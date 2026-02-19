REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Kontrole abonamentu RTV. Poczta Polska wyjaśnia, jak często odwiedza gospodarstwa domowe

Kontrole abonamentu RTV. Poczta Polska wyjaśnia, jak często odwiedza gospodarstwa domowe

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 lutego 2026, 15:23
Kontrole abonamentu RTV. Poczta Polska wyjaśnia, jak często odwiedza gospodarstwa domowe
Kontrole abonamentu RTV. Poczta Polska wyjaśnia, jak często odwiedza gospodarstwa domowe
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Liczba kontroli w gospodarstwach domowych jest znikoma i stanowi jedynie niewielki odsetek wszystkich - poinformowało PAP Biuro Prasowe Poczty Polskiej w odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzonej kontroli abonamentu RTV.

Poczta Polska rozpoczęła kontrole abonamentu w całym kraju - poinformował w poniedziałek forsal.pl. Jak dodano, jeśli kontroler stwierdzi posiadanie sprawnego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, który nie został zarejestrowany, może nałożyć karę w wysokości 30-krotności miesięcznej opłaty abonamentowej.

REKLAMA

REKLAMA

Nowe stawki abonamentu RTV od stycznia 2026 r.

Od stycznia 2026 r. za radioodbiornik trzeba płacić 9,50 zł miesięcznie, za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy – 30,50 zł.

Kary za brak rejestracji odbiornika RTV

W odpowiedzi na pytania PAP Biuro Prasowe Poczty Polskiej napisało, że wykonuje ona zadania związane z usługą RTV na zlecenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która jest dysponentem danych i informacji na ten temat. „Kontrole zgodnie z ustalonym planem realizują wyznaczeni kontrolerzy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej, przy czym liczba kontroli w gospodarstwach domowych jest znikoma i stanowi jedynie niewielki odsetek wszystkich. W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika RTV w wydanej decyzji nakazuje się rejestrację odbiornika oraz ustala opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika zgodnie z art. 5 ustawy” - dodano.

Kto jest zwolniony z płacenia?

Zwolnione z płacenia abonamentu są osoby, które ukończyły 75. rok życia, zaliczone do I grupy inwalidzkiej, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi oraz osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury nieprzekraczającej połowy przeciętnego wynagrodzenia.

REKLAMA

Rejestracja odbiorników RTV

Odbiorniki radiowe i telewizyjne można zarejestrować w placówkach pocztowych lub przez stronę internetową Poczty Polskiej w terminie 14 dni od zakupu odbiornika. Korzystanie z telewizji kablowej, satelitarnej lub cyfrowej w ramach umowy cywilnoprawnej podpisanej z operatorem sieci nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłaty abonamentowej, co wynika z zapisów ustawy o opłatach abonamentowych - informuje KRRiT na stronie internetowej.

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Abonament RTV 2026: masz 10 proc. zniżki gdy zapłacisz do 25 stycznia za cały rok
Abonament RTV 2026: masz 10 proc. zniżki gdy zapłacisz do 25 stycznia za cały rok
To już naprawdę koniec abonamentu RTV. Zostanie zlikwidowany. Konkretną datę już podali. Rząd szykuje rewolucyjne zmiany. Co z tymi, którzy z opłatami zalegają?
To już naprawdę koniec abonamentu RTV. Zostanie zlikwidowany. Konkretną datę już podali. Rząd szykuje rewolucyjne zmiany. Co z tymi, którzy z opłatami zalegają?
Koniec abonamentu RTV? Nowa opłata audiowizualna może objąć niemal wszystkich Polaków
Koniec abonamentu RTV? Nowa opłata audiowizualna może objąć niemal wszystkich Polaków
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Kontrole abonamentu RTV. Poczta Polska wyjaśnia, jak często odwiedza gospodarstwa domowe
19 lut 2026

Liczba kontroli w gospodarstwach domowych jest znikoma i stanowi jedynie niewielki odsetek wszystkich - poinformowało PAP Biuro Prasowe Poczty Polskiej w odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzonej kontroli abonamentu RTV.
Drony będą mogły opryskiwać pola i sady. Nie będzie obowiązku informowania o tym osób postronnych
19 lut 2026

Jak wynika z konsultowanych właśnie zmian w przepisach, już niedługo drony będą mogły opryskiwać pola i sady. Nie będzie wiązało się to z obowiązkiem informowania o tym osób postronnych. Czy przepisy zdążą wejść w życie przed wiosennym sezonem upraw?
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu wyniosło 9002,47 zł. Eksperci: dynamika płac wyhamuje w 2026 r.
19 lut 2026

Dynamika płac wyhamuje w 2026 roku do około 5,5 proc. średniorocznie z uwagi na słabość popytu na pracę i idący za nim spadek siły przetargowej pracowników – napisali ekonomiści Banku Pekao w komentarzu do danych GUS.
Leki z kodeiną bez recepty nie dla nieletnich? Jasne stanowisko GIF
19 lut 2026

Farmaceuci mają obowiązek odmówić sprzedaży leków OTC z kodeiną osobom poniżej 18. roku życia oraz wtedy, gdy istnieje podejrzenie ich użycia w celach pozamedycznych - przypomniał szef Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego Łukasz Pietrzak. Wskazał, że takie zasady wprost wynikają z przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne.

REKLAMA

Obowiązkowe OC dla właścicieli psów? Więcej pogryzień niż ofiar wypadków drogowych
19 lut 2026

W 2024 roku w Polsce odnotowano 26 588 pogryzień przez psy – średnio 73 dziennie. To więcej niż liczba osób rannych w wypadkach drogowych. Mimo tej skali tylko 35% Polaków popiera obowiązkowe OC dla opiekunów psów.
Od marca 2026 r. będzie można dorobić więcej do emerytury (renty) bez jej obniżenia lub zawieszenia. ZUS wyjaśnia kogo dotyczą te limity
19 lut 2026

ZUS informuje, że od 1 marca 2026 r. wzrosną limity przychodu dla pracujących wcześniejszych emerytów i rencistów. Dopuszczalne progi dorabiania w porównaniu z obecnie obowiązującymi kwotami zwiększą się o 298,30 zł oraz o 553,90 zł.
Przewlekle chorzy trafią do DOM-u. Stały monitoring stanu zdrowia ma ułatwić najbardziej potrzebującym dostęp do opieki medycznej
19 lut 2026

Czy czeka nas rewolucja w zakresie opieki medycznej nad osobami przewlekle chorymi? Taki wniosek można by wyciągnąć czytając projekt przepisów dotyczących e-zdrowia, nad którymi rozpoczynają się prace. Czym będzie DOM?
Ile pieniędzy dostanie sołtys? Od 1 marca zmieni się wysokość świadczenia
19 lut 2026

Świadczenie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa co roku podlega waloryzacji. Tak samo jest i teraz, co wynika z komunikatu prezesa KRUS, który podał wysokość świadczenia, która będzie obowiązywać od 1 marca 2026 roku. Sprawdź, jaka to kwota.

REKLAMA

Sztuczna inteligencja pomaga ZUS w pracy. W których systemach ZUS już jest AI, a w których zaraz będzie?
18 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce, by sztuczna inteligencja (AI) wspierała pracę i rozwój tej instytucji. W komunikacie z 18 lutego 2026 r. Rzecznik ZUS poinformował w których systemach informatycznych ZUS już są elementy AI, a w których dopiero będą. ZUS deklaruje, że tworząc rozwiązania z elementami sztucznej inteligencji uwzględnia zarządzanie ryzykiem i dba, by modele AI zapewniały bezpieczeństwo danych i ochronę prywatności, były przejrzyste (wyjaśnialne), odporne na ataki i nadużycia, zgodne z etyką i prawem oraz audytowalne. ZUS dokłada też starań, by AI w systemach informatycznych Zakładu podlegała nadzorowi człowieka i wynikały z rzeczywistych potrzeb, tj. rozwiązywały problemy pracowników. ZUS dba również, by wdrażane elementy AI były zgodne z prawem (zgodność z RODO i AI Act), architekturą IT, nie zagrażały wydajności i bezpieczeństwu systemów informatycznych. ZUS deklaruje, że algorytmy AI (i podejmowane przez nie działania) są jedynie elementem w procesach, w których występują. Generalną zasadą stosowaną w ZUS jest to, że AI jest wykorzystywana do wspomagania decyzji ludzkich, a nie do automatycznego podejmowania decyzji.
Koniec z wykupem mieszkań na własność, aby nieruchomości wyprzedawane przez gminy, nie były „przedmiotem dalszego obrotu” ale – dla niektórych jest jeszcze „światełko w tunelu”
19 lut 2026

Od maja 2025 r. w Sejmie trwają prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, który ma zlikwidować problem „wyprzedaży” mieszkań komunalnych należących do zasobów gmin. Proponowanym rozwiązaniem jest likwidacja uprawnienia rad gmin do stosowania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych, co ma zmusić samorząd do wyceniania mienia po wartości rynkowej lub pozostawienia go w zasobie mieszkaniowym. Jako, że gminy nierzadko udzielały bonifikat sięgających nawet 80, 90 czy 98% wartości nieruchomości – dla wielu rodzin o niższych dochodach, wprowadzenie takiej zmiany, będzie równoznaczne z brakiem możliwości wykupu na własność wynajmowanego mieszkania. Do projektu zgłoszono jednak poprawki.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA