PFRON nie rozpatrzy pism i wniosków. Za kilka dni system e-Doręczenia zastąpi platformę ePUAP
Od 1 kwietnia 2026 roku korzystanie z platformy ePUAP do składania oficjalnych pism i wniosków do PFRON nie będzie już możliwe i trzeba będzie korzystać z systemu e-Doręczenia. PFRON nie będzie rozpatrywać dokumentów przesłanych za pośrednictwem ePUAP.
E-Doręczenia zamiast ePUAP
E-Doręczenia to nowoczesny i jednolity system doręczeń elektronicznych. Zastępuje on dotychczasowe rozwiązania wykorzystywane do oficjalnej korespondencji z urzędami (ePUAP).
System e-Doręczenia został wprowadzony w celu ujednolicenia i uproszczenia elektronicznej komunikacji z instytucjami publicznymi. Zapewnia potwierdzenie nadania i odbioru korespondencji – jest prawnym odpowiednikiem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. System pozwala również zwiększyć bezpieczeństwo i przewidywalność korespondencji elektronicznej.
Korespondencja elektroniczna z PFRON bez pośrednictwa ePUAP
W związku z wprowadzeniem systemu e-Doręczenia od 1 kwietnia 2026 roku zmieni się sposób prowadzenia elektronicznej korespondencji z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Od tego dnia nie będzie już możliwe wykorzystanie ePUAP do składania w PFRON:
- wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością oraz o refundację składek ZUS i KRUS;
- pism wszczynających postępowanie oraz dokumentów dostarczanych w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń oraz refundacji składek ZUS i KRUS;
- pełnomocnictwa/odwołania pełnomocnictwa, dotyczącego dofinansowania do wynagrodzeń oraz refundacji składek ZUS i KRUS.
Dokumenty przesłane za pośrednictwem ePUAP nie będą rozpatrywane przez PFRON. Wyjątkiem są podmioty publiczne, które aż do września 2029 roku będą mogły korespondować z PFRON z wykorzystaniem ePUAP.
Komunikacja elektroniczna za pośrednictwem systemu e-Doręczenia
Zamiast ePUAP konieczne będzie korzystanie z systemu e-Doręczenia przy składaniu wymienionych wyżej dokumentów. E-Doręczenia staną się podstawowym i obowiązkowym kanałem komunikacji elektronicznej z administracją publiczną.
Aby móc prowadzić korespondencję z PFRON za pomocą systemu e-Doręczenia należy:
- założyć i aktywować adres do e-Doręczeń (wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych – BAE);
- zapewnić odpowiednie uprawnienia dla osób kontaktujących się z PFRON (pełnomocnictwa);
- zapoznać się z zasadami działania systemu i jego obsługi.
Inne kanały komunikacji z PFRON bez zmian
PFRON zapewnia, że po 1 kwietnia bez zmian pozostaną inne formy komunikacji:
- kontakt telefoniczny (infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 pod numerem 22 581-84-10, wew. 1);
- System Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR), który umożliwia składanie wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń i refundację składek ZUS i KRUS i wysyłanie wiadomości przez moduł „Korespondencja”;
- dedykowana skrzynka e-mail: sod@pfron.org.pl - dla pytań i informacji, które nie wymagają doręczenia przy pomocy oficjalnych form komunikowania (takich jak: SODiR i e-Doręczenia);
- skrzynki mailowe oraz numery telefonów do pracowników oddziałów PFRON;
- nadanie pisma lub wniosku do PFRON w formie papierowej (Poczta Polska, firmy kurierskie) lub dostarczenie dokumentu w formie papierowej do biura Funduszu albo oddziału PFRON.
