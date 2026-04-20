Minister energii ustala wysokość ceny maksymalnej paliw ciekłych na stacjach benzynowych. Ile w poniedziałek 20 kwietnia kosztuje benzyna i olej napędowy? Sprawdzamy!

Aktualne ceny benzyny i diesla

Ceny benzyn i oleju napędowego obowiązujące w poniedziałek 20 kwietnia określa obwieszczenie Ministra Energii z dnia 17 kwietnia 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw (M.P. poz. 395). W poniedziałek kierowcy zapłacą na stacjach benzynowych:

6,03 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,59 zł za 1 litr;

6,57 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,09 zł za 1 litr;

7,07 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 7,07 zł za 1 litr.

Jak jest ustalana cena maksymalna paliw ciekłych

Cena maksymalna paliw ciekłych jest ustalana przez Ministerstwo Energii. Cena jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową oraz podatek od towarów i usług (VAT). Stawki są ustalane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce.

Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W razie ogłoszenia jej przed dniem wolnym od pracy lub świętem stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.