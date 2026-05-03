REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » 3 maja w niedzielę. Dlaczego nie dostaniesz za to wolnego? Wyjaśniamy przepisy

3 maja w niedzielę. Dlaczego nie dostaniesz za to wolnego? Wyjaśniamy przepisy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 maja 2026, 04:00
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
3 maja, flaga
3 maja w niedzielę. Dlaczego nie dostaniesz za to wolnego? Wyjaśniamy przepisy
Gold Picture
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Złe wieści dla osób liczących na przedłużenie majówki 2026. Choć kalendarz sugeruje, że po dwóch dniach świątecznych powinna nastąpić chwila wytchnienia, poniedziałek 4 maja będzie dla większości Polaków zwykłym dniem pracy. Wyjaśniamy, dlaczego pechowy układ kalendarza sprawia, że Święto Konstytucji 3 Maja z punktu widzenia kadr po prostu "przepada" i co na ten temat mówi Kodeks pracy.

Info na dziś - 3 maja 2026

Pamiętaj, że dzisiaj obowiązuje podwójny zakaz handlu (niedziela + Święto Konstytucji). Wszystkie duże markety (Biedronka, Lidl, Auchan) są zamknięte. Jeśli potrzebujesz pilnych zakupów, szukaj ich na stacjach paliw lub w Żabkach (o ile właściciel stanął za ladą).

REKLAMA

REKLAMA

Pechowy kalendarz w 2026 roku. Dlaczego 3 maja nie daje wolnego?

Wielu pracowników wciąż myli zasady dotyczące świąt przypadających w weekendy. Kluczowa różnica tkwi w tym, czy czerwona kartka w kalendarzu wypada w sobotę, czy w niedzielę. W 2026 roku 3 maja przypada właśnie w tę drugą, co z punktu widzenia prawa pracy zmienia wszystko. Zgodnie z polskim prawem, niedziela jest ustawowo dniem wolnym od pracy dla większości zatrudnionych. Ustawodawca uznał więc, że święto pokrywające się z niedzielą nie "zabiera" pracownikowi czasu wolnego, który i tak mu przysługuje. W efekcie pracodawca nie ma obowiązku wyznaczania innego dnia wolnego w zamian.

Sobota kontra niedziela - co mówi Kodeks pracy?

Różnica wynika bezpośrednio z art. 130 § 2 Kodeksu pracy. Przepis ten jasno wskazuje, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

  • Święto w sobotę: Obniża wymiar czasu pracy. Pracodawca musi oddać za nie wolne w innym terminie (tak byłoby, gdyby 3 maja wypadł wczoraj).
  • Święto w niedzielę: Nie obniża wymiaru czasu pracy. Dodatkowe wolne nie przysługuje.

To sprawia, że majówka 2026 kończy się dla większości z nas właśnie dzisiaj. Aby przedłużyć wypoczynek, jedynym sposobem jest skorzystanie z urlopu wypoczynkowego na poniedziałek 4 maja.

REKLAMA

FAQ - najczęstsze pytania o wolne 3 maja

  1. Czy pracodawca może mi z własnej woli dać wolne za 3 maja? Tak. Kodeks pracy określa minimum przywilejów. Pracodawca może wprowadzić korzystniejsze zasady i ustanowić 4 maja dniem wolnym dla całej firmy, ale nie jest do tego zmuszony prawnie. Często decydują się na to urzędy lub duże korporacje.
  2. Co jeśli pracuję w systemie zmianowym i mam grafik na 3 maja? Jeśli niedziela 3 maja jest Twoim dniem pracującym wg grafiku, za pracę w święto powinieneś otrzymać inny dzień wolny w trakcie okresu rozliczeniowego lub stosowny dodatek do pensji (zazwyczaj 100 proc. stawki).
  3. Czy w 2026 roku są inne "stracone" święta? Tak. Oprócz dzisiejszego dnia, w niedzielę wypada również 1 listopada (Wszystkich Świętych), co oznacza kolejny brak dodatkowego dnia wolnego do odbioru w tym roku.
  4. Kiedy najbliższa szansa na dodatkowe wolne za sobotę? 26 grudnia (drugi dzień świąt Bożego Narodzenia) wypada w sobotę. Za ten dzień pracodawca będzie musiał oddać nam dodatkowy dzień wolny.
Powiązane
290 zł co miesiąc. I tak do końca życia. Pieniądze dla seniorów, o które nie wnioskuje się w ZUS
290 zł co miesiąc. I tak do końca życia. Pieniądze dla seniorów, o które nie wnioskuje się w ZUS
Specjalny dodatek dla diabetyków. Sprawdź, jak odebrać 215 zł. I to bez względu na dochody
Specjalny dodatek dla diabetyków. Sprawdź, jak odebrać 215 zł. I to bez względu na dochody
ZUS wstrzyma przelewy 800 plus w czerwcu? Zostały ostatnie godziny na kluczowy dokument
ZUS wstrzyma przelewy 800 plus w czerwcu? Zostały ostatnie godziny na kluczowy dokument
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Koniec ważności karty parkingowej początkiem problemu. Czy będzie zmiana przepisów?
02 maja 2026

Osoby z niepełnosprawnościami zwracają uwagę na brak mechanizmu zapewniającego ciągłość ważności karty parkingowej w okresie pomiędzy wygaśnięciem dotychczasowej a wydaniem nowej. W praktyce często uniemożliwia to korzystanie z dokumentu. Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęło kilka pytań w tej sprawie. Rodziny.
Polacy coraz częściej biorą L4 na psychikę. Ekspert wskazuje przyczyny
02 maja 2026

Wzrost liczby wydawanych zaświadczeń lekarskich ze względu na zdrowie psychiczne związany jest przede wszystkim ze zwiększającą się świadomością społeczeństwa w obszarze zdrowia psychicznego - ocenił dr hab. Sylwiusz Retowski z Uniwersytetu SWPS.
3807 zł miesięcznie z PFRON. Wsparcie w programie - Rehabilitacja 25 plus
01 maja 2026

W roku szkolnym 2026/2027 placówki prowadzące wsparcie dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o środki z programu „Rehabilitacja 25 plus”. Stawka wynosi 3807 zł miesięcznie na jednego uczestnika. Pieniądze nie trafiają jednak bezpośrednio do beneficjenta, lecz do podmiotu prowadzącego placówkę, która organizuje opiekę, terapię i aktywizację.
Ubezpieczenia do kredytu jako narzędzie zysku banku. Misselling, prowizje i przełomowy wyrok TSUE z 23 kwietnia 2026 r.
01 maja 2026

Historia bancassurance w Polsce to studium przypadku, w którym instrument ochrony konsumenta - ubezpieczenie - stał się narzędziem systemowego obciążania go dodatkowymi kosztami. Przez lata organy nadzorcze biły na alarm, niezależne raporty dokumentowały patologie, a sądy były podzielone. Wyrok TSUE z 23 kwietnia 2026 roku w sprawie C-744/24 przecina ten węzeł gordyjski: bank nie może zarabiać na odsetkach od pieniędzy, których klient nigdy nie dostał do ręki. Dla setek tysięcy kredytobiorców może to oznaczać realne roszczenia.

REKLAMA

Majówka 2026: 5 500 zł kary za grill na balkonie, a za ognisko w ogrodzie – nawet 11 500 zł grzywny
02 maja 2026

Można śmiało powiedzieć, że majówka to narodowe święto grilla (a w nieco mniejszym zakresie – również ogniska). Mieszkańcy bloków – z przyczyn oczywistych – mogą zdecydować się wyłącznie na to pierwsze, a posiadacze własnych ogródków – rozniecić nieco większy płomień. Czy jednak takie przyjemności – w obrębie własnych balkonów i ogródków są legalne? Okazuje się, że nie w każdym przypadku, a ich nieroztropnych amatorów, mogą niekiedy spotkać niemiłe konsekwencje, w postaci wysokich mandatów i grzywien.
Reforma 800 plus w 2027 roku. Jakich zmian mogą spodziewać się rodzice?
30 kwi 2026

Rząd pracuje nad tym, by o świadczenie wychowawcze było łatwiej wnioskować. Mniej formalności to jednak nie jedyna zmiana, na którą czekają rodzice. Czy inne postulaty również zostaną spełnione? Oto szczegóły projektu.
Jak PIP może ukarać przedsiębiorcę od 8 lipca 2026 roku? Wyższe grzywny i ryzyko przekwalifikowania umów. Jak będą kontrolowane i oceniane umowy cywilnoprawne?
30 kwi 2026

Zasadnicza część nowelizacji z 11 marca 2026 r. ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, ma wejść w życie 8 lipca br. Skutkiem tych zmian będzie przyznanie Państwowej Inspekcji Pracy nowych uprawnień, które pozwolą jej na stwierdzanie istnienia stosunku pracy w drodze decyzji administracyjnej. Istotnie wzrosną też grzywny dla pracodawców,. Będzie to miało zauważalne skutki dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących współpracę na podstawie umów cywilnoprawnych i B2B. Co prawda Prezydent RP podpisał tę nowelizację, jednocześnie kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej – ale nie wstrzymuje to wejścia w życie nowych przepisów.
Dostawcy będą musieli badać jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Prezydent podpisał ustawę
30 kwi 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o zaopatrzeniu w wodę. Podpisana ustawa określa obowiązki dostawców wody, obejmujące badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

REKLAMA

Między bohaterem a ofiarą. Tak naprawdę wygląda ich wizerunek w mediach [Gość Infor.pl]
30 kwi 2026

Już 8 maja w Warszawie rozpocznie się konferencja organizowana przez Fundacja Avalon. W centrum rozmów znajdą się dwa tematy, które wciąż budzą emocje i wymagają realnych działań: widoczność osób z niepełnosprawnościami oraz ich prawa. Jak podkreśla Maria Wachowicz z Fundacji, celem jest stworzenie przestrzeni do rozmowy między różnymi środowiskami i wypracowanie konkretnych rozwiązań.
Rozwodów nie będzie! Prezydent zawetował nowelizację Kodeksu rodzinnego
30 kwi 2026

Przepisy dopuszczające pozasądowe rozwiązanie małżeństwa nie wejdą w życie. Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA