Obowiązkowe OC drona może nie wystarczyć na pokrycie szkód

Liczba wykorzystywanych w Polsce dronów i ich operatorów rośnie z roku na rok. Według danych Ministerstwa Infrastruktury obecnie zarejestrowanych jest 16 tys. certyfikowanych operatorów[1]. To 60% więcej niż rok temu[2]. Niedługo ich liczba zapewne jeszcze dynamiczniej wzrośnie z powodu nawyków, które zostaną nam po padnemii koronawirusa.

Drony podstawą dostaw?

Małe bezzałogowe urządzenia są atrakcyjnym rozwiązaniem dla biznesu, mają wiele zastosowań. Obecnie zainteresowane ich wykorzystaniem są przede wszystkim firmy specjalizujące się w realizacji dostaw. Pozwalają ograniczyć do minimum liczbę kontaktów międzyludzkich. Początkowo drony będą zapewne wykorzystywane tylko w wybranych etapach dostawy, jak odbiór paczki od wysyłającego, czy przekazanie jej z samochodu kurierskiego bezpośrednio do odbiorcy. Jednak, że z czasem ich wykorzystanie będzie coraz szersze. Można się zatem spodziewać gwałtownego wzrostu liczby dronów wokół nas, a to rodzi dodatkowe zagrożenia i ryzyko wyrządzenia szkód, przed którymi warto się zabezpieczyć.

Dron z OC i AC

Rynek ubezpieczeń zapewnia obecnie dwa produkty przeznaczone dla posiadaczy i operatorów dronów – ubezpieczenie OC i AeroCasco, czyli podobne do doskonale znanych polis samochodowych. Jednak w odróżnieniu od OC samochodowego, większość polis OC dla drona nie obejmuje wszystkich jego użytkowników, a wyłącznie tych, którzy są imiennie wskazani w polisie. Trzeba o tym pamiętać, ponieważ podobnie jak w OC komunikacyjnym, działa tu odpowiedzialność oparta o zasadę ryzyka. Oznacza to, że użytkownik (nieważne czy obejmuje go polisa, czy nie) ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną przez ruch drona.

Obowiązkowe OC to za mało

Prawo lotnicze wprowadza co prawda obowiązek kupienia polisy, ale dotyczy on tylko użytkowników urządzeń o masie od 5 kg wzwyż. Co więcej, przewidziana przez prawo minimalna wysokość sumy gwarancyjnej to jedynie ok. 16 tys. zł. Biorąc pod uwagę skalę zniszczeń, jakie można spowodować urządzeniem bezzałogowym, nawet tym o mniejszej masie, może to być jedynie niewielki ułamek wartości wywołanych szkód, wymagających likwidacji bądź zadośćuczynienia. Zwłaszcza jeżeli w wyniku wypadku ktoś dozna uszczerbku na zdrowiu, wtedy zasądzone odszkodowanie może wynieść setki tysięcy złotych.

Ile kosztuje dodatkowe OC drona?

Odszkodowanie musi wypłacić każdy sprawca, niezależnie od tego, czy podlegał obowiązkowi ubezpieczenia lub, czy suma gwarancyjna zawartej polisy jest wystarczająca do pokrycia całości szkody. W przypadku braku polisy lub zbyt niskiej sumy ubezpieczenia będzie musiał on pokryć koszty z własnej kieszeni. Użytkownicy, a zwłaszcza przedsiębiorcy, powinni zatem rozważyć zakup odpowiedniej polisy, na przykład w formie dodatkowego ubezpieczenia działalności lub rozszerzenia posiadanego już OC firmy. Nie są to zazwyczaj wygórowane kwoty. Przykładowo, składka za polisę OC dla użytkowanego profesjonalnie drona, to przy sumie ubezpieczenia 100 tys. zł jedynie 800 zł rocznie.

Kiedy zadziała AC i ile kosztuje?

Oprócz zabezpieczenia przed skutkami szkód wyrządzonych innym warto też zadbać o własny majątek za pomocą AeroCasco. Obejmuje ono uszkodzenia i zniszczenie urządzenia zarówno podczas lotu, jak i postoju. Podobnie, jak w przypadku OC, nie jest to duży koszt. Przykładowo, roczna opłata za ubezpieczenie AreoCasco, przy sumie ubezpieczenia 7 tys. zł, wynosi 850 zł.

Trzeba jednak zwracać uwagę na wyłączenia. Spod ochrony mogą być na przykład wyłączone szkody powstałe w wyniku przewożenia drona innym środkiem transportu (np. samochodem) lub przejęcia nad nim kontroli przez kogoś innego. Dlatego warto zadbać o odpowiednie zapisy w umowie ubezpieczenia.