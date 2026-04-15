REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Kosztowna zmowa cenowa właścicieli skupów owoców – UOKiK nakłada 1,6 mln zł kar

Kosztowna zmowa cenowa właścicieli skupów owoców – UOKiK nakłada 1,6 mln zł kar

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 kwietnia 2026, 10:42
Owoce z drzew granicznych. Kto ma do nich prawo?
Kosztowna zmowa cenowa przy skupie owoców – UOKiK nakłada 1,6 mln zł kar
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

UOKiK nałożył na pięć firm z województw: wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego oraz prezesa jednej z nich kary na łącznie niemal 1,6 mln zł za zmowę cenową. Niedozwolone porozumienie miało dot. skupu owoców w rejonie powiatu konińskiego (woj. wielkopolskie) w latach 2022-2024.

Zmowa cenowa przy skupie owoców

UOKiK przekazał w środowym komunikacie, że w zmowie cenowej uczestniczyli właściciele skupów owoców w rejonie powiatu konińskiego: Fructis z Wierzbia (woj. wielkopolskie), Damex z Nowej Wsi (woj. wielkopolskie), Silver-Trans z Sompolna (woj. wielkopolskie), Kam Pol z Białej Rawskiej (woj. łódzkie) i Kalbrok z Sielic (woj. mazowieckie). Celem zmowy było – jak poinformował prezes UOKiK Tomasz Chróstny – ustalenie cen skupu owoców na możliwie niskim poziomie.

REKLAMA

REKLAMA

Za bezpośrednio odpowiedzialnego za funkcjonowanie zmowy UOKiK uznał prezesa firmy Fructis. Podczas przeszukania w siedzibie spółki zabezpieczone zostały informacje z komunikatorów przedsiębiorców. Zdaniem Urzędu, potwierdzają one, że dochodziło do wymiany informacji dot. stawek za owoce.

UOKiK w komunikacie zacytował przykładowe wiadomości: „Coś musimy wymyślić Bo to chore tak się przebijać (...). Jak Co dajcie znać co robimy, ja mogę się ścigać cenowo ale to jest nie zdrowe dla nas wszystkich” oraz „Hej jak dziś cena wiśni i porzeczki? - Wiśnia 2,30 porzeczka 2,20 ceny netto”.

Jakie kary za udział w zmowie cenowej?

Zmowa miała funkcjonować przez trzy sezony w latach 2022-2024.

REKLAMA

Decyzją prezesa UOKiK pięć firm i prezes zarządu Fructis ukaranych zostało na łączną kwotę 1,57 mln zł. Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Maksymalne kary za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję wynoszą 10 proc. rocznego obrotu dla firmy i 2 mln zł dla menedżerów. Kar za udział w zmowie można uniknąć dzięki współpracy w charakterze „świadka koronnego” z prezesem UOKiK oraz dostarczenia dowodów lub informacji dotyczących istnienia niedozwolonego porozumienia. Urząd przypomniał również, że prowadzi platformę pozyskiwania informacji od anonimowych sygnalistów.

Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA