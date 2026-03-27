REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Skierowanie do DPS-u i opłaty na nowych zasadach. Znamy szczegóły projektu

Skierowanie do DPS-u i opłaty na nowych zasadach. Znamy szczegóły projektu

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 marca 2026, 17:50
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Od kiedy nowe zasady w DPS-ach?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Zmiany mają przede wszystkim dostosowywać przepisy do aktualnych potrzeb beneficjentów. Kilka z nich dotyczy domów pomocy społecznej. Zmieni się krąg osób zobowiązanych do ponoszenia opłat i zasady kierowania do domów opieki.

Skierowanie do DPS-u? Nie od razu

Przede wszystkim po zmianach prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej będzie przysługiwało dopiero po wykorzystaniu innych form wsparcia takich jak w szczególności usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze czy mieszkanie wspomagane.

REKLAMA

REKLAMA

Nowe przepisy dopuszczają umieszczenie w DPS-ie także przed wykorzystaniem tej pomocy. Będzie to możliwe w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy zwłoka w udzieleniu całodobowej opieki będzie stwarzała bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. W ciągu trzech miesięcy trzeba będzie ocenić czy można zapewnić pensjonariuszowi inną pomoc.

Obecnie prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Za pobyt w DPS-ie zapłacą osoby wzbogacone majątkiem pensjonariusza

Istotnie zmieni się również krąg osób zobowiązanych do ponoszenia opłat. Przypomnijmy, iż jeśli mieszkaniem DPS-u nie może wnieść pełnej opłaty, to do pobytu dopłacają małżonek, zstępni przed wstępnymi, a na końcu gmina.

REKLAMA

Po zmianach, gmina w pierwszej kolejności nie zwróci się o opłatę do krewnych, a do pełnoletnich osób obdarowanych nieruchomością i tych, które nabyły nieruchomość na podstawie umowy dożywocia. Chodzi o darowizny i dożywocia dokonane przed mniej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od dnia zawarcia tych umów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Proponowana regulacja w sposób bardziej sprawiedliwy i społecznie oczekiwany, zmienia krąg osób zobowiązanych do ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej. Osoby, które wzbogaciły się majątkiem osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej poprzez nabycie nieruchomości, będą zobowiązane jako pierwsze do opłat za pobyt w DPS, przed małżonkiem, pełnoletnimi zstępni oraz przed wstępnymi, osoby kierowanej do domu pomocy społecznej” – uzasadnia resort rodziny.

Dzieci nie będą płaciły za DPS

Jeśli chodzi zstępnych (dzieci, wnuki), zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt w DPS-ie, to będą mogły być to tylko osoby pełnoletnie. Aktualnie nie ma takiego wyłączenia. Dlatego w praktyce zdarzały się sytuacje, że za pobyt dorosłego krewnego w domu pomocy społecznej płaciły dzieci.

Obowiązkowe zwolnienie z opłaty, gdy rodzic rażąco zaniedbywał

Nowe przepisy wprowadzają też nową przesłankę obligatoryjnego (obowiązkowego) zwolnienia z opłat. Będzie ona dotyczyła osoby, która wykaże na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku, że pensjonariusz rażąco naruszał obowiązek alimentacyjny lub inne obowiązki rodzinne.

Dotychczas w takich przypadkach gmina mogła, ale nie musiała zastosować zwolnienia.

Czy nowe przepisy będą w 2026 roku?

Opisywane zmiany mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia (publikacji w Dzienniku Ustaw). To czy zmiany wejdą w życie i to jeszcze w tym roku zależy do dalszego procesu legislacyjnego. Prace nad nową ustawą dopiero się zaczęły. Jeśli projekt zostanie przyjęty przez rząd, to musi być jeszcze procedowany przez parlament, a później podpisany przez Prezydenta. W toku tych prac kształt nowych przepisów może się jeszcze zmienić.

Podstawa prawna

Projekt ustawy o zmianie ustawy pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (etap legislacyjny: skierowany do uzgodnień, opiniowania i konsultacji)

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA