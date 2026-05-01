Czy za 1 maja 2026 należy się dodatkowy dzień wolny? Sprawdź, jak zaplanować majówkę

Szykuje się idealny układ kalendarza na majówkę 2026! Z racji, że 1 maja wypada w piątek, wystarczy chwila planowania, aby cieszyć się rekordowo długim wypoczynkiem przy minimalnym zużyciu urlopu. Sprawdź, jak przepisy i kalendarz sprzyjają pracownikom w tym roku. Oto szczegóły.

Majówka to w polskiej tradycji czas pierwszego grillowania i wyjazdów. W 2026 roku układ świąt państwowych jest wyjątkowo łaskawy - daje nam "gotowy" długi weekend na start, a przy małym wsparciu wnioskiem o urlop, pozwala na potężną dawkę regeneracji.

Czy za 1 maja 2026 (piątek) należy się dodatkowy dzień wolny?

Za 1 maja 2026 roku nie przysługuje dodatkowy dzień wolny do odbioru, ponieważ święto to wypada w piątek. Zgodnie z Kodeksem pracy, obowiązek wyznaczenia pracownikowi innego dnia wolnego istnieje tylko wtedy, gdy święto przypada w sobotę. Piątek 1 maja jest po prostu dniem wolnym od pracy "z urzędu", co automatycznie tworzy nam trzydniowy długi weekend (od piątku do niedzieli), bez konieczności podejmowania dodatkowych działań prawnych przez pracodawcę. Warto również pamiętać, że za 3 maja, który w 2026 roku wypada w niedzielę, również nie otrzymamy dodatkowego dnia wolnego, gdyż polskie przepisy nie przewidują takiej rekompensaty za święta przypadające w siódmy dzień tygodnia.

Kalendarz pod lupą. Dlaczego w 2026 roku nie odbieramy dnia wolnego?

Wiele osób przyzwyczaiło się do przepisu o "odbieraniu dnia wolnego za święto w sobotę". W 2026 roku musimy jednak pamiętać o dwóch ważnych faktach:

1 maja (Święto Pracy) wypada w piątek. Jest to dzień ustawowo wolny, więc po prostu mamy wolne "z automatu".

3 maja (Święto Konstytucji) wypada w niedzielę. Zgodnie z Kodeksem pracy, za święto przypadające w niedzielę pracodawca nie ma obowiązku oddawania dodatkowego dnia wolnego.

Mimo braku "prezentu" od ustawodawcy, majówka 2026 i tak jest jedną z najkorzystniejszych w ostatnich latach.

Strategia na 9 dni wypoczynku

Chcesz mieć wolne od 25 kwietnia do 3 maja włącznie? To prostsze niż myślisz.

Wystarczy wziąć urlop w dniach: 27, 28, 29 i 30 kwietnia (poniedziałek - czwartek). Efekt: Zużywasz tylko 4 dni z puli urlopowej, a zyskujesz aż 9 dni nieprzerwanego wolnego!

Jeśli nie możesz pozwolić sobie na tak długą przerwę, weź wolne tylko w czwartek 30 kwietnia. Dzięki temu Twój weekend majowy zacznie się już w środę wieczorem.

