REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Będzie zmiana zasad umieszczania dzieci w pieczy i usamodzielniania wychowanków

Będzie zmiana zasad umieszczania dzieci w pieczy i usamodzielniania wychowanków

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 marca 2026, 07:52
[Data aktualizacji 27 marca 2026, 08:15]
Tomasz Kowalski
rodzina zastępcza piecza zastępcza adopcja nowelizacja dzieci opiekun wychowanek
Shutterstock

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Profesjonalizacja i zwiększenie wynagrodzeń dla rodzin zastępczych, przyspieszenie deinstytucjonalizacji, nowe zasady dotyczące umieszczania dzieci w pieczy i usamodzielniania wychowanków - to tylko niektóre propozycje zawarte projekcie.

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nowelizowana przez MRPiPS ustawa jest podstawowym aktem prawnym regulującym narzędzia wspierania rodziny i opisującym funkcjonowanie podmiotów rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Ustawa określa także proces usamodzielnień oraz przedsądowy etap procedur adopcyjnych.

Projektowana ustawa ma na celu reformę systemu pieczy zastępczej. Nowelizacja jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane m. in. przez samorządy gminne i powiatowe, organizacje pozarządowe, asystentów rodziny, rodziny zastępcze, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej.

Rodziny zastępcze

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw rodziny zastępcze będą mogły liczyć na większe wynagrodzenie oraz wsparcie finansowe. Ponadto osoby, które otrzymują wynagrodzenie z tytułu prowadzenia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, będą mogły podjąć dodatkowe zatrudnienie.

Nowelizacja ma urealnić możliwości urlopu dla rodzin zastępczych zawodowych poprzez rozszerzenie kręgu osób, które mogą pełnić rolę rodziny pomocowej. Możliwe będzie przyznanie Karty Dużej Rodziny rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka bez względu na liczbę dzieci wchodzących w skład rodziny. Katalog osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością zostanie rozszerzony o dzieci umieszczone w pieczy zastępczej oraz o dzieci przysposobione.

W projekcie zaproponowano m. in.: modyfikację zasad zawierania umów i funkcjonowania rodzin zawodowych, poprzez wprowadzenie umowy rodzicielstwa zastępczego zawieranej na czas nieokreślony (z wyjątkiem nowych rodzin, które podlegałyby okresowi próbnemu) z terminem wypowiedzenia nie krótszym niż trzy miesiące.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zmiany dotyczące wychowanków pieczy zastępczej

Projekt nowelizacji zakłada także skrócenie do maksymalnie 12 miesięcy terminu na złożenie do właściwego sądu wniosku o wszczęcie postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka celem uregulowania jego sytuacji prawnej.

Część rozwiązań odnosi się do kwestii usamodzielniania pełnoletnich wychowanków po opuszczeniu przez nich placówki. Resort pracy planuje zmianę filozofii organizacji procesu i jego ukierunkowania na konkretne rezultaty związane z osiągnięciem samodzielności, a nie – jak do tej pory – na wypłatę świadczeń.

Z myślą o dorosłych wychowankach pieczy zastępczej, którzy są osobami z poważnymi niepełnosprawnościami, MRPiPS zaproponował nową formę: rodzinę opiekuńczą, która będzie mogła pełnić opiekę nad wychowankami pomimo osiągnięcia przez nich pełnoletności.

W planach są także zmiany dotyczące procedury adopcji, w tym regulacje dotyczące adopcji zagranicznych oraz wprowadzenie tzw. preadopcji, czyli rozwiązania, dzięki któremu dzieci bez uregulowanej sytuacji prawnej będą mogły szybciej trafiać do rodzin. Jednocześnie autorzy projektu zaproponowali stopniową likwidację interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Wejście w życie ustawy

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw zakłada, że ustawa ma wejść w życie 1 października 2026 r.

Powiązane
PFRON nie rozpatrzy pism i wniosków. Za kilka dni system e-Doręczenia zastąpi platformę ePUAP
PFRON nie rozpatrzy pism i wniosków. Za kilka dni system e-Doręczenia zastąpi platformę ePUAP
Wkrótce ZUS rozpocznie wypłaty trzynastej emerytury. Sprawdź, w jakim terminie należy spodziewać się świadczenia i w jakiej wysokości
Wkrótce ZUS rozpocznie wypłaty trzynastej emerytury. Sprawdź, w jakim terminie należy spodziewać się świadczenia i w jakiej wysokości
Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Czy czeka nas powrót do reformy emerytalnej z 2012 roku?
Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Czy czeka nas powrót do reformy emerytalnej z 2012 roku?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Zasiłek celowy z MOPS nawet na rok. Będzie łatwiej składać wnioski
27 mar 2026

Zasiłek celowy to bardzo popularne świadczenie z pomocy społecznej. Gminy przyznają pieniądze na niezbędne potrzeby takie jak przykładowo leki czy żywność. W niektórych przypadkach wniosków nie trzeba będzie powtarzać. Projekt nowych przepisów zakłada jeszcze jedną zmianę dla beneficjentów.
Skierowanie do DPS-u i opłaty na nowych zasadach. Znamy szczegóły projektu
26 mar 2026

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Zmiany mają przede wszystkim dostosowywać przepisy do aktualnych potrzeb beneficjentów. Kilka z nich dotyczy domów pomocy społecznej.
Podwójna prowizja pośredników nieruchomości - od sprzedającego i kupującego. Legalna praktyka czy konflikt interesów?
26 mar 2026

Rynek nieruchomości w Polsce od lat funkcjonuje w modelu, który dla branży stał się oczywisty, a dla klientów coraz częściej budzi wątpliwości. Pośrednik zawiera umowę ze sprzedającym, zawiera umowę z kupującym i pobiera prowizję od obu stron tej samej transakcji. Konstrukcja jest formalnie poprawna. Dwie umowy, dwa stosunki zobowiązaniowe, dwa wynagrodzenia. Problem polega na tym, że poprawność konstrukcyjna nie rozstrzyga o tym, czy model ten jest uczciwy, transparentny i zgodny z zasadą lojalności wobec klienta. Dyskusja o podwójnej prowizji nie dotyczy wyłącznie pieniędzy. Dotyczy strukturalnego konfliktu interesów i granic swobody umów w obrocie konsumenckim.

REKLAMA

Przedłużanie spraw frankowych, Getin i pytanie o odpowiedzialność państwa
26 mar 2026

W ostatnich dniach opinia publiczna otrzymała niepokojący obraz funkcjonowania części postępowań frankowych w Polsce. Publikacje medialne wskazują na możliwy mechanizm przedłużania procesów poprzez działania formalne, które nie prowadzą do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy, lecz skutecznie wydłużają czas ich trwania. Na tym etapie są to ustalenia dziennikarskie i wymagają weryfikacji przez właściwe organy, natomiast z perspektywy praktyki prawniczej jedno jest pewne - taki mechanizm jest możliwy i nie jest zjawiskiem abstrakcyjnym.
Tokeny zamiast zwykłej podwyżki. Sąd potwierdza, że część wynagrodzenia można wypłacać w formie tokenów użytkowych - ten benefit nie jest objęty składkami ZUS
26 mar 2026

Przy płacy minimalnej 4806 zł brutto tradycyjna podwyżka szybko staje się dla firmy nie do udźwignięcia. W takiej sytuacji przełomowy wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie (III AUa 1247/24) wskazuje inną drogę: część wynagrodzenia można wypłacać w formie tokenów użytkowych jako legalnego benefitu pozapłacowego. Sąd prawomocnie potwierdził, że w rozpatrywanej sprawie takie świadczenie - jako forma usługi, a nie dodatkowa gotówka - nie wchodzi do podstawy wymiaru składek ZUS, dzięki czemu pracownik realnie zyskuje więcej „na rękę”, a firma nie podnosi kosztów zatrudnienia proporcjonalnie do tej podwyżki.
Czekamy na głosowanie, ale… Prezydenckie weto nie do ruszenia, a los ustawy jest już przesądzony?
26 mar 2026

Czy Sejmowi po raz kolejny nie uda się odrzucić weta Prezydenta? Czekamy na głosowanie, które przesądzi o losach nowelizacji postępowania karnego. Wszystko wskazuje jednak na to, że po raz kolejny weto będzie nie do ruszenia.
PFRON nie rozpatrzy pism i wniosków. Za kilka dni system e-Doręczenia zastąpi platformę ePUAP
26 mar 2026

Od 1 kwietnia 2026 roku korzystanie z platformy ePUAP do składania oficjalnych pism i wniosków do PFRON nie będzie już możliwe i trzeba będzie korzystać z systemu e-Doręczenia. PFRON nie będzie rozpatrywać dokumentów przesłanych za pośrednictwem ePUAP.

REKLAMA

Zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny do zmiany? Rodzice czekają na nowe kwoty
26 mar 2026
Czy Twój serwis samochodowy ma ważne badania dozoru technicznego?
26 mar 2026

Inspekcje Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy i zgodności z przepisami serwisów samochodowych. Awaria urządzeń może nastąpić nagle i mieć poważne konsekwencje – zarówno dla zdrowia pracowników, jak i dla funkcjonowania firmy. Skutki takich zdarzeń wiążą się z odpowiedzialnością finansową i prawną. Po wypadku przy pracy organy kontrolne analizują nie tylko sam moment zdarzenia, ale również historię przeglądów i konserwacji, ważność decyzji UDT oraz sposób prowadzenia dokumentacji technicznej.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA