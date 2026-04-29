Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w czwartek. 30 kwietnia zapłacimy za paliwa od 6,28 zł do 7,14 zł za 1 litr. Więcej zapłacimy za benzynę, natomiast diesel stanieje.

Ceny maksymalne paliwa w czwartek 30 kwietnia

Minister energii ustalił w obwieszczeniu w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw, że w czwartek 30 kwietnia na stacjach benzynowych zapłacimy nie więcej niż:

6,28 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,81 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,81 zł za 1 litr; 6,77 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,27 zł za 1 litr;

(CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,27 zł za 1 litr; 7,14 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,61 zł za 1 litr.

Jak widać, jutro będą wyższe ceny benzyny – odpowiednio o 5 gr i 6 gr. Zadowoleni powinni być właściciele pojazdów z napędem diesla – olej napędowy stanieje o 8 gr.

Ceny maksymalne za paliwo w środę 29 kwietnia

Dla porównania sprawdźmy ceny maksymalne za benzyny i diesla obowiązujące dzisiaj:

6,23 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,77 zł za 1 litr;

za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 5,77 zł za 1 litr; 6,73 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,23 zł za 1 litr;

za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,23 zł za 1 litr; 7,22 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,68 zł za 1 litr.

Jak są ustalane ceny maksymalne paliw ciekłych

Rządowy program CPN (Ceny Paliwa Niżej) przewiduje niższe stawki VAT i akcyzy na paliwa. Program został przedłużony do 15 maja 2026 r.

W ramach programu minister energii ustala ceny maksymalne paliw ciekłych. Stawki są ustalane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W razie ogłoszenia jej przed dniem wolnym od pracy lub świętem stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.