REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Ochrona sygnalistów: Obowiązkowy raport do RPO. Zbliża się termin złożenia sprawozdania

Ochrona sygnalistów: Obowiązkowy raport do RPO. Zbliża się termin złożenia sprawozdania

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 marca 2026, 07:47
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
Ochrona sygnalistów: Obowiązkowy raport do RPO. Zbliża się termin złożenia sprawozdania
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ustawa o ochronie sygnalistów zobowiązuje do corocznego składania sprawozdania zawierającego dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych. Sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy należy złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich, w terminie do końca marca. Sprawdź, kto musi złożyć sprawozdanie.

Czego dotyczy ustawa o ochronie sygnalistów

Obowiązująca od 25 września 2024 roku ustawa o ochronie sygnalistów reguluje:

REKLAMA

REKLAMA

  • warunki objęcia ochroną sygnalistów zgłaszających lub ujawniających publicznie informacje o naruszeniach prawa;
  • środki ochrony sygnalistów zgłaszających lub ujawniających publicznie informacje o naruszeniach prawa;
  • zasady ustalania wewnętrznej procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych;
  • zasady zgłaszania informacji o naruszeniach prawa organowi publicznemu;
  • zasady ujawnienia publicznego informacji o naruszeniach prawa;
  • zadania Rzecznika Praw Obywatelskich związane ze zgłaszaniem informacji o naruszeniach prawa;
  • zadania organów publicznych związane ze zgłaszaniem informacji o naruszeniach prawa i z podejmowaniem działań następczych.

Obowiązek złożenia sprawozdania dotyczącego zgłoszeń zewnętrznych

W bieżącym roku po raz pierwszy należy sporządzić sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych. Obowiązek taki mają organy publiczne, a więc naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej.

Sprawozdanie sporządza się za każdy rok kalendarzowy. Obejmuje ono:

  • liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych;
  • liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;
  • szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego - o ile organ publiczny posiada te dane.

Sprawozdanie należy przekazać Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca. Przedłożenie tego dokumentu jest konieczne również wtedy, gdy w danym roku kalendarzowym nie wpłynęło żadne zgłoszenie. W formularzu należy wówczas zaznaczyć odpowiednie pole wskazujące na brak zgłoszeń.

REKLAMA

Podstawa prawna:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024 r. poz. 928)
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2025 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania zawierającego dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1062)
Co trzecia osoba nie ma zaufania do ZUS. Jak oszczędzają osoby w wieku przedemerytalnym?
Co trzecia osoba nie ma zaufania do ZUS. Jak oszczędzają osoby w wieku przedemerytalnym?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Ochrona sygnalistów: Obowiązkowy raport do RPO. Zbliża się termin złożenia sprawozdania
18 mar 2026

Ustawa o ochronie sygnalistów zobowiązuje do corocznego składania sprawozdania zawierającego dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych. Sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy należy złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich, w terminie do końca marca. Sprawdź, kto musi złożyć sprawozdanie.
Ile sprawdzianów i kartkówek może być w szkole w tygodniu? Przepisy MEN są jasne
18 mar 2026

W wielu szkołach funkcjonują szczegółowe regulaminy dotyczące sprawdzania wiedzy uczniów. Określają one nie tylko to, czego mogą oczekiwać uczniowie, ale też jakie obowiązki mają nauczyciele i rodzice. Główny cel tych zasad jest prosty: ograniczyć chaos, zmniejszyć przeciążenie uczniów i uporządkować ocenianie.
Sankcja kredytu darmowego: rynek pozwów może eksplodować po wyroku TSUE w kwietniu 2026 r. Skala spraw jest dziś niedoszacowana, a problem tkwi w konstrukcji umów
17 mar 2026

Rynek sankcji kredytu darmowego stoi dziś u progu przełomu. To, co obecnie widać w statystykach, może być jedynie wstępem do znacznie większej fali sporów, która ujawni się po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeśli oczywiście dojdzie do rozstrzygnięcia - pisze Krzysztof Szymański.
Kontrola sądowa nad decyzjami prokuratora - rząd przyjął zmiany w procedurze karnej
17 mar 2026

Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, która wzmacnia kontrolę sądową nad decyzjami prokuratora. Zażalenie na odmowę dopuszczenia pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym rozpatrzy niezawisły sąd, a nie - jak dotychczas - prokurator nadrzędny. Nowe przepisy obejmą także nierozpatrzone sprawy w toku.

REKLAMA

Zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów w Polsce - rząd przyjął projekt ustawy. Kara? Nawet 200 tys. zł
17 mar 2026

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zakazującej sprzedaży jednorazowych e-papierosów - zarówno z nikotyną, jak i bez niej. Za łamanie zakazu grozi grzywna do 200 tys. zł lub kara ograniczenia wolności. Nowe przepisy mają chronić przede wszystkim młodych ludzi przed uzależnieniem od nikotyny. Podobne rozwiązania wprowadzają już Belgia, Holandia i Francja.
ZUS: tym seniorom możemy ponownie przeliczyć (i ew. podwyższyć) emeryturę przyznaną na starych i nowych zasadach. Wniosek ERPO można złożyć także elektronicznie
17 mar 2026

ZUS informuje, że osoba, która już ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, może w pewnych przypadkach złożyć do ZUS wniosek (na druku ERPO) o przeliczenie wysokości świadczenia. W takim przypadku ZUS sprawdzi, czy może emeryturę lub rentę podwyższyć. Po złożeniu wniosku ERPO ZUS na pewno nie może świadczenia zmniejszyć - może tylko podwyższyć. W komunikacie z 17 marca 2026 r. ZUS poinformował, że w portalu eZUS pojawiła się elektroniczna wersja wniosku ERPO o przeliczenie emerytury lub renty.
Najbardziej wpływowi prawnicy w Polsce. Jest nowy ranking
17 mar 2026

Wtorkowe wydanie „Dziennika Gazety Prawnej” publikuje ranking 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce. Na pierwszym miejscu znalazł się Waldemar Żurek, a trzecie miejsce zajął Zbigniew Bogucki.

Koniec obowiązkowej matury z matematyki, która jest „narzędziem segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans” i „nie odpowiada różnorodnym potrzebom, talentom, możliwościom intelektualnym młodych ludzi”? Zapadła decyzja, teraz czas na „ruch” premiera
18 mar 2026

Na początku 2025 r. do Sejmu trafiła petycja w sprawie zniesienia obowiązkowej matury z matematyki, która – w ocenie jej autorki – jest „narzędziem segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans” i „nie odpowiada różnorodnym potrzebom, talentom, możliwościom intelektualnym młodych ludzi w Polsce”. Po burzliwej dyskusji na posiedzeniu sejmowej Komisji do Spraw Petycji w dniu 25 czerwca 2025 r., w której głos zabrała m.in. przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Dziecka – posłowie podjęli decyzję o wystąpieniu w tej sprawie do Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

REKLAMA

Wielka ulga dla spadkobierców. Od teraz mniej formalności przy dziedziczeniu
17 mar 2026

We wtorek w życie weszła nowelizacja Prawa o notariacie oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece przyspieszająca procedurę wpisów. W ocenie Krajowej Rady Notarialnej nowe przepisy oznaczają koniec kolejek w sądach, bo wniosek o wpis do księgi będzie można już złożyć bezpośrednio u notariusza.
Masz taki zawód? W Krakowie czeka Cię trudna walka o pracę [RAPORT]
16 mar 2026

Na tle miast wojewódzkich Kraków wyróżnia się większą liczbą zawodów deficytowych i nadwyżkowych – wynika z analizy grodzkiego urzędu pracy, który przewiduje dalsze niedobory kadrowe i nadwyżkę zawodów, w których trudno znaleźć pracę.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA