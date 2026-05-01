Strona główna » Prawo » Wiadomości » Czy za 1 maja 2026 należy się dodatkowy dzień wolny? Sprawdź, jak zaplanować majówkę

01 maja 2026, 04:00
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
maj 2026 dni wolne od pracy
Czy za 1 maja 2026 należy się dodatkowy dzień wolny? Sprawdź, jak zaplanować majówkę
Szykuje się idealny układ kalendarza na majówkę 2026! Z racji, że 1 maja wypada w piątek, wystarczy chwila planowania, aby cieszyć się rekordowo długim wypoczynkiem przy minimalnym zużyciu urlopu. Sprawdź, jak przepisy i kalendarz sprzyjają pracownikom w tym roku. Oto szczegóły.

Majówka to w polskiej tradycji czas pierwszego grillowania i wyjazdów. W 2026 roku układ świąt państwowych jest wyjątkowo łaskawy - daje nam "gotowy" długi weekend na start, a przy małym wsparciu wnioskiem o urlop, pozwala na potężną dawkę regeneracji.

Czy za 1 maja 2026 (piątek) należy się dodatkowy dzień wolny?

Za 1 maja 2026 roku nie przysługuje dodatkowy dzień wolny do odbioru, ponieważ święto to wypada w piątek. Zgodnie z Kodeksem pracy, obowiązek wyznaczenia pracownikowi innego dnia wolnego istnieje tylko wtedy, gdy święto przypada w sobotę. Piątek 1 maja jest po prostu dniem wolnym od pracy "z urzędu", co automatycznie tworzy nam trzydniowy długi weekend (od piątku do niedzieli), bez konieczności podejmowania dodatkowych działań prawnych przez pracodawcę. Warto również pamiętać, że za 3 maja, który w 2026 roku wypada w niedzielę, również nie otrzymamy dodatkowego dnia wolnego, gdyż polskie przepisy nie przewidują takiej rekompensaty za święta przypadające w siódmy dzień tygodnia.

Kalendarz pod lupą. Dlaczego w 2026 roku nie odbieramy dnia wolnego?

Wiele osób przyzwyczaiło się do przepisu o "odbieraniu dnia wolnego za święto w sobotę". W 2026 roku musimy jednak pamiętać o dwóch ważnych faktach:

  • 1 maja (Święto Pracy) wypada w piątek. Jest to dzień ustawowo wolny, więc po prostu mamy wolne "z automatu".
  • 3 maja (Święto Konstytucji) wypada w niedzielę. Zgodnie z Kodeksem pracy, za święto przypadające w niedzielę pracodawca nie ma obowiązku oddawania dodatkowego dnia wolnego.

Mimo braku "prezentu" od ustawodawcy, majówka 2026 i tak jest jedną z najkorzystniejszych w ostatnich latach.

Strategia na 9 dni wypoczynku

Chcesz mieć wolne od 25 kwietnia do 3 maja włącznie? To prostsze niż myślisz.

  • Wystarczy wziąć urlop w dniach: 27, 28, 29 i 30 kwietnia (poniedziałek - czwartek). Efekt: Zużywasz tylko 4 dni z puli urlopowej, a zyskujesz aż 9 dni nieprzerwanego wolnego!

Jeśli nie możesz pozwolić sobie na tak długą przerwę, weź wolne tylko w czwartek 30 kwietnia. Dzięki temu Twój weekend majowy zacznie się już w środę wieczorem.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

  1. Czy 2 maja (Dzień Flagi) jest wolny od pracy? 2 maja (sobota) nie jest dniem ustawowo wolnym. Osoby pracujące w soboty muszą tego dnia stawić się w pracy, chyba że ich zakład pracy zarządzi inaczej lub pracownik weźmie urlop.
  2. Co z 3 maja, skoro to niedziela? Za święta wypadające w niedzielę polskie prawo nie przewiduje oddawania dodatkowego dnia wolnego w innym terminie.
  3. Kto najbardziej skorzysta na układzie majówki 2026? Najwięcej zyskają osoby pracujące w systemie poniedziałek-piątek. Już bez brania żadnego urlopu mają zapewniony 3-dniowy weekend (1-3 maja).
Prawo
Reforma 800 plus w 2027 roku. Jakich zmian mogą spodziewać się rodzice?
30 kwi 2026

Rząd pracuje nad tym, by o świadczenie wychowawcze było łatwiej wnioskować. Mniej formalności to jednak nie jedyna zmiana, na którą czekają rodzice. Czy inne postulaty również zostaną spełnione? Oto szczegóły projektu.
Jak PIP może ukarać przedsiębiorcę od 8 lipca 2026 roku? Wyższe grzywny i ryzyko przekwalifikowania umów. Jak będą kontrolowane i oceniane umowy cywilnoprawne?
30 kwi 2026

Zasadnicza część nowelizacji z 11 marca 2026 r. ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, ma wejść w życie 8 lipca br. Skutkiem tych zmian będzie przyznanie Państwowej Inspekcji Pracy nowych uprawnień, które pozwolą jej na stwierdzanie istnienia stosunku pracy w drodze decyzji administracyjnej. Istotnie wzrosną też grzywny dla pracodawców,. Będzie to miało zauważalne skutki dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących współpracę na podstawie umów cywilnoprawnych i B2B. Co prawda Prezydent RP podpisał tę nowelizację, jednocześnie kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej – ale nie wstrzymuje to wejścia w życie nowych przepisów.
Dostawcy będą musieli badać jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Prezydent podpisał ustawę
30 kwi 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o zaopatrzeniu w wodę. Podpisana ustawa określa obowiązki dostawców wody, obejmujące badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Między bohaterem a ofiarą. Tak naprawdę wygląda ich wizerunek w mediach [Gość Infor.pl]
30 kwi 2026

Już 8 maja w Warszawie rozpocznie się konferencja organizowana przez Fundacja Avalon. W centrum rozmów znajdą się dwa tematy, które wciąż budzą emocje i wymagają realnych działań: widoczność osób z niepełnosprawnościami oraz ich prawa. Jak podkreśla Maria Wachowicz z Fundacji, celem jest stworzenie przestrzeni do rozmowy między różnymi środowiskami i wypracowanie konkretnych rozwiązań.

Rozwodów nie będzie! Prezydent zawetował nowelizację Kodeksu rodzinnego
30 kwi 2026

Przepisy dopuszczające pozasądowe rozwiązanie małżeństwa nie wejdą w życie. Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Flaga na balkonie a prawo. Za co możesz dostać mandat 2 maja?
30 kwi 2026

Wywieszenie biało-czerwonej flagi to wyraz patriotyzmu, o którym pamiętamy szczególnie 2 maja w Dzień Flagi RP. Mało kto jednak wie, że za niewłaściwe eksponowanie barw narodowych grozi wysoka grzywna, a nawet areszt. Sprawdź, jakich błędów unikać, aby świętowanie nie skończyło się mandatem.
Tyle zapłacimy za benzynę i diesla na stacjach benzynowych. Dramatyczny wzrost cen paliw podczas majówki!
30 kwi 2026

Zbliża się majówka i z pewnością Polacy planują wyruszyć na tradycyjne rodzinne wyjazdy. Jednak ceny maksymalne paliw obowiązujące od piątku do poniedziałku zapierają dech. Sprawdzamy, ile zapłacimy na stacjach benzynowych za tankowanie.
Wszyscy pracownicy od 1 maja 2026 r. mają prawo do zwiększenia stażu pracy o wcześniejsze zlecenia i okresy prowadzenia działalności gospodarczej. Konieczne jest zaświadczenie z ZUS-u
30 kwi 2026

Jeżeli pracownik ma za sobą miesiące lub lata prowadzenia własnej działalności albo pracy na umowach zlecenia, to od 1 maja 2026 r. te okresy mogą oficjalnie powiększyć jego staż pracy u obecnego pracodawcy. Jednak w tym celu konieczne jest w uzyskanie z ZUS zaświadczenia potwierdzającego okresy ubezpieczenia. ZUS wyjaśnia jakie zatrudnienie można doliczyć do stażu pracy oraz jak złożyć wniosek aby uzyskać stosowne zaświadczenie.

1,2,3 maja - jeżeli nie uszanujesz tych zasad w majówkę to grozi Ci kara aresztu albo grzywny
30 kwi 2026

Wielu rodaków wciąż nie zdaje sobie sprawy, że w naszym kraju obowiązuje istotna ustawa regulująca kwestię dotyczącą godła, flagi państwowej oraz hymnu narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Lekceważenie tych regulacji oraz innych obowiązków związanych z polskimi symbolami narodowymi może skutkować surowymi sankcjami prawnymi. Przypominamy najważniejsze zasady na 1,2,3 maja jak i inne święta państwowe.
Długie weekendy 2026. Jak zyskać nawet kilkanaście dni wolnego?
30 kwi 2026

Po majówce, przy odpowiednim rozplanowaniu urlopu, układ świąt w tym roku pozwoli na co najmniej czterodniowe wolne od pracy w czerwcu i listopadzie. Okazja na ponad dwutygodniowy odpoczynek będzie natomiast w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
