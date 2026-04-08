Domy pomocy społecznej. W wakacje ruszają audyty. Co będzie sprawdzane?

W wakacje rozpoczną się audyty w domach pomocy społecznej. Ich celem będzie m.in. dodatkowe sprawdzenie bezpieczeństwa i dobrostanu mieszkańców DPS – poinformowała PAP wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Katarzyna Nowakowska. Kontrole będą finansowane ze środków europejskich.

Audyty w DPS-ach

W domach pomocy społecznej przebywają osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. DPS-y mogą być prowadzone przez samorządy lub podmioty niepubliczne – organizacje pozarządowe, stowarzyszenia czy kościoły.

REKLAMA

REKLAMA

Wiceminister rodziny Katarzyna Nowakowska w rozmowie z PAP zapowiedziała, że w wakacje rozpoczną się audyty w tych placówkach.

- Audyt domów pomocy społecznej to projekt realizowany z funduszy europejskich. Za nami wyłonienie partnerów, jesteśmy w trakcie uzgadniania metodologii przeprowadzania audytów. Pierwsze kontrole rozpoczną się w wakacje - powiedziała Nowakowska.

Co będzie sprawdzane?

Zaznaczyła, że projekt ma dwa cele. - Z jednej strony jest to dodatkowe sprawdzenie bezpieczeństwa i dobrostanu osób mieszkających w domach pomocy społecznej, a drugim celem jest to, żeby eksperci, którzy będą te audyty przeprowadzać, byli pewnego rodzaju wsparciem dla kadry DPS, w kontekście rozwoju wsparcia środowiskowego - wskazała wiceminister.

REKLAMA

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej

MRPiPS przygotowało projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, którego celem jest wzmocnienie wsparcia świadczonego w środowisku lokalnym, blisko osoby potrzebującej pomocy. Propozycja zakłada m.in. że przed skierowaniem do domu pomocy społecznej osoba wymagająca wsparcia powinna otrzymać ofertę usług np. w mieszkaniu wspomaganym z pomocą asystenta. Regulacja jest obecnie na etapie konsultacji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nieprawidłowości w DPS-ach

Jak zauważyła wiceminister rodziny, do resortu dociera niewiele sygnałów o nieprawidłowościach w DPS-ach. - Jednak wszyscy obserwujemy te przypadki, które trafiają do mediów oraz wyniki kontroli NIK czy RPO. Zawsze najbardziej martwiące jest to, co nie dotarło w wyniku kontroli. Między innymi dlatego umożliwiamy wojewodom kontrolowanie domów pomocy społecznej bez zapowiedzi - podkreśliła Nowakowska.

Ile DPS-ów działa w Polsce?

Według ostatnich danych GUS w 2024 r. w Polsce działały w sumie 2232 stacjonarne zakłady pomocy społecznej (to m.in. schroniska dla bezdomnych, noclegownie, środowiskowe domy samopomocy i domy dla matek). Wśród nich domy pomocy społecznej stanowiły 40,5 proc. – było ich 903.

777 placówek stacjonarnych pomocy społecznej było prowadzonych przez samorządy, co stanowiło 34,8 proc. wszystkich zakładów. Pozostałe były prowadzone m.in. przez: osoby fizyczne i prawne, stowarzyszenia i fundacje oraz Kościoły i związki wyznaniowe.

Nadzór kontrolny nad działalnością domów pomocy społecznej sprawuje wojewoda. Do jego zadań należy m.in. wydawanie zezwoleń na prowadzenie DPS-ów dla podmiotów niepublicznych.

Karolina Kropiwiec