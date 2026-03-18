Ochrona sygnalistów: Obowiązkowy raport do RPO. Zbliża się termin złożenia sprawozdania
Ustawa o ochronie sygnalistów zobowiązuje do corocznego składania sprawozdania zawierającego dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych. Sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy należy złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich, w terminie do końca marca. Sprawdź, kto musi złożyć sprawozdanie.
Czego dotyczy ustawa o ochronie sygnalistów
Obowiązująca od 25 września 2024 roku ustawa o ochronie sygnalistów reguluje:
- warunki objęcia ochroną sygnalistów zgłaszających lub ujawniających publicznie informacje o naruszeniach prawa;
- środki ochrony sygnalistów zgłaszających lub ujawniających publicznie informacje o naruszeniach prawa;
- zasady ustalania wewnętrznej procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych;
- zasady zgłaszania informacji o naruszeniach prawa organowi publicznemu;
- zasady ujawnienia publicznego informacji o naruszeniach prawa;
- zadania Rzecznika Praw Obywatelskich związane ze zgłaszaniem informacji o naruszeniach prawa;
- zadania organów publicznych związane ze zgłaszaniem informacji o naruszeniach prawa i z podejmowaniem działań następczych.
Obowiązek złożenia sprawozdania dotyczącego zgłoszeń zewnętrznych
W bieżącym roku po raz pierwszy należy sporządzić sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych. Obowiązek taki mają organy publiczne, a więc naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej.
Sprawozdanie sporządza się za każdy rok kalendarzowy. Obejmuje ono:
- liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
- liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;
- szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego - o ile organ publiczny posiada te dane.
Sprawozdanie należy przekazać Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca. Przedłożenie tego dokumentu jest konieczne również wtedy, gdy w danym roku kalendarzowym nie wpłynęło żadne zgłoszenie. W formularzu należy wówczas zaznaczyć odpowiednie pole wskazujące na brak zgłoszeń.
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2025 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania zawierającego dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1062)
