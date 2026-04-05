Strona główna » Prawo » Wiadomości » OPEC+ podnosi limity produkcji ropy. Co stanie się z cenami paliw?

OPEC+ podnosi limity produkcji ropy. Co stanie się z cenami paliw?

05 kwietnia 2026, 21:54
OPEC+ podnosi limity produkcji ropy. Co stanie się z cenami paliw?
OPEC+ podnosi limity produkcji ropy. Co stanie się z cenami paliw?
Organizacja Krajów Eksportujących Ropę naftową OPEC+ podjęła w niedzielę decyzję o zwiększeniu limitów produkcji ropy naftowej ze względu na zakłócenia na rynkach energetycznych, wywołanych wojną na Bliskim Wschodzie - poinformowała agencja AFP.

Zwiększeniue limitów produkcji ropy

Organizacja, do której należą kluczowi producenci ropy, w tym Arabia Saudyjska i Rosja, a także kilka państwa Zatoki Perskiej, poinformowała w komunikacie, że zdecydowała o „wdrożeniu korekty” produkcji o 206 000 baryłek dziennie, począwszy od maja.

OPEC+ ostrzegła jednak, że uszkodzenia infrastruktury energetycznej zwiększają zmienność rynku ropy naftowej, co może negatywnie wpłynąć na globalne dostawy w przyszłości. W oświadczeniu podkreślono również „kluczowe znaczenie zabezpieczenia międzynarodowych szlaków morskich w celu zapewnienia nieprzerwanego przepływu energii”.

W tekście nie wspomniano bezpośrednio o wojnie z Iranem, ale konflikt ten, który wstrząsnął światowymi rynkami energii i spowodował gwałtowny wzrost cen, wyraźnie wpłynął na decyzję - podkreśliła AFP.

Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły ataki na Iran 28 lutego, a Teheran odpowiedział atakami na cele w całym regionie, mierząc zarówno w amerykańskie bazy wojskowe, jak cele cywilne - w tym infrastrukturę petrochemiczną.

Oprócz ataku na kluczowe obiekty energetyczne w kilku sąsiednich krajach, Iran praktycznie wstrzymał ruch statków przez kluczową cieśninę Ormuz, grożąc atakiem na tankowce przepływające bez zezwolenia.

Ograniczenia eksportu

Spowodowało to poważne ograniczenie eksportu z regionu Zatoki Perskiej i wywołało pytania o to, czy ropa naftowa będzie mogła trafić na rynki światowe, nawet jeśli krajom OPEC+ w tym regionie uda się zwiększyć produkcję. Przed wojną przez cieśninę przesyłano około jednej piątej światowego transportu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Ukraina również przeprowadziła atak na rosyjskie obiekty przemysłu naftowego, próbując odeprzeć trwającą inwazję Moskwy.

W niedzielę Grupa V8 (Voluntary Eight) z kartelu OPEC wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że „wszelkie działania podważające bezpieczeństwo dostaw energii, czy to poprzez ataki na infrastrukturę, czy zakłócanie międzynarodowych szlaków morskich, zwiększają zmienność rynku” i utrudniają OPEC+ zarządzanie światowymi cenami.

Osiem krajów – Arabia Saudyjska, Rosja, Irak, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, Kazachstan, Algieria i Oman – wyraziła uznanie dla członków, którym udało się znaleźć alternatywne trasy eksportu ropy naftowej, „co przyczyniło się do zmniejszenia zmienności rynku”.

Syryjska agencja prasowa SANA podkreśliła, że przedstawiciele państw Zatoki Perskiej informowali, iż przywrócenie normalnego poziomu produkcji ropy naftowej może zająć miesiące, nawet jeśli wojna się zakończy, a cieśnina zostanie natychmiast ponownie otwarta.

Zakłócenia w dostawach największe w historii

Ponad miesiąc po wybuchu konfliktu szacunki wskazują, że świat stoi w obliczu największych w historii zakłóceń w dostawach ropy naftowej, wynoszących od 12 do 15 milionów baryłek dziennie, czyli do 15 procent globalnych dostaw.

Zakłócenia te wywindowały cenę ropy Brent do najwyższego poziomu od czterech lat, zbliżając się do 120 dolarów za baryłkę. Jednocześnie JPMorgan (firma zajmująca się bankowością inwestycyjną, i zarządzaniem aktywami) ostrzega, że ceny mogą przekroczyć 150 dolarów, jeśli cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta do połowy maja - przypomniała SANA.

OPEC+ to koalicja 23 krajów, która wpływa na światowe wydobycie i ceny ropy. Składa się z 12 członków OPEC oraz 11 krajów produkujących ropę spoza organizacji. (PAP)os/ zm/

Tańsze paliwo kusi Niemców. Oblężenie stacji w Polsce
Tańsze paliwo kusi Niemców. Oblężenie stacji w Polsce
Trzynastki dla emerytów w 2026 r. po raz ostatni i koniec 800 plus, w zamian dla wszystkich 60 tys. zł nowej kwoty wolnej w PIT - jest taki projekt
Trzynastki dla emerytów w 2026 r. po raz ostatni i koniec 800 plus, w zamian dla wszystkich 60 tys. zł nowej kwoty wolnej w PIT - jest taki projekt
Setki tysięcy emerytów pozbawionych 64 tys. zł wyrównania za lata wypłaty przez ZUS zaniżonych świadczeń, a kobiety urodzone w latach 1949-1952 – również podwyżki emerytury o niemal 1200 zł. Nowe prawo od 1 czerwca 2026 r.
Setki tysięcy emerytów pozbawionych 64 tys. zł wyrównania za lata wypłaty przez ZUS zaniżonych świadczeń, a kobiety urodzone w latach 1949-1952 – również podwyżki emerytury o niemal 1200 zł. Nowe prawo od 1 czerwca 2026 r.
Źródło: PAP
Prawo
OPEC+ podnosi limity produkcji ropy. Co stanie się z cenami paliw?
05 kwi 2026

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę naftową OPEC+ podjęła w niedzielę decyzję o zwiększeniu limitów produkcji ropy naftowej ze względu na zakłócenia na rynkach energetycznych, wywołanych wojną na Bliskim Wschodzie - poinformowała agencja AFP.
Kiedy wypada prawosławna Wielkanoc? Datę wyznacza się nieco inaczej niż u katolików
05 kwi 2026

Dziś prawosławni obchodzą Niedzielę Palmową. Wielkanoc przypada u nich w tym roku tydzień później niż u katolików. Jak się oblicza jej datę? Wyjaśniamy.

Oszukiwał "na wnuczka", teraz grozi mu do 8 lat więzienia
05 kwi 2026

Akt oskarżenia w sprawie oszustwa dokonanego metodą na wnuczka skierowała do sądu Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce. Na ławie oskarżonych zasiądzie mieszkaniec okolic Warszawy, który odebrał od oszukanej Ostrołęczanki 30 tys. zł na rzekomą kaucję za syna, który miał potrącić ciężarną kobietę.
Tańsze paliwo kusi Niemców. Oblężenie stacji w Polsce
04 kwi 2026

Na stacjach paliw w Lubieszynie (powiat policki) w Wielką Sobotę wciąż można zobaczyć kolejki samochodów z niemieckimi rejestracjami. Powodem są niższe ceny paliw w Polsce – benzyna i diesel kosztują tu nawet o 50 eurocentów za litr mniej niż w Niemczech.

Rynek dramatycznie potrzebuje więcej biegłych sądowych
04 kwi 2026

W debacie o sprawności sądów najczęściej mówi się o procedurach, cyfryzacji, zmianach legislacyjnych i przeciążeniu sędziów. To ważne. Ale jest jeszcze jeden element, bez którego tysiące postępowań po prostu nie mogą ruszyć dalej z odpowiednią dynamiką. To dostępność biegłych sądowych. I tu zaczyna się realny problem.
Pilny komunikat: Prezydent Karol Nawrocki wysyła wojska na granicę Polski – w celu „zapewnienia nienaruszalności granicy państwowej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego”
05 kwi 2026

W komunikacie z dnia 3 kwietnia 2026 r. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało o wydanym przez Prezydenta Karola Nawrockiego postanowieniu o skierowaniu wojska polskiego (Sił Zbrojnych RP) na granicę Polski. Zgodnie z podstawą prawną ww. postanowienia, które wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2026 r. – zostało ono wydane na wniosek Prezesa Rady Ministrów.
Deregulacja i urlopy wypoczynkowe. Zmienił się ważny termin – teraz wynosi 10 dni
04 kwi 2026

W styczniu 2026 r. zmieniły się zasady wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Od tego czasu kluczowy jest termin 10 dni. Czego dotyczy i kto musi o nim pamiętać? Zasady powinni znać zarówno pracodawcy, jak i pracownicy.
Wyrok sądu w Brukseli. Czy Polska zapłaci Pfizerowi ponad 5,6 mld zł? Ministerstwo Zdrowia zapowiada apelację
02 kwi 2026

Sąd w Brukseli orzekł w sprawie nieodebranych szczepionek przeciw COVID-19. Polska ma odebrać szczepionki i zapłacić ponad 5,6 mld zł amerykańskiemu koncernowi farmaceutycznemu Pfizer. Ministerstwo Zdrowia zapowiada apelację.

Skarbówka dzieli podatników? Burza wokół darowizn i przelewów na cudze konto
02 kwi 2026

Czy darowizna w rodzinie może kosztować podatek tylko dlatego, że pieniądze trafiły na konto dewelopera zamiast do obdarowanego? Jak w takich przypadkach działa dziś skarbówka. Rzecznik Praw Obywatelskich alarmuje, sądy mają inne zdanie niż fiskus, a ministerstwo zapowiada zmiany. Stawką są nasze pieniądze i prawo do zwolnienia, które miało chronić najbliższych.
Wynajem miejsca parkingowego od 1 kwietnia 2026 r. już tylko z kasą fiskalną – nie wynajmiesz już garażu sąsiadowi, bez wydania mu paragonu? Rozwiewamy wątpliwości dotyczące nowego obowiązku podatkowego
05 kwi 2026

Od 1 kwietnia 2026 r. – w związku z zakończeniem okresu przejściowego przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących – usługa parkingu samochodów i innych pojazdów (na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej), nie może być już świadczona bez prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej (i w związku z tym – bez wydawania paragonów). Od obowiązku tego Ministerstwo Finansów przewidziało jednak pewne wyjątki.
