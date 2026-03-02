REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy urzędowe » Wybory » Wybory prezydenckie » UODO ukarał komitet Karola Nawrockiego. 35,5 tys. zł za ujawnienie danych osobowych

UODO ukarał komitet Karola Nawrockiego. 35,5 tys. zł za ujawnienie danych osobowych

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 marca 2026, 13:56
UODO ukarał komitet Karola Nawrockiego. 35,5 tys. zł za ujawnienie danych osobowych
UODO ukarał komitet Karola Nawrockiego. 35,5 tys. zł za ujawnienie danych osobowych
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Prezes UODO Mirosław Wróblewski nałożył na komitet wyborczy Karola Nawrockiego administracyjną karę pieniężną w wysokości ok. 35,5 tys. zł. Chodzi o ujawnienie danych osobowych m.in. Jerzego Ż., zawartych w dokumentach dotyczących sprzedaży mieszkania w Gdańsku.

Konferencja prasowa i ujawnione dokumenty

Urząd Ochrony Danych Osobowych przypomniał w poniedziałkowym komunikacie, że do ujawnienia danych doszło na konferencji prasowej posłów PiS, w toku ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej; w jej trakcie pojawiły się zarzuty, że ówczesny kandydat na prezydenta (obecnie prezydent) w sposób „wzbudzający wątpliwości” nabył mieszkanie od Jerzego Ż. Dokumenty dot. tej transakcji - wśród nich były umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania, pełnomocnictwa oraz testament - przedstawił na konferencji prasowej, która odbyła się 6 maja 2025 r. w siedzibie PiS, poseł Przemysław Czarnek.

REKLAMA

REKLAMA

Dokumenty te – jak czytamy w komunikacie udostępnionym przez RODO - zawierały m.in. dane osobowe, w tym imiona i nazwiska stron umowy; imiona rodziców, numery ewidencyjne PESEL, numery i serie dowodów osobistych, adresy zamieszkania, informacje o sytuacji rodzinnej oraz o sposobie rozporządzenia majątkiem. „Były wśród nich dane osobowe kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ale także dwóch osób, które funkcji publicznych nie pełniły (właściciela mieszkania i małżonki kandydata). Pierwsza z nich z pewnością nie wyraziła zgody na udostępnienie danych, której jej dotyczyły” - czytamy.

Wyjaśnienia posła i stanowisko komitetu

W związku z zaistniałą sytuacją prezes UODO Mirosław Wróblewski zwrócił się do Czarnka z prośbą o wyjaśnienie. Pełnomocnik posła wskazał, że polityk nie miał zamiaru „ujawnienia jakichkolwiek danych osobowych widniejących na dokumentach”. Sam Czarnek stwierdził, że dokumenty „otrzymał od organizatorów konferencji Kandydata na Prezydenta Karola Nawrockiego, którzy go «poinstruowali, żeby przedstawić na konferencji prasowej rzeczywiste okoliczności zdarzeń objętych oszczerstwami w kampanii wyborczej»”.

„W związku z wyjaśnieniami posła Przemysława Czarnka Prezes UODO zwrócił się o wyjaśnienia do Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta RP. Ten potwierdził wyjaśnienia posła, ale nie zgodził się z twierdzeniem, że w trakcie konferencji doszło do ujawnienia danych osobowych osób niepublicznych” - poinformował UODO.

REKLAMA

Argumenty o „interesie publicznym” i dostępności danych w sieci

Jak czytamy, komitet argumentował, że dane osobowe ws. właściciela mieszkania „były już uprzednio znane, krążyły w sieci w materiałach osiągających ogromne zasięgi i były dostępne przeciętnemu użytkownikowi internetu”. Wskazał też, że zagadnienia z konferencji dotyczyły „dyskusji o kawalerce” zakupionej przez Nawrockiego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Związane z tym okoliczności znajdowały się według komitetu w obszarze „szczególnego zainteresowania opinii publicznej” - dlatego też jego zdaniem, ujawnienie tych danych było elementem prowadzonej w mediach debaty i polemiki wyborczej i miało stanowić „przeciwwagę dla formułowanych wobec kandydata na prezydenta negatywnych opinii mogących mieć wpływ na ostateczny wynik wyborów”.

UODO: publiczna dostępność to za mało

Natomiast zdaniem Wróblewskiego, w sieci znaleźć można było imię i nazwisko Jerzego Ż., jednak nie jego pozostałe dane osobowe. „Publiczna dostępność części danych osobowych nie stanowi argumentu decydującego o legalności przetwarzania danych ujawnionych na konferencji prasowej. Nie ma żadnego dowodu, by właściciel mieszkania sam wcześniej je publikował czy też na taką publikację się wyraził zgodę. Tymczasem w momencie ich ujawnienia na konferencji utracił nad nimi kontrolę” – podkreśla UODO.

W jego ocenie żadna z przesłanek wskazanych w RODO nie legalizowała udostępnienia na konferencji prasowej danych osobowych właściciela mieszkania lub małżonki Nawrockiego. „Komitet Wyborczy nie wykazał w toku postępowania legitymowania się taką podstawą w stosunku do żadnej z tych osób, mimo ciążącego na administratorze takiego obowiązku wynikającego z zasady rozliczalności zawartej w RODO” – czytamy.

35 582 zł kary. „Reakcja sprawiedliwa i proporcjonalna”

Prezes UODO nałożył więc na komitet karę finansową w wysokości 35 582 zł. W jego ocenie – czytamy - sankcja ta stanowi „możliwie adekwatną, a nade wszystko sprawiedliwą reakcję na stwierdzone naruszenia przepisów RODO”.

„Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej w ustalonej kwocie jest konieczne i uzasadnione charakterem, wagą, jak i pozostałymi okolicznościami sprawy. Zastosowanie innego środka naprawczego (…), w szczególności zaś poprzestanie na upomnieniu – w sytuacji uprzedniego jego zastosowania w związku z innym, przypisanym Komitetowi Wyborczemu na Prezydenta RP naruszeniem przepisów RODO – nie byłoby proporcjonalne do stwierdzonych nieprawidłowości” - czytamy.

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Powiązane
Czy rolnik ryczałtowy musi korzystać z KSeF od 1 kwietnia 2026 r.? Zasady, obowiązki i wyjaśnienia MF
Czy rolnik ryczałtowy musi korzystać z KSeF od 1 kwietnia 2026 r.? Zasady, obowiązki i wyjaśnienia MF
Skarbówka potwierdza: przelew z konta osobistego na wspólne konto małżonków bez podatku od darowizny
Skarbówka potwierdza: przelew z konta osobistego na wspólne konto małżonków bez podatku od darowizny
Skarbówka odmawia ulgi rehabilitacyjnej. Jeden brak formalny decyduje o tysiącach złotych
Skarbówka odmawia ulgi rehabilitacyjnej. Jeden brak formalny decyduje o tysiącach złotych
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Koniec z poleconym do sądu. Od wczoraj apelację składasz przez Internet - nawet o północy
02 mar 2026

Rewolucja w polskich sądach właśnie się wydarzyła. Od 1 marca Portal Informacyjny Sądów Powszechnych działa jak całodobowe biuro podawcze. Adwokaci i radcowie prawni mogą składać apelacje, zażalenia i wnioski bez wychodzenia z kancelarii. Za trzy miesiące dołączą zwykli obywatele. Koniec epoki kopert, listów poleconych i nerwowego sprawdzania, czy pismo doszło na czas.
FIZB SAFE nie odetnie Polski od USA. Armia planuje kolejne zakupy za oceanem
02 mar 2026

Nowa ustawa o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa (FIZB SAFE) ma otworzyć drogę do przyspieszenia modernizacji armii. Jak przekonuje Sztab Generalny, nie tylko nie ograniczy współpracy z USA, ale pozwoli sfinansować kolejne kontrakty – w tym na śmigłowce Chinook i myśliwce F-35.
Ponad połowa młodych Polaków szuka pracy. Które branże oferują najwięcej etatów? [RAPORT]
02 mar 2026

Nowej pracy aktywnie poszukuje 57 proc. Polaków w wieku 18–24 lata - wynika z raportu przygotowanego przez Pracuj.pl. Jego autorzy wskazali, że w działach takich jak sprzedaż, HR czy budownictwo stanowiska dla osób z krótkim stażem są szeroko dostępne.
Kupiłeś już wycieczkę do Dubaju? Oto jak odzyskać pełny zwrot pieniędzy - bez straty złotówki
02 mar 2026

Atak USA i Izraela na Iran wywrócił plany tysięcy Polaków. Rakiety spadają na Dubaj, Katar, nawet Cypr, a loty z największego regionalnego hubu Dubai International Airport stanęły. Jeśli masz wykupioną wycieczkę w ten region, lub do Azji z przesiadką w Dubaju, możesz odzyskać całą wpłaconą kasę. Prawo stoi po twojej stronie. Sprawdź, jak skutecznie zrezygnować z wycieczki i nie stracić ani grosza.

REKLAMA

Wyższe stawki za Kartę Dużej Rodziny od 1 marca 2026 r. Gminy dostaną więcej pieniędzy
01 mar 2026

Od 1 marca wzrosną stawki, jakie gminy otrzymują za obsługę zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny. Zwiększą się także opłaty za wydawanie duplikatów kart - wynika z obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowanego w Monitorze Polskim.
Mocne słowa Donalda Trumpa do Irańczyków
28 lut 2026

Mogę atakować długo i przejąć cały kraj, albo zakończyć to za 2-3 dni i powiedzieć Irańczykom: widzimy się za kilka lat, jeśli zaczniecie odbudowywać swój program jądrowy - powiedział prezydent USA Donald Trump portalowi Axios.
Atak USA i Izraela na Iran. Tusk: Polacy bezpieczni, rząd gotowy na różne scenariusze
28 lut 2026

Premier Donald Tusk poinformował o meldunkach z MON i MSZ po uderzeniach Izraela i USA na Iran. Zapewnił, że Polacy – w tym personel ambasady w Teheranie – są bezpieczni. W regionie rośnie napięcie, a Iran zapowiada odwet.
3000 zł – taki będzie nowy limit sprzedaży rzeczy ruchomych zwolnionej z podatku od czynności cywilnoprawnych
02 mar 2026

Minister Finansów i Gospodarki chce podwyższyć z 1000 zł do 3000 zł limit zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) sprzedaży rzeczy ruchomych. Tak wynika z opublikowanego 24 lutego 2026 r. projektu nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Najprawdopodobniej nowe przepisy wejdą w życie jeszcze przed końcem bieżącego roku.

REKLAMA

Nie będzie 250+ z ZUS. Reforma byłaby zbyt kosztowna
27 lut 2026

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji widzą problem w zasadach przyznawania świadczenia uzupełniającego. Chociaż maksymalna wartość tego wsparcia wynosi 500 zł, to często jest ono pochłaniane przez inne świadczenia. Dlaczego pomysł gwarantowanego progu np. 250 zł nie ma na razie szans na wdrożenie?
Samowola budowlana: poprzedni właściciel nie miał pozwolenia, a rozbiórka lub kara dotknie Ciebie - nabywcę mieszkania (domu)
02 mar 2026

Przy zakupie lokalu lub domu, trzeba zwracać uwagę na legalność wykonanych prac budowlanych. Samowola oznacza bowiem problem dla nowego właściciela - ostrzega Leszek Markiewicz, prowadzący agencję nieruchomości z Warszawy, NieruchomosciSzybko.pl.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA