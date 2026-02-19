Kontrole abonamentu RTV. Poczta Polska wyjaśnia, jak często odwiedza gospodarstwa domowe

Liczba kontroli w gospodarstwach domowych jest znikoma i stanowi jedynie niewielki odsetek wszystkich - poinformowało PAP Biuro Prasowe Poczty Polskiej w odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzonej kontroli abonamentu RTV.

Poczta Polska rozpoczęła kontrole abonamentu w całym kraju - poinformował w poniedziałek forsal.pl. Jak dodano, jeśli kontroler stwierdzi posiadanie sprawnego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, który nie został zarejestrowany, może nałożyć karę w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty abonamentowej.

REKLAMA

REKLAMA

Nowe stawki abonamentu RTV od stycznia 2026 r.

Od stycznia 2026 r. za radioodbiornik trzeba płacić 9,50 zł miesięcznie, za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy – 30,50 zł.

Kary za brak rejestracji odbiornika RTV

W odpowiedzi na pytania PAP Biuro Prasowe Poczty Polskiej napisało, że wykonuje ona zadania związane z usługą RTV na zlecenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która jest dysponentem danych i informacji na ten temat. „Kontrole zgodnie z ustalonym planem realizują wyznaczeni kontrolerzy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej, przy czym liczba kontroli w gospodarstwach domowych jest znikoma i stanowi jedynie niewielki odsetek wszystkich. W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika RTV w wydanej decyzji nakazuje się rejestrację odbiornika oraz ustala opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika zgodnie z art. 5 ustawy” - dodano.

Kto jest zwolniony z płacenia?

Zwolnione z płacenia abonamentu są osoby, które ukończyły 75. rok życia, zaliczone do I grupy inwalidzkiej, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi oraz osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury nieprzekraczającej połowy przeciętnego wynagrodzenia.

REKLAMA

Rejestracja odbiorników RTV

Odbiorniki radiowe i telewizyjne można zarejestrować w placówkach pocztowych lub przez stronę internetową Poczty Polskiej w terminie 14 dni od zakupu odbiornika. Korzystanie z telewizji kablowej, satelitarnej lub cyfrowej w ramach umowy cywilnoprawnej podpisanej z operatorem sieci nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłaty abonamentowej, co wynika z zapisów ustawy o opłatach abonamentowych - informuje KRRiT na stronie internetowej.