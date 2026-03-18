Ukraińcy mają w Polsce dostęp do wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jest to możliwe, gdy beneficjent ochrony czasowej, który posługuje się numerem PESEL ze statusem UKR ma jeden z tytułów do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Może to być np. umowa o pracę, umowa zlecenie czy prowadzenie legalnej działalności gospodarczej.

Komu przysługuje bezpłatna opieka medyczna w Polsce

5 marca 2026 r. wygasły uprawniania w dostępie do publicznej ochrony zdrowia w Polsce dla obywateli Ukrainy, którzy byli do tej pory objęci ustawą z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (j.t. Dz.U. z 2025 r., poz. 337 z późn. zm.). Od tego dnia obowiązuje ustawa z 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2026, poz. 203).

Obecnie prawo do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej w Polsce, w tym z podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i leków refundowanych, mają beneficjenci ochrony czasowej, którzy posługują się numerem PESEL ze statusem UKR, i którzy:

byli ofiarami tortur lub gwałtu , lub

, lub mają poniżej 18 roku życia, czyli dzieci i młodzież , lub

, lub są kobietami w ciąży , w czasie porodu lub połogu, lub

, w czasie porodu lub połogu, lub mają zaświadczenie o zamieszkiwaniu w ośrodku zbiorowego zakwaterowania.

Nie wszystkie świadczenia medyczne dla Ukraińców

Wymienione wyżej osoby nie mogą bezpłatnie skorzystać ze wszystkich świadczeń w ramach publicznej ochrony zdrowia w Polsce. Nie dotyczą ich:

l eczenie uzdrowiskowe i rehabilitacja uzdrowiskowa,

i rehabilitacja uzdrowiskowa, leczenie niepłodności,

zabiegi endoprotezoplastyki ,

, zabiegi usunięcia zaćmy ,

, podanie produktów leczniczych wydawanych pacjentom w ramach programów polityki zdrowotnej ministra zdrowia,

profilaktyczne programy zdrowotne (program profilaktyki raka piersi, program profilaktyki raka szyjki macicy, programu badań przesiewowych raka jelita grubego).

Inni cudzoziemcy uprawnieni do świadczeń medycznych

Z tych samych świadczeń medycznych, co uprawnieni beneficjenci ochrony czasowej, oraz dodatkowo z zabiegów endoprotezoplastyki mogą korzystać cudzoziemcy (w tym obywatele Ukrainy), którzy:

odnieśli obrażenia w wyniku działań wojennych prowadzonych na terytorium państwa lub obszaru geograficznego,

prowadzonych na terytorium państwa lub obszaru geograficznego, których dotyczy decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/382 z 4 marca 2022 r. stwierdzająca istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkująca wprowadzeniem tymczasowej ochrony,

a którzy zostali przewiezieni do Polski w celu udzielenia im pomocy medycznej.

Osoby te mogą skorzystać z tych świadczeń pod warunkiem, że nie mają innego tytułu do korzystania ze świadczeń opieki medycznej lub nie dotyczy ich umowa międzynarodowa, która to prawo im zapewnia. Ponadto w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia wszyscy beneficjenci ochrony czasowej, którzy posługują się numerem PESEL ze statusem UKR, mają prawo do świadczeń ratujących życie.

Obywatele Ukrainy, którzy nie spełniają określonych na wstępie warunków i nie posiadają innego tytułu do świadczeń, którzy przed dniem wejścia w życie nowych przepisów byli trakcie leczenia szpitalnego, są uprawnieni do kontynuacji tego leczenia aż do zakończenia hospitalizacji. Z tego uprawnienia mogą korzystać nie dłużej niż do 4 marca 2027 r.

Ważne Świadczenia medyczne, które przysługują cudzoziemcom, są finansowane z budżetu Polski, ale rozlicza je Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dostęp do wszystkich świadczeń zdrowotnych dla beneficjentów ochrony czasowej

Dostęp do wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w Polsce jest możliwy, gdy beneficjent ochrony czasowej, który posługuje się numerem PESEL ze statusem UKR (np. obywatel Ukrainy) ma jeden z tytułów do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, np.:

umowę o pracę,

umowę zlecenie,

status osoby bezrobotnej,

prowadzi legalną działalność gospodarczą.