWPS, podkreśliła natomiast, że kluczowa jest kwestia zapisania istnienia i obowiązywania konkordatu w obowiązującej Konstytucji (a konkretnie jej art. 25 ust. 4), zgodnie z którą – „Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem Katolickim określają umowa międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy.” Pojawienie się ww. zapisu w Konstytucji – w opinii prof. Teresy Gardockiej oznacza, że – Konkordatu nie można jednostronnie wypowiedzieć.
– „Gdyby się konkordat jednostronnie wypowiedziało, to ta norma konstytucyjna byłaby normą pustą. Byłoby w Konstytucji zapisane, że stosunki reguluje Konkordat, a Konkordatu by nie było. Więc moje zdanie jest takie, że nie można go jednostronnie wypowiedzieć. Można zwracać się do Stolicy Apostolskiej o renegocjację Konkordatu, czyli wprowadzenie w jego treść takich zmian, na jakich państwu by zależało” – wyjaśniła wówczas ekspertka, podkreślając jednocześnie, że jej stanowisko w powyższej kwestii nie jest jedynym.
W opinii dr hab. Pawła Boreckiego, prof. UW – teoretycznie, istnieje możliwość wypowiedzenia Konkordatu, ale jak podkreślił – by móc wyjść z tej „legislacyjnej pułapki” musiałby zajść szereg trudnych do spełnienia warunków. W pierwszej kolejności – należałoby zmienić Konstytucję. Ponadto – trzeba by dysponować argumentami w postaci przypadków naruszeń postanowień umowy przez stronę kościelną. – „Przykłady te, świadczyłyby to o tym, że strona ta narusza fundamentalną zasadę prawa międzynarodowego i prawa naturalnego "pacta sunt servanta" – umów należy dotrzymywać. To otwiera pole do dyskusji, czy w takich warunkach Polska ma nadal przestrzegać umowy, która jest ewidentnie naruszana przez drugiego kontrahenta.” – wyjaśnił prof. Borecki. Ponadto – Konkordat stanowi umowę międzynarodową ratyfikowaną za zgodą wyrażoną w ustawie. Oznacza to, że – jej wypowiedzenie, również musiałoby nastąpić za zgodą wyrażoną w ustawie. Innymi słowy – na wypowiedzenie Konkordatu, musiałby wyrazić zgodę cały szereg ośrodków politycznych i naczelnych organów władzy państwowej – w tym Prezydent RP, w zakresie kompetencji którego leży wypowiadanie, zawieranie i ratyfikowanie umów międzynarodowych.
Petycja w sprawie wypowiedzenia przez Polskę Konkordatu, autorstwa Fundacji Grupa Inicjatywa, z całą pewnością – zostanie skierowana do rozpatrzenia przez sejmową Komisję do Spraw Petycji, która będzie mogła zdecydować, czy podejmie w tej sprawie inicjatywę ustawodawczą.
1 Natalia Ryńska (w:) Tok Fm, „Czy da się wypowiedzieć konkordat? I co to zmieni?”, 5.10.2023 r.
Podstawa prawna:
- Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U. z 1998 r., nr 51, poz. 318)
