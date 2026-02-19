Kontrole abonamentu RTV. Poczta Polska wyjaśnia, jak często odwiedza gospodarstwa domowe
Liczba kontroli w gospodarstwach domowych jest znikoma i stanowi jedynie niewielki odsetek wszystkich - poinformowało PAP Biuro Prasowe Poczty Polskiej w odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzonej kontroli abonamentu RTV.
Poczta Polska rozpoczęła kontrole abonamentu w całym kraju - poinformował w poniedziałek forsal.pl. Jak dodano, jeśli kontroler stwierdzi posiadanie sprawnego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, który nie został zarejestrowany, może nałożyć karę w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty abonamentowej.
Nowe stawki abonamentu RTV od stycznia 2026 r.
Od stycznia 2026 r. za radioodbiornik trzeba płacić 9,50 zł miesięcznie, za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy – 30,50 zł.
Kary za brak rejestracji odbiornika RTV
W odpowiedzi na pytania PAP Biuro Prasowe Poczty Polskiej napisało, że wykonuje ona zadania związane z usługą RTV na zlecenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która jest dysponentem danych i informacji na ten temat. „Kontrole zgodnie z ustalonym planem realizują wyznaczeni kontrolerzy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej, przy czym liczba kontroli w gospodarstwach domowych jest znikoma i stanowi jedynie niewielki odsetek wszystkich. W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika RTV w wydanej decyzji nakazuje się rejestrację odbiornika oraz ustala opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika zgodnie z art. 5 ustawy” - dodano.
Kto jest zwolniony z płacenia?
Zwolnione z płacenia abonamentu są osoby, które ukończyły 75. rok życia, zaliczone do I grupy inwalidzkiej, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi oraz osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury nieprzekraczającej połowy przeciętnego wynagrodzenia.
Rejestracja odbiorników RTV
Odbiorniki radiowe i telewizyjne można zarejestrować w placówkach pocztowych lub przez stronę internetową Poczty Polskiej w terminie 14 dni od zakupu odbiornika. Korzystanie z telewizji kablowej, satelitarnej lub cyfrowej w ramach umowy cywilnoprawnej podpisanej z operatorem sieci nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłaty abonamentowej, co wynika z zapisów ustawy o opłatach abonamentowych - informuje KRRiT na stronie internetowej.
