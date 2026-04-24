Strona główna » Prawo » Wiadomości » Długi po zmarłym nie znikają same. Przegapisz ten termin i będziesz musiał płacić za krewnego

Długi po zmarłym nie znikają same. Przegapisz ten termin i będziesz musiał płacić za krewnego

24 kwietnia 2026, 12:00
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
dług sąd pieniądze młotek
Długi po zmarłym nie znikają same. Przegapisz ten termin i będziesz musiał płacić za krewnego
Śmierć bliskiej osoby otwiera spadek, obejmujący zarówno majątek, jak i długi. Wbrew mitom, zobowiązania finansowe nie wygasają, lecz przechodzą na spadkobierców. Brak wiedzy o terminach i mechanizmach ochrony może skutkować przejęciem cudzych długów, dlatego kluczowe jest sprawne działanie prawne.

Co wchodzi w skład długów spadkowych zgodnie z Kodeksem cywilnym?

Z chwilą śmierci spadkodawcy dochodzi do tzw. otwarcia spadku, co oznacza, że na spadkobierców przechodzą zarówno prawa, jak i obowiązki majątkowe zmarłego. W skład masy spadkowej wchodzą nie tylko niespłacone raty kredytów bankowych czy pożyczek pozabankowych, ale także zaległe rachunki za media, zaległości w czynszu oraz inne roszczenia wierzycieli istniejące w dniu śmierci. Warto pamiętać, że zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego, do długów spadkowych zalicza się także koszty pogrzebu (w zakresie, w jakim odpowiadają lokalnym zwyczajom), koszty samego postępowania spadkowego, a nawet roszczenia o zachowek wysuwane przez innych uprawnionych. Oznacza to, że nawet przy braku klasycznego zadłużenia bankowego, spadek może stać się dla rodziny obciążeniem finansowym wymagającym dokładnej analizy.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Na czym polega ochrona?

W polskim systemie prawnym obowiązuje zasada, że spadek nabywa się w całości, co oznacza, że nie można wybrać sobie jedynie wartościowych przedmiotów, odrzucając same zobowiązania. Obecnie przepisy są jednak znacznie bezpieczniejsze dla spadkobierców niż jeszcze dekadę temu. Od 2015 roku brak jakiejkolwiek reakcji w ciągu ustawowych sześciu miesięcy skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Jest to kluczowy mechanizm obronny, który ogranicza odpowiedzialność spadkobiercy za długi wyłącznie do wartości aktywów, które faktycznie otrzymał. Dzięki temu, jeśli zmarły pozostawił długi o wartości stu tysięcy złotych, a jego majątek był wart jedynie dwadzieścia tysięcy, spadkobierca nie będzie musiał dopłacać brakującej kwoty z własnej kieszeni.

Kluczowy termin sześciu miesięcy na odrzucenie spadku

Choć automatyczne przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oferuje pewien poziom ochrony, w wielu przypadkach - zwłaszcza gdy długi znacznie przewyższają majątek - najrozsądniejszym rozwiązaniem jest całkowite odrzucenie spadku. Spadkobierca ma na to dokładnie sześć miesięcy, licząc od dnia, w którym dowiedział się o powołaniu do dziedziczenia. Zazwyczaj jest to dzień śmierci bliskiej osoby, ale termin ten może ulec przesunięciu, jeśli np. dowiadujemy się o spadku po dalszym krewnym dopiero w momencie, gdy odrzuci go najbliższa rodzina. Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć przed notariuszem lub w sądzie rejonowym. Forma notarialna jest zazwyczaj preferowana ze względu na szybkość i prostotę formalności, co ma kolosalne znaczenie, gdy termin sześciu miesięcy dobiega końca.

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka - nowe przepisy od 2023 roku

Należy pamiętać, że odrzucenie spadku przez dorosłego sprawia, iż jest on traktowany tak, jakby nie dożył otwarcia spadku, co oznacza, że w jego miejsce wchodzą kolejni spadkobiercy, w tym często małoletnie dzieci. Procedura ta była do niedawna bardzo uciążliwa, wymagając każdorazowej zgody sądu rodzinnego. Od listopada 2023 roku przepisy zostały uproszczone. W określonych przypadkach, gdy spadek jest ewidentnie zadłużony, a rodzice są zgodni co do decyzji, mogą oni złożyć oświadczenie w imieniu dziecka bez konieczności wszczynania długotrwałego postępowania sądowego. Zgoda sądu nadal jest jednak wymagana w sytuacjach bardziej złożonych, na przykład przy braku porozumienia między opiekunami prawnymi lub gdy dziecko dziedziczy równolegle z rodzicami.

Czego nie dziedziczymy? Wyłączenia z masy spadkowej

Warto doprecyzować, że nie wszystkie zobowiązania zmarłego przechodzą na rodzinę. Zgodnie z prawem, spadkobiercy nie dziedziczą praw i obowiązków ściśle osobistych. Oznacza to, że wraz ze śmiercią wygasają m.in. służebności osobiste (np. prawo dożywotniego mieszkania), obowiązek alimentacyjny (choć zaległości powstałe przed śmiercią są już długiem) oraz kary o charakterze karnym, takie jak mandaty czy grzywny. Należy jednak pamiętać, że śmierć dłużnika nie wstrzymuje naliczania odsetek od długów cywilnoprawnych (np. kredytów) - narastają one do momentu spłaty zadłużenia przez spadkobierców.

Pułapka "zarządu spadkiem" przed jego odrzuceniem

Podejmując decyzję o odrzuceniu spadku, należy zachować dużą ostrożność w postępowaniu z przedmiotami należącymi do zmarłego. W polskim prawie istnieje ryzyko tzw. dorozumianego przyjęcia spadku. Jeśli spadkobierca przed złożeniem oświadczenia o odrzuceniu zacznie dysponować majątkiem jak właściciel - np. sprzeda samochód zmarłego, opróżni mieszkanie z wartościowych mebli czy wypłaci środki z konta - może to zostać uznane za wolę przyjęcia spadku wprost. W takiej sytuacji ochrona wynikająca z dobrodziejstwa inwentarza może zostać podważona, a spadkobierca może zostać zmuszony do spłaty długów bez ograniczeń.

Wykaz i spis inwentarza - klucz do skutecznej ochrony

Samo przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza to tylko połowa sukcesu. Aby ograniczenie odpowiedzialności do wartości majątku było skuteczne w relacjach z wierzycielami, konieczne jest sporządzenie dokumentacji majątku. Spadkobiercy mogą samodzielnie złożyć wykaz inwentarza (prywatne oświadczenie składane w sądzie lub przed notariuszem), co jest opcją tańszą. Można również zlecić komornikowi sporządzenie spisu inwentarza - jest to dokument urzędowy, odpłatny, ale znacznie trudniejszy do podważenia przez banki czy firmy windykacyjne. Bez tych dokumentów spadkobiercy narażają się na spory dotyczące realnej wartości odziedziczonych aktywów.

Odpowiedzialność solidarna do czasu działu spadku

Wielu spadkobierców nie zdaje sobie sprawy, że do momentu dokonania formalnego działu spadku, wszyscy powołani odpowiadają za długi solidarnie. Oznacza to, że wierzyciel nie musi ścigać każdego z członków rodziny o jego "część" długu. Ma prawo zażądać spłaty całości od jednego, wybranego spadkobiercy (np. tego, który posiada majątek lub stałe dochody). Osoba ta, po spłaceniu wierzyciela, musi na własną rękę dochodzić zwrotu odpowiednich części długu od pozostałych członków rodziny w ramach tzw. roszczenia regresowego.

Najczęściej zadawane pytania - FAQ

  1. Czy długi po zmarłym mogą zostać umorzone automatycznie? Nie, długi nie wygasają wraz ze śmiercią dłużnika. Przechodzą one na spadkobierców jako część masy spadkowej, chyba że spadkobiercy odrzucą spadek lub skorzystają z dobrodziejstwa inwentarza, co ograniczy ich odpowiedzialność finansową.
  2. Ile czasu ma rodzina na odrzucenie spadku z długami? Ustawowy termin wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o powołaniu do spadku. Przekroczenie tego terminu oznacza automatyczne przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
  3. Czy można odrzucić tylko długi, a zostawić sobie mieszkanie po zmarłym? Nie ma takiej możliwości. Spadek przyjmuje się lub odrzuca w całości. Można jednak przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, co pozwoli zachować mieszkanie, ale zmusi do spłaty długów do kwoty odpowiadającej rynkowej wartości tego mieszkania.
  4. Co się dzieje z długami, gdy wszyscy spadkobiercy odrzucą spadek? W sytuacji, gdy wszyscy spadkobiercy ustawowi i testamentowi odrzucą spadek, przechodzi on na gminę ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego lub na Skarb Państwa. Podmioty te z mocy prawa przejmują spadek z dobrodziejstwem inwentarza.
  5. Czy muszę iść do sądu, aby odrzucić spadek? Nie. Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć przed dowolnym notariuszem. Jest to rozwiązanie znacznie szybsze i często tańsze niż droga sądowa, a wywołuje identyczne skutki prawne.
  6. Co z kredytem hipotecznym po zmarłym? Jeżeli kredyt był ubezpieczony na wypadek śmierci, ubezpieczyciel może spłacić pozostałą kwotę. W innym przypadku bank staje się jednym z głównych wierzycieli spadkowych. Warto jak najszybciej powiadomić bank o śmierci kredytobiorcy, aby zatrzymać naliczanie karnych odsetek i ustalić nowe zasady spłaty.
  7. Czy ubezpieczenie na życie wchodzi w skład spadku? Nie. Świadczenia z ubezpieczeń na życie oraz środki z OFE/IKE wypłacane osobom uposażonym nie wchodzą w skład masy spadkowej. Oznacza to, że jeśli jesteś osobą uposażoną, otrzymasz te pieniądze nawet wtedy, gdy odrzucisz spadek z długami - wierzyciele nie mają do nich prawa.

Co wchodzi w skład długów spadkowych zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego?

To m.in. niespłacone raty kredytów i pożyczek, rachunki za media, zaległy czynsz, inne roszczenia wierzycieli z dnia śmierci, a także koszty pogrzebu (wg lokalnych zwyczajów), koszty postępowania spadkowego i roszczenia o zachowek.

Na czym polega przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Ogranicza odpowiedzialność spadkobiercy za długi wyłącznie do wartości aktywów faktycznie otrzymanych. Od 2015 roku brak jakiejkolwiek reakcji przez sześć miesięcy skutkuje takim przyjęciem.

Od kiedy biegnie sześciomiesięczny termin na odrzucenie spadku z długami?

Termin to sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o powołaniu do dziedziczenia. Zazwyczaj jest to dzień śmierci, ale może się przesunąć, gdy o spadku po dalszym krewnym dowiadujemy się po odrzuceniu spadku przez najbliższą rodzinę.

Gdzie złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku z długami?

Oświadczenie można złożyć przed notariuszem lub w sądzie rejonowym. Forma notarialna jest zazwyczaj preferowana ze względu na szybkość i prostotę, co ma znaczenie, gdy termin sześciu miesięcy dobiega końca.

Jak od listopada 2023 roku odrzucić spadek w imieniu dziecka?

Od listopada 2023 roku rodzice mogą w określonych przypadkach odrzucić w imieniu dziecka spadek ewidentnie zadłużony bez długotrwałego postępowania sądowego, jeśli są zgodni. Zgoda sądu jest wymagana na przykład przy braku porozumienia lub gdy dziecko dziedziczy równolegle z rodzicami.

Prawo
Długi po zmarłym nie znikają same. Przegapisz ten termin i będziesz musiał płacić za krewnego
24 kwi 2026

Śmierć bliskiej osoby otwiera spadek, obejmujący zarówno majątek, jak i długi. Wbrew mitom, zobowiązania finansowe nie wygasają, lecz przechodzą na spadkobierców. Brak wiedzy o terminach i mechanizmach ochrony może skutkować przejęciem cudzych długów, dlatego kluczowe jest sprawne działanie prawne.
