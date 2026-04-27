Majówka 2026. 3 maja wypadnie pechowo. Czy należy się dodatkowy dzień wolny?

Planujesz już majówkę w 2026 roku? Mamy ważne wieści dla wszystkich pracowników. Choć Święto Konstytucji 3 Maja to dzień ustawowo wolny, układ kalendarza w tym roku może wielu rozczarować. Co mówią przepisy Kodeksu pracy o "odbieraniu" wolnego za niedzielne święta? Oto szczegóły.

W 2026 roku kalendarz nie jest tak łaskawy dla pracowników, jak bywało to w ubiegłych latach. Największe emocje budzi data 3 maja, która w 2026 roku przypada w niedzielę.

Czy należy się dzień wolny za 3 maja 2026?

Odpowiedź brzmi: Nie, za 3 maja 2026 roku nie przysługuje dodatkowy dzień wolny do odbioru. Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek oddać dzień wolny tylko wtedy, gdy święto przypada w sobotę (lub inny dzień będący dla pracownika dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy). Przepisy te nie obejmują jednak świąt wypadających w niedzielę.

Jak wypada majówka 2026?

Mimo braku dodatkowego dnia za niedzielne święto, układ początku maja pozwala na krótki odpoczynek bez brania urlopu:

1 maja (piątek) - Święto Pracy (dzień wolny od pracy).

2 maja (sobota) - Dzień Flagi RP (dzień pracujący).

3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja.

W praktyce oznacza to 3-dniowy długi weekend dla osób pracujących od poniedziałku do piątku. 1 maja przypada w piątek, co automatycznie daje nam 3-dniowy długi weekend bez brania urlopu. Jeśli jednak chcemy cieszyć się pełnymi 9 dniami wolnego (od 25 kwietnia do 3 maja), wystarczy wykorzystać tylko 4 dni urlopu w dniach 27-30 kwietnia. To najbardziej opłacalny wariant w 2026 roku, pozwalający na ponad tydzień odpoczynku przy minimalnym zużyciu limitu urlopowego.

Inne "stracone" święta w 2026 roku

3 maja to niejedyny dzień, za który nie dostaniemy dodatkowego wolnego. W 2026 roku w niedzielę wypadają również:

Wielkanoc (5 kwietnia).

Zielone Świątki (24 maja).

Wszystkich Świętych (1 listopada).

Dobra wiadomość jest taka, że w 2026 roku są dwie daty, za które można odebrać wolne: to 15 sierpnia oraz 26 grudnia, ponieważ oba te święta przypadają w sobotę.

Święto w sobotę a wymiar czasu pracy

Warto pamiętać, że każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. W 2026 roku, dzięki sobotnim świętom (15 sierpnia i 26 grudnia), nominalny czas pracy w sierpniu i grudniu będzie niższy. W praktyce oznacza to, że pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin będą mieli do przepracowania o 16 godzin mniej w skali całego roku. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić to w grafiku, wyznaczając dodatkowe dni wolne, co bezpośrednio przekłada się na prawo pracownika do odpoczynku przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia miesięcznego.

Co jeśli nie zdążę odebrać wolnego za sobotę?

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę (15 sierpnia lub 26 grudnia) musi zostać udzielony w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiło dane święto. Jest to kluczowe, ponieważ po zamknięciu tego okresu "odebranie" wolnego nie jest już możliwe w formie czasu wolnego. Jeśli pracodawca nie dopełni tego obowiązku, dojdzie do przekroczenia normy czasu pracy, co traktowane jest jako praca w nadgodzinach. W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wraz z dodatkiem w wysokości 100 proc. Należy jednak pamiętać, że priorytetem Kodeksu pracy jest zawsze oddanie dnia wolnego "w naturze", a wypłata pieniędzy to rozwiązanie ostateczne i wynikające z błędu w planowaniu czasu pracy.

Podsumowanie dla pracowników

Rok 2026 będzie wymagał od nas nieco więcej sprytu w planowaniu wypoczynku. Brak dodatkowego dnia za 3 maja to jasny sygnał, aby już teraz pomyśleć o rezerwacji urlopu na 2 maja, jeśli zależy nam na spokojnej majówce. Pamiętajmy też, że jesień i zima 2026 zrekompensują nam te braki dzięki wolnym sobotom w sierpniu i grudniu.

