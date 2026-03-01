Od 1 marca wzrosną stawki, jakie gminy otrzymują za obsługę zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny. Zwiększą się także opłaty za wydawanie duplikatów kart - wynika z obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowanego w Monitorze Polskim.

W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie MRPiPS w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu. Stawka za obsługę zadań związanych z przyznawaniem KDR dla jednej rodziny wielodzietnej w gminie wzrośnie do 26 zł. Dotychczas obowiązywała kwota 25 zł.

Czego dotyczą podwyżki?

Podwyżki będą też dotyczyły opłat za wydawanie duplikatów Karty Dużej Rodziny. Jak podało MRPiPS wydanie duplikatu Karty będzie podlegało opłacie w wysokości 17 zł.

W przypadku, gdy po przyznaniu KRD zmieni się liczba członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością przyznania kolejnej Karty koszt realizacji ustawy przez gminę będzie wynosił 9 zł. Do 7 zł wzrośnie koszt realizacji ustawy przez gminę za wydanie duplikatu KRD. Stawka w wysokości 7 zł będzie też obowiązywać za wydanie karty tradycyjnej w przypadku, gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna.

Od kiedy wyższe stawki?

Podwyższone stawki będą naliczane od 1 marca br.

Zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny realizacja zadań gminy związanych z przyznawaniem Karty jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, które jest finansowane ze środków budżetu państwa.

W przypadku gdy w gminie, powiecie lub województwie jest wprowadzony samorządowy program przyznający uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych, gmina, powiat lub województwo może wykorzystać KRD jako dokument potwierdzający uprawnienia wprowadzone przez samorząd.

Źródło: SSPAP