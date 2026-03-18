Ustawa o ochronie sygnalistów zobowiązuje do corocznego składania sprawozdania zawierającego dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych. Sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy należy złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich, w terminie do końca marca. Sprawdź, kto musi złożyć sprawozdanie.

Czego dotyczy ustawa o ochronie sygnalistów

Obowiązująca od 25 września 2024 roku ustawa o ochronie sygnalistów reguluje:

warunki objęcia ochroną sygnalistów zgłaszających lub ujawniających publicznie informacje o naruszeniach prawa;

zgłaszających lub ujawniających publicznie informacje o naruszeniach prawa; ś rodki ochrony sygnalistów zgłaszających lub ujawniających publicznie informacje o naruszeniach prawa;

zgłaszających lub ujawniających publicznie informacje o naruszeniach prawa; zasady ustalania wewnętrznej procedury zgłaszania informacji o naruszeniach prawa i podejmowania działań następczych;

zasady zgłaszania informacji o naruszeniach prawa organowi publicznemu;

o naruszeniach prawa organowi publicznemu; zasady ujawnienia publicznego informacji o naruszeniach prawa;

zadania Rzecznika Praw Obywatelskich związane ze zgłaszaniem informacji o naruszeniach prawa;

zadania organów publicznych związane ze zgłaszaniem informacji o naruszeniach prawa i z podejmowaniem działań następczych.

Obowiązek złożenia sprawozdania dotyczącego zgłoszeń zewnętrznych

W bieżącym roku po raz pierwszy należy sporządzić sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych. Obowiązek taki mają organy publiczne, a więc naczelne i centralne organy administracji rządowej, terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy państwowe oraz inne podmioty wykonujące z mocy prawa zadania z zakresu administracji publicznej.

Sprawozdanie sporządza się za każdy rok kalendarzowy. Obejmuje ono:

liczbę przyjętych zgłoszeń zewnętrznych ;

; liczbę postępowań wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań;

wyjaśniających i postępowań wszczętych w wyniku przyjętych zgłoszeń zewnętrznych oraz informacje na temat wyniku tych postępowań; szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego - o ile organ publiczny posiada te dane.

Sprawozdanie należy przekazać Rzecznikowi Praw Obywatelskich w terminie do dnia 31 marca. Przedłożenie tego dokumentu jest konieczne również wtedy, gdy w danym roku kalendarzowym nie wpłynęło żadne zgłoszenie. W formularzu należy wówczas zaznaczyć odpowiednie pole wskazujące na brak zgłoszeń.

