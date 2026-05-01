Strona główna » Prawo » Wiadomości » Ile kosztuje wyrobienie paszportu? Sporo osób jest zwolnionych z opłaty

Ile kosztuje wyrobienie paszportu? Sporo osób jest zwolnionych z opłaty

01 maja 2026, 04:00
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
paszport polski paszport wyrobienie paszportu opłaty za paszport
Ile kosztuje wyrobienie paszportu? Sporo osób jest zwolnionych z opłaty
TannySolt
Shutterstock

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami i wiele osób planuje spędzenie urlopu poza granicami Polski. Do podróży po Unii Europejskiej wystarczy dowód osobisty, jednak wyjazd poza UE wymaga paszportu. Jak uzyskać ten dokument i ile to kosztuje?

Gdzie złożyć wniosek paszportowy

Paszport jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy oraz potwierdzającym obywatelstwo polskie i tożsamość posiadacza. Zasady wydawania paszportów oraz wysokość opłat za wydanie tego dokumentu reguluje ustawa o dokumentach paszportowych oraz akty jej wykonawcze.

W celu uzyskania paszportu należy osobiście złożyć wniosek paszportowy - nie można zrobić tego online. Należy przygotować:

  • jedno aktualne i kolorowe zdjęcie,
  • dowód opłaty za paszport. Jeśli wnioskodawca ma prawo do zniżki lub zwolnienia z opłaty musi przedstawić dokument, który to potwierdzi,
  • dowód osobisty lub ważny paszport, który obecnie wnioskodawca używa.

W przypadku, gdy urzędnik będzie miał wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa wnioskodawcy lub w przedstawionych dokumentach będą różne, sprzeczne ze sobą dane, urzędnik może poprosić też o inne dokumenty (np. odpis polskiego aktu stanu cywilnego).

Ważne

Wniosek paszportowy można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. Informacje o adresach punktów znajdują się na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.

Wyrobienie paszportu zajmuje około miesiąca od złożenia wniosku.

Wysokość opłaty za paszport

Opłaty za wydanie paszportu są zróżnicowane. Wnioskodawca, będący osobą dorosłą, któremu nie przysługują żadne zniżki, musi wnieść opłatę w wysokości 140 zł.

Niektóre osoby wniosą opłatę w wysokości 70 zł. Są to m.in.:

  • osoby małoletnie między 12. a 18. rokiem życia,
  • uczniowie i studenci między 18. a 26. rokiem życia,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby z ustalonym prawem do renty socjalnej,
  • kombatanci,
  • żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową,
  • strażacy ratownicy ochotniczej straży pożarnej,
  • weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa.

Opłatę w wysokości 35 zł wniosą uczniowie i studenci do 25. roku życia oraz dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, bez względu na ich wiek, będącym członkami rodzin wielodzietnych i posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Opłata w przypadku osób małoletnich do 12. roku życia wynosi 30 zł.

Opłatę w wysokości 15 zł wniosą osoby małoletnie do 12. roku życia legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, bez względu na ich wiek, będącym członkami rodzin wielodzietnych i posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

Zwolnienie z opłaty za wydanie paszportu

Opłata za wydanie paszportu nie jest pobierana m.in. od:

  • osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
  • osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy,
  • żołnierzy wyznaczonych lub skierowanych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych,
  • osób, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 196)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2022 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2050)
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie opłat za paszport i za paszport tymczasowy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1499)
Źródło: INFOR
