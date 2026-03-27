Coraz więcej osób korzysta z pomocy medycznej w szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć. W 2025 r. było to 6,6 mln osób – o 2,9 proc. więcej niż w 2024 r. Ponad 18 proc. z nich stanowiły dzieci, a niecałe 30 proc. – osoby w wieku 65 lat i więcej.

Miliony pacjentów w izbach przyjęć i SOR-ach

Główny Urząd Statystyczny podaje ciekawe dane na temat pomocy medycznej udzielanej w szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć. W publikacji „Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w 2025 r.” czytamy, że w zeszłym roku udzielono w tych miejscach świadczeń opieki zdrowotnej 6,6 mln osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jest to o 2,9 proc. więcej niż w 2024 r.

GUS podaje, że z tej liczby korzystających 4,9 mln osób po udzieleniu świadczenia zdrowotnego wypisano do domu, a 1,7 mln objęto leczeniem szpitalnym.

Dzieci stanowiły 18,3 proc. ogólnej liczby leczonych w SOR-ach lub izbach przyjęć, a osoby w wieku 65 lat i więcej – 29,0 proc., wobec odpowiednio 19,1 proc. i 27,6 proc. w 2024 r.

Więcej zespołów ratownictwa medycznego

GUS podał też, że w ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) w 2025 r. funkcjonowało 1699 zespołów ratownictwa medycznego (o 35 więcej niż w 2024 r.), w tym 1479 podstawowych i 220 specjalistycznych (odpowiednio 87,1 proc. i 12,9 proc. zespołów).

„W porównaniu z 2024 r. zwiększyła się liczba zespołów podstawowych o 63 (4,4 proc.), a liczba zespołów specjalistycznych zmniejszyła się o 28 (11,3 proc.)” – czytamy.

Doraźnej pomocy medycznej udzielały też Lotnicze Zespoły Ratownictwa Medycznego z 21 baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (podobnie jak w 2024 r.), a także 251 szpitalnych oddziałów ratunkowych – o jeden więcej niż rok wcześniej. Z systemem PRM współpracowało 150 izb przyjęć, 17 centrów urazowych i 11 centrów urazowych dla dzieci.

Pomoc osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego

Zespoły ratownictwa medycznego udzielają pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W ramach medycznych czynności ratunkowych w 2025 r. wykonały 3,2 mln wyjazdów albo wylotów.

Liczba interwencji zespołów ratownictwa medycznego zwiększyła się o 3,5 proc. (109,0 tys.) w porównaniu z poprzednim rokiem. Najwięcej akcji stanowiły wyjazdy albo wyloty do domu pacjenta - 77,1 proc. (wobec 76,7 proc. w 2024 r.).

Wzrosła też liczba osób, którym zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia – do 3,3 mln (o 3,6 proc. więcej niż w 2024 r.). 5,8 proc. tej liczby stanowiły osoby poniżej 18 lat, a ponad połowę – 51,5 proc. – pacjenci w wieku 65 lat i więcej (w 2024 r. odpowiednio 5,9 proc. i 50,5 proc.).

Więcej personelu medycznego

W skład zespołów ratownictwa medycznego i lotniczych zespołów ratownictwa medycznego wchodziło 13,2 tys. pracowników (według stanu z 31 grudnia 2025 r.). W porównaniu z 2024 r. liczba personelu medycznego wzrosła o 2,0 proc.

Najliczniejszą grupę stanowili ratownicy medyczni, których liczba wyniosła 11,8 tys., o 0,4 tys. więcej niż w poprzednim roku. W zespołach pracowało niespełna tysiąc pielęgniarek systemu, prawie 0,2 tys. lekarzy systemu i ponad 0,2 tys. innych osób.