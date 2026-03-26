Od 1 kwietnia 2026 roku korzystanie z platformy ePUAP do składania oficjalnych pism i wniosków do PFRON nie będzie już możliwe i trzeba będzie korzystać z systemu e-Doręczenia. PFRON nie będzie rozpatrywać dokumentów przesłanych za pośrednictwem ePUAP.

E-Doręczenia zamiast ePUAP

E-Doręczenia to nowoczesny i jednolity system doręczeń elektronicznych. Zastępuje on dotychczasowe rozwiązania wykorzystywane do oficjalnej korespondencji z urzędami (ePUAP).

System e-Doręczenia został wprowadzony w celu ujednolicenia i uproszczenia elektronicznej komunikacji z instytucjami publicznymi. Zapewnia potwierdzenie nadania i odbioru korespondencji – jest prawnym odpowiednikiem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. System pozwala również zwiększyć bezpieczeństwo i przewidywalność korespondencji elektronicznej.

Korespondencja elektroniczna z PFRON bez pośrednictwa ePUAP

W związku z wprowadzeniem systemu e-Doręczenia od 1 kwietnia 2026 roku zmieni się sposób prowadzenia elektronicznej korespondencji z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Od tego dnia nie będzie już możliwe wykorzystanie ePUAP do składania w PFRON:

wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością oraz o refundację składek ZUS i KRUS;

pracowników z niepełnosprawnością oraz o refundację składek ZUS i KRUS; pism wszczynających postępowanie oraz dokumentów dostarczanych w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń oraz refundacji składek ZUS i KRUS;

oraz dokumentów dostarczanych w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń oraz refundacji składek ZUS i KRUS; pełnomocnictwa/odwołania pełnomocnictwa, dotyczącego dofinansowania do wynagrodzeń oraz refundacji składek ZUS i KRUS.

Dokumenty przesłane za pośrednictwem ePUAP nie będą rozpatrywane przez PFRON. Wyjątkiem są podmioty publiczne, które aż do września 2029 roku będą mogły korespondować z PFRON z wykorzystaniem ePUAP.

Komunikacja elektroniczna za pośrednictwem systemu e-Doręczenia

Zamiast ePUAP konieczne będzie korzystanie z systemu e-Doręczenia przy składaniu wymienionych wyżej dokumentów. E-Doręczenia staną się podstawowym i obowiązkowym kanałem komunikacji elektronicznej z administracją publiczną.

Aby móc prowadzić korespondencję z PFRON za pomocą systemu e-Doręczenia należy:

założyć i aktywować adres do e-Doręczeń (wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych – BAE);

(wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych – BAE); zapewnić odpowiednie uprawnienia dla osób kontaktujących się z PFRON (pełnomocnictwa);

(pełnomocnictwa); zapoznać się z zasadami działania systemu i jego obsługi.

Inne kanały komunikacji z PFRON bez zmian

PFRON zapewnia, że po 1 kwietnia bez zmian pozostaną inne formy komunikacji: