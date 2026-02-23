REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » Od 23 lutego 2026 r. 500 tys. losowo wybranych firm ma dostęp do nowego systemu ZUS. Nowe konto płatnika i inne zmiany w eZUS

Od 23 lutego 2026 r. 500 tys. losowo wybranych firm ma dostęp do nowego systemu ZUS. Nowe konto płatnika i inne zmiany w eZUS

23 lutego 2026, 12:11
eZUS zastąpi PUE ZUS
Od 23 lutego 2026 r. 500 tys. losowo wybranych firm ma dostęp do nowego systemu ZUS. Co nowego w zmodernizowanym eZUS?
Od 23 lutego 2026 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił nowy portal eZUS pierwszym 500 tys. klientów. Zmiany dotyczą części przeznaczonej dla płatników składek, a konta do testów wybrano losowo. Kolejne firmy dołączą do grona użytkowników w najbliższych dniach. Wdrożenie podzielone na etapy pozwoli na precyzyjną obserwację działania systemu po modyfikacji.

Jakie zmiany w eZUS?

Nowe konto płatnika składek jest bardziej przejrzyste i lepiej dostosowane do codziennych potrzeb przedsiębiorców. Wszystkie wnioski w eZUS zyskały nową formę – specjalne kreatory prowadzą użytkownika przez kolejne etapy tworzenia dokumentu, pokazują postęp prac, a na końcu jasno informują, czy formularz został pomyślnie wysłany. Ogranicza to liczbę błędów i ułatwia dopełnianie formalności. Zmiany wprowadzono w odpowiedzi na sugestie użytkowników oraz poprzedzono je pilotażem.

Szybki dostęp do najważniejszych informacji

W nowym eZUS przedsiębiorcy mają szybki dostęp do najważniejszych informacji o rozliczeniach z ZUS i zwolnieniach lekarskich swoich pracowników. Mogą łatwo sprawdzić złożone deklaracje oraz wiadomości z Zakładu. Bezpośrednio z okna startowego można przejść do swoich spraw lub katalogu usług. Nowy widok zastąpił kilka dotychczasowych, oddzielnych zakładek. Teraz jest to miejsce, w którym użytkownik może poukładać najpotrzebniejsze informacje według własnych preferencji.

Wątki

Wszystkie sprawy płatnika są teraz łączone w wątki. Dzięki temu można łatwo sprawdzić, na jakim etapie jest dane postępowanie i czy ZUS odpowiedział już na korespondencję. Status sprawy obrazuje pasek postępu.

Widok wiadomości

Zmienił się także widok wiadomości. Skrzynka została podzielona na trzy sekcje: powiadomienia, korespondencję z Centrum Kontaktu Klientów oraz komunikaty. Nowe wiadomości są wyraźnie oznaczone i widoczne już na stronie startowej, opatrzonej informacją o nieodczytanej korespondencji. Wymiana pism w tej samej sprawie jest łączona w jeden wątek – podobnie jak w popularnych programach pocztowych. Większość użytkowników jest przyzwyczajona do takiego rozwiązania, co ułatwi im obsługę korespondencji udostępnianej na portalu.

Etapy zmian

Prace nad zmianą wyglądu serwisu są realizowane etapowo, ponieważ portal e-usług ZUS posiada wiele funkcji i obsługuje złożone procesy. Nadanie im nowej formy oraz optymalizacja działania to ogromne przedsięwzięcie. Nawet podczas wdrażania modyfikacji system musi być stale dostępny, bezpieczny i wydajny. Priorytetem pozostaje również bieżące dostosowywanie go do nowelizacji przepisów prawa – te zmiany zawsze mają najwyższy priorytet.

ZUS prowadzi już prace nad unowocześnieniem profilu klienta indywidualnego (ubezpieczonego i świadczeniobiorcy) oraz kont dla komorników i lekarzy.

Wiele zmian czeka także aplikację ePłatnik, służącą do składania dokumentów ubezpieczeniowych. Na obecnym etapie wdrożenia narzędzie to pozostało w dotychczasowym kształcie.

Poza zmianami w portalu ZUS tworzy także kolejne rozwiązania mobilne. Wkrótce udostępni aplikację mZUS dla Płatnika, z której skorzystają płatnicy składek oraz osoby posiadające pełnomocnictwo do ich kont w eZUS. Będzie można w niej przeglądać informacje o saldach i zwolnieniach lekarskich, wysyłać wybrane wnioski, zgłaszać umowy o dzieło czy samodzielnie generować zaświadczenia. Aplikacja będzie dostępna na urządzeniach z systemami Android oraz iOS.

Krzysztof Cieszyński, Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
