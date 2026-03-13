OC drona 2026: ile kosztuje ubezpieczenie operatora drona? Dwa warianty

OC drona 2026: ile kosztuje ubezpieczenie operatora drona? Dwa warianty

13 marca 2026, 22:50
oc drona ubezpieczenie polisa
OC drona - ubezpieczenie, polisa, koszt
OC drona w 2026 r.: ile kosztuje ubezpieczenie operatora drona? Można wyróżnić dwa warianty: rekreacyjny i komercyjny. Polisa drona obowiązuje tylko na terenie Polski, ale można ją rozszerzyć. Jak wykupić ubezpieczenie?

OC drona - co obejmuje?

Drony, choć często postrzegane jako zabawki, to zaawansowane urządzenia, które mogą ważyć nawet kilka kilogramów. Stanowią realne zagrożenie dla osób i mienia, szczególnie podczas lotów nad obszarami zabudowanymi. Ubezpieczenie OC to kluczowa ochrona, która zabezpiecza przed poważnymi konsekwencjami finansowymi ewentualnych szkód.

Polisa OC pilota drona obejmuje odpowiedzialność cywilną operatora drona o masie do 25 kg. Zapewnia ochronę finansową w sytuacji, gdy podczas lotu spowoduje szkodę. Dotyczy to zarówno szkód w mieniu, np. uszkodzenia dachu budynku czy szyby samochodu, jak i szkód wyrządzonych osobom trzecim.

OC drona - wariant rekreacyjny i komercyjny

Ubezpieczenie można wybrać w dwóch wariantach:

  • wariant rekreacyjny: dla osób latających dronem w celach rozrywkowych, bez wynagrodzenia.
  • wariant komercyjny: dla lotów zarobkowych, a także udziału w zawodach czy pokazach, niezależnie od tego, czy przynoszą dochód.

Rozszerzenie OC drona na inne państwa

Ubezpieczenie OC pilota drona obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.  Za dodatkową składką można je jednak rozszerzyć o ochronę na większość krajów świata, z wyjątkiem trzech państw: USA, Kanady, Japonii.

Kiedy ubezpieczenie drona nie działa?

Ubezpieczenie nie będzie działać, gdy:

  • operator będzie latać poza wskazanym terytorium — na przykład poza UE, jeśli umowa tego nie uwzględnia,
  • będzie wykonywać loty bez wymaganych pozwoleń w danym kraju,
  • wejdzie w strefy objęte zakazem lotów — niezależnie od kraju, w którym się znajduje,
  • będzie łamać lokalne przepisy lotnicze,
  • operator zatai, że wykonuje loty zarobkowe i wybierze tańszy wariant rekreacyjny.

Po zawarciu umowy, aby nie stracić ochrony operator musi:

  • Zabezpieczyć swojego drona i nie udostępniać go osobom, które nie mają odpowiednich uprawnień.
  • Informować ubezpieczyciela o każdej zmianie, która ma wpływ na umowę, np. gdy zmieni się charakter lotów z rekreacyjnych na komercyjne.
  • Zgłaszać każdą szkodę natychmiast i współpracować przy jej dokumentowaniu.
  • Zawsze przestrzegać przepisów lotniczych i zasad bezpieczeństwa.

Naruszenie tych zasad może skutkować ograniczeniem lub odmową wypłaty odszkodowania, nawet jeśli szkoda faktycznie miała miejsce.

OC drona - koszt i sposób wykupienia

Cena polisy jest zależna od wielu czynników:

  • sumy gwarancyjnej (maksymalna kwota odszkodowania),
  • wariantu (rekreacyjny, komercyjny),
  • wyłączeń odpowiedzialności,
  • procedury zgłaszania szkody,
  • zakresu ubezpieczenia,
  • terytorium obowiązywania,
  • sposób wypłaty świadczenia.

Aby wykupić polisę OC pilota drona, najczęściej potrzebne są: numer seryjny drona, dane operatora oraz wypełniony wniosek ubezpieczeniowy. Operator ma obowiązek nie tylko przestrzegać przepisów prawa lotniczego, ale także zapewnić odpowiednią ochronę ubezpieczeniową. W Polsce każdy operator musi zarejestrować się w systemie ULC, a w niektórych przypadkach również przejść stosowne szkolenia. Kilka przykładów wyceny ubezpieczenia - proszę zwrócić uwagę na parametry, które je różnicują:

Dron do 250 g - OC

oc drona wyliczenia polisa

OC drona - wyliczenia

Dron od 250 do 20 kg - OC

oc drona od 250 g do 20 kg

OC drona od 250 g do 20 kg

Autor: Grzegorz Demczyszak

oprac. Emilia Panufnik
Rankomat.pl
Obowiązkowe OC drona może nie wystarczyć na pokrycie szkód
Obowiązkowe OC drona może nie wystarczyć na pokrycie szkód
Obowiązkowe ubezpieczenie OC dronów od 13 listopada: kluczowe wyłączenie odpowiedzialności
Obowiązkowe ubezpieczenie OC dronów od 13 listopada: kluczowe wyłączenie odpowiedzialności
Rzecznik Finansowy: tych dronów nie można używać bez ubezpieczenia OC. Jest minimalna suma gwarancyjna. Jakie kary za brak polisy?
Rzecznik Finansowy: tych dronów nie można używać bez ubezpieczenia OC. Jest minimalna suma gwarancyjna. Jakie kary za brak polisy?
Prawo
Zmodernizujemy armię za pieniądze obywateli tak jak zbudowaliśmy Gdynię? Dlaczego list zastawny nie jest alternatywą dla programu SAFE
13 mar 2026

Tocząca się od wielu tygodni debata dotycząca SAFE przyniosła wiele interesujących propozycji dotyczących sposobów finansowania polskich zbrojeń. Jedną z nich jest pomysł przedstawiony przez Centrum im. Adama Smitha – sfinansowanie potrzeb obronnych poprzez emisję Publicznego Listu Zastawnego sprzedanego obywatelom. Pomysł ten w duchu samowystarczalności i suwerenności, brzmi atrakcyjnie. Zwolennicy podkreślają też, że list zastawny pozwala finansować wyłącznie konkretne inwestycje, a nie bieżącą konsumpcję państwa. Niestety takie rozwiązanie rodzi dużo więcej pytań niż odpowiedzi - komentuje Michał Ostrowski.
Weto prezydenta Karola Nawrockiego pokrzyżowało plany związane z programem SAFE. Premier Donald Tusk zaczyna realizację planu B
13 mar 2026

W swoim czwartkowym orędziu prezydent Karol Nawrocki poinformował, że nie podpisze ustawy wdrażającej unijny mechanizm dozbrajania SAFE. W odpowiedzi premier Donald Tusk stwierdził, że brak podpisu jest poważnym utrudnieniem w realizacji programu modernizacji polskiej armii. Zapowiedział także, że mimo weta rząd będzie kontynuował działania na rzecz realizacji programu SAFE.
Bezpłatne kursy e-learningowe: informacja zwrotna oraz wykorzystanie narzędzi AI w pracy zawodowej
13 mar 2026

W systemie e-learningowym służby cywilnej udostępnione zostały dwa nowe kursy dotyczące informacji zwrotnej oraz wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w codziennej pracy zawodowej. Bezpłatne i zdalne kursy pomogą w podnoszeniu kompetencji zawodowych.
Kartele sztucznej inteligencji - czyli ograniczanie konkurencji na rynku AI
12 mar 2026

Ustalanie cen API modeli językowych, wspólne ograniczanie dostępu do najbardziej zaawansowanych modeli, blokowanie interoperacyjności, wspólne lobbingowanie regulacji utrudniających wejście start-upom – czy rynek już tego doświadcza? Kartelem sztucznej inteligencji nazywa się sytuację, w której firmy rozwijające AI potajemnie lub jawnie współpracują w sposób ograniczający konkurencję - np. ustalając ceny, blokując dostęp do technologii lub wspólnie eliminując mniejszych graczy z rynku.

Zmiany w stowarzyszeniach. Prezydent podpisał ważna ustawę 11 marca 2026 r.
13 mar 2026

Ustawa z dnia 27 lutego 2026 r.o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadza istotne odmienności prawne, ale co ważne na nowe regulacje w praktyce musimy poczekać aż do 2028 r.
Studenci po 3. roku prawa mogą być młodszymi asystentami sędziego! Jest ustawa i jest podpis Prezydenta. Co to oznacza dla wymiaru sprawiedliwości?
13 mar 2026

Na skutek ustawy z dnia 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, podpisanej przez Prezydenta 11 marca 2026 r. zmieniają się zasady w sądach. Na stanowisku młodszego asystenta Istnieje możliwość zatrudniania w sądach powszechnych studentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo, którzy ukończyli trzeci rok tych studiów oraz modyfikuje się w niezbędnym zakresie przepisy dotyczące pozostałych stanowisk asystenckich, czyli asystenta sędziego i starszego asystenta sędziego.
Od 1 maja 2026 r. wchodzą w życie obostrzenia dotyczące kosmetyków. Niektóre znikną ze sklepów, inne będą miały zmienione składy
12 mar 2026

W wyniku zmiany przepisów dotyczących składu kosmetyków, producenci wprowadzający je na rynek Unii Europejskiej będą musieli przyjrzeć się stosowanym recepturom. Niektóre produkty znikną z półek, innym trzeba będzie zmienić składy.
Znowelizowane przepisy o środkach ochrony roślin. Czy działkowcy mają nowe obowiązki?
13 mar 2026

Niedawno weszły w życie nowe przepisy dotyczące środków ochrony roślin. Pojawiły się też informacje o dodatkowych obowiązkach dla działkowców i użytkowników amatorskich korzystających z tych preparatów. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zajęło stanowisko w tej sprawie.

Szczepienia przeciwko wściekliźnie raz na trzy lata - sprawą musiał zająć się RPO
13 mar 2026

Obowiązek corocznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie budzi coraz większe kontrowersje z uwagi na coraz lepsze preparaty. Fundacja zajmująca się ochroną zwierząt alarmuje, że nowoczesne szczepionki chronią nawet przez trzy lata - a mimo to właściciele psów muszą co roku prowadzić pupila do weterynarza na zastrzyk. Pod groźbą grzywny. Sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich.
Zakaz sprzedaży alkoholu w nocy od 22:00 do 6:00 jest już faktem - prohibicja nocna wejdzie od 1 czerwca 2026
13 mar 2026

Rada Warszawy przegłosowała zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na terenie całego miasta. Od 1 czerwca 2026 r. kupienie piwa czy wina w sklepie lub na stacji benzynowej między 22:00 a 6:00 będzie niemożliwe. Za uchwałą zagłosowało 57 radnych, przeciw byli tylko dwaj. Stolica dołącza do miast, które zdecydowały się na nocną prohibicję.
