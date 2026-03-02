Milowy krok w cyfryzacji sądów: pisma online, mniej papieru. Kto będzie mógł korzystać?

Polski wymiar sprawiedliwości wykonuje milowy krok w stronę pełnej cyfryzacji. Portal Informacyjny Sądów Powszechnych, używany przez ponad pół miliona osób, staje się dwukierunkową platformą komunikacji z sądem dla profesjonalnych pełnomocników. Zmiany mają przyspieszyć obieg dokumentów i ograniczyć papierową korespondencję.

Dotychczasowa rola Portalu Informacyjnego

Dotychczas Portal Informacyjny zapewniał przede wszystkim dostęp do informacji o sprawie, możliwość przeglądania dokumentów oraz odbiór części doręczeń elektronicznych realizowanych przez sąd.

Elektroniczne "Biuro Podawcze"

Od 1 marca 2026 r. w systemie uruchomione zostanie elektroniczne „Biuro Podawcze”. Oznacza to, że określone pisma procesowe będzie można wnieść bezpośrednio przez Portal - bez konieczności korzystania z operatora pocztowego lub osobistego składania dokumentów w sądzie. Pismo stanie się dostępne dla sądu niemal natychmiast po jego wprowadzeniu do systemu, a użytkownik natychmiast otrzyma elektroniczne potwierdzenie wniesienia pisma w terminie.

Przechodzimy od modelu informacyjnego do procesowego. Portal Informacyjny przestaje być wyłącznie oknem, przez które widać status sprawy- staje się biurem podawczym, otwartym 24 godziny na dobę. To realne przeniesienie czynności procesowych do bezpiecznego środowiska, które eliminuje bariery geograficzne i czasowe w kontakcie z sądem. To realna zmiana w codziennej obsłudze spraw i w komunikacji z sądem - wyjaśnia wiceminister sprawiedliwości Sławomir Pałka.

Adwokaci, radcy prawni, rzecznicy patentowi, prokuratorzy, Prokuratoria Generalna

Nowe funkcjonalności skierowane są przede wszystkim do profesjonalnych pełnomocników: adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych, Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz prokuratorów.

Rodzaje pism możliwych do wniesienia

Za pośrednictwem Portalu możliwe będzie wnoszenie niektórych pism procesowych m.in. apelacji i zażaleń, dalszych pism w toku postępowania przed sądem II instancji, a także niektórych wniosków procesowych, np. wniosku o przeprowadzenie rozprawy zdalnej czy o nadanie klauzuli wykonalności.

Krótsza droga dokumentu do sądu

Z perspektywy praktyki oznacza to krótszą drogę dokumentu do sądu, ograniczenie ryzyka opóźnień wynikających z obiegu tradycyjnego oraz łatwiejsze zachowanie terminów procesowych, także w ostatnim dniu terminu.

Równocześnie uruchomiona zostanie funkcjonalność tzw. doręczeń wzajemnych. Pełnomocnicy będą mogli przesyłać odpisy pism pełnomocnikowi strony przeciwnej za pośrednictwem systemu, a sąd uzyska możliwość weryfikacji wykonania tego obowiązku. W efekcie skróci to obieg dokumentów i zwiększy przejrzystość czynności procesowych.

Mediatorzy i komornicy w systemie doręczeń elektronicznych

Zmiany obejmą również kolejne grupy uczestników postępowań. Od 1 marca 2026 r. stali mediatorzy oraz komornicy sądowi będą zobowiązani do posiadania konta w Portalu Informacyjny.

Od 1 czerwca 2026 r. sądy będą realizować wobec tych grup doręczenia elektroniczne za pośrednictwem systemu, co zapewni im stały dostęp do kierowanej do nich korespondencji.

Jednocześnie komornicy nie uzyskają możliwości wnoszenia pism procesowych przez Portal - w tym zakresie pozostają przy dotychczasowych rozwiązaniach.

Rozszerzenie na przedsiębiorców i obywateli od 1 czerwca 2026

Kolejny etap wdrożenia nastąpi 1 czerwca 2026 r. Od tej daty osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy będą mogli złożyć oświadczenie o wyborze doręczeń elektronicznych. Po złożeniu takiego oświadczenia sąd będzie doręczał im pisma za pośrednictwem Portalu - z natychmiastowym dostępem do korespondencji na własnym koncie i bez konieczności wizyty na poczcie.

Rozwiązanie ma charakter dobrowolny: osoby, które nie zdecydują się na komunikację elektroniczną, nadal będą mogły korzystać z tradycyjnej, papierowej formy doręczeń.

Cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości to proces rozłożony na lata, którego celem jest usprawnienie postępowań i zwiększenie dostępności sądów przy zachowaniu równoległych kanałów komunikacji. Rozbudowa Portalu Informacyjnego jest jednym z jego kluczowych etapów - zapewnia wybór między e-doręczeniami a drogą tradycyjną oraz stopniowo przenosi kolejne czynności procesowe do bezpiecznego środowiska elektronicznego. Najważniejsze jest to, że cyfryzacja usprawnia postępowania, a jednocześnie pozostaje dostępna i bezpieczna dla każdego użytkownika, niezależnie od stopnia jego cyfrowej aktywności - zaznacza Sławomir Pałka.

Integracja z systemem e-Płatności Ministerstwa Sprawiedliwości

W IV kwartale 2026 r. planowane jest umożliwienie wnoszenia opłat sądowych, w ramach udostępnionych na Portalu Informacyjnym spraw. Będzie to możliwe dzięki integracji Portalu Informacyjnego z systemem e-Płatności Ministerstwa Sprawiedliwości. Uprości to wnoszenie opłat oraz odciąży pracowników sądów od czasochłonnych czynności przypisywania wpłat do poszczególnych spraw.

Realne korzyści dla uczestników postępowań i dla państwa

Wprowadzenie elektronicznego wnoszenia pism oraz rozszerzenie doręczeń online oznacza skrócenie czasu między kolejnymi czynnościami procesowymi oraz szybszy obieg dokumentów między stronami a sądem.

Już dziś średni czas odbioru korespondencji przez profesjonalnych pełnomocników skrócił się z około 10 dni do 3 dni, a nowe funkcjonalności mają dodatkowo usprawnić te procesy. W praktyce przekłada się to na mniejsze obciążenie sekretariatów sądowych, większą przewidywalność terminów oraz ograniczenie kosztów druku i wysyłki korespondencji.

Dokładnie ustalony moment wpływu i doręczenia eliminuje wątpliwości co do terminów, a pismo złożone przez Portal trafia do systemu od razu i może być szybciej procedowane. To także większa wygoda dla użytkowników – pisma można składać i odbierać korespondencję z dowolnego miejsca, o każdej porze.

Liczba sądów objętych systemem

Portal Informacyjny obejmuje wszystkie 377 sądów powszechnych w Polsce:

11 apelacyjnych,

47 okręgowych i

319 rejonowych.

Z systemu korzysta obecnie ponad 483 tys. obywateli, ponad 65 tys. profesjonalnych pełnomocników oraz ponad 13 tys. użytkowników instytucjonalnych.

System obsługuje średnio około 9 mln otwarć spraw miesięcznie.

Przejście od informatyzacji do cyfryzacji procesowej

Rozbudowa Portalu Informacyjnego stanowi jeden z kluczowych elementów przejścia od informatyzacji polegającej na udostępnianiu informacji o sprawie do cyfryzacji procesowej, czyli realnego przenoszenia czynności procesowych do środowiska elektronicznego.

Celem na lata 2026–2027 jest stworzenie jednolitego punktu dostępu do wnoszenia pism, odbioru doręczeń oraz przeglądania akt sprawy. To jeden z pierwszych etapów budowy elektronicznych akt sądowych w Polsce oraz konsekwentnej modernizacji wymiaru sprawiedliwości.

Nowa odsłona Portal Informacyjny z nowymi funkcjonalnościami jest już dostępna pod adresem

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl