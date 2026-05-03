3 maja w niedzielę. Dlaczego nie dostaniesz za to wolnego? Wyjaśniamy przepisy

Złe wieści dla osób liczących na przedłużenie majówki 2026. Choć kalendarz sugeruje, że po dwóch dniach świątecznych powinna nastąpić chwila wytchnienia, poniedziałek 4 maja będzie dla większości Polaków zwykłym dniem pracy. Wyjaśniamy, dlaczego pechowy układ kalendarza sprawia, że Święto Konstytucji 3 Maja z punktu widzenia kadr po prostu "przepada" i co na ten temat mówi Kodeks pracy.

Info na dziś - 3 maja 2026

Pamiętaj, że dzisiaj obowiązuje podwójny zakaz handlu (niedziela + Święto Konstytucji). Wszystkie duże markety (Biedronka, Lidl, Auchan) są zamknięte. Jeśli potrzebujesz pilnych zakupów, szukaj ich na stacjach paliw lub w Żabkach (o ile właściciel stanął za ladą).

REKLAMA

REKLAMA

Pechowy kalendarz w 2026 roku. Dlaczego 3 maja nie daje wolnego?

Wielu pracowników wciąż myli zasady dotyczące świąt przypadających w weekendy. Kluczowa różnica tkwi w tym, czy czerwona kartka w kalendarzu wypada w sobotę, czy w niedzielę. W 2026 roku 3 maja przypada właśnie w tę drugą, co z punktu widzenia prawa pracy zmienia wszystko. Zgodnie z polskim prawem, niedziela jest ustawowo dniem wolnym od pracy dla większości zatrudnionych. Ustawodawca uznał więc, że święto pokrywające się z niedzielą nie "zabiera" pracownikowi czasu wolnego, który i tak mu przysługuje. W efekcie pracodawca nie ma obowiązku wyznaczania innego dnia wolnego w zamian.

Sobota kontra niedziela - co mówi Kodeks pracy?

Różnica wynika bezpośrednio z art. 130 § 2 Kodeksu pracy. Przepis ten jasno wskazuje, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Święto w sobotę: Obniża wymiar czasu pracy. Pracodawca musi oddać za nie wolne w innym terminie (tak byłoby, gdyby 3 maja wypadł wczoraj).

Pracodawca musi oddać za nie wolne w innym terminie (tak byłoby, gdyby 3 maja wypadł wczoraj). Święto w niedzielę: Nie obniża wymiaru czasu pracy. Dodatkowe wolne nie przysługuje.

To sprawia, że majówka 2026 kończy się dla większości z nas właśnie dzisiaj. Aby przedłużyć wypoczynek, jedynym sposobem jest skorzystanie z urlopu wypoczynkowego na poniedziałek 4 maja.

REKLAMA

FAQ - najczęstsze pytania o wolne 3 maja