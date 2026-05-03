3 maja w niedzielę. Dlaczego nie dostaniesz za to wolnego? Wyjaśniamy przepisy
Złe wieści dla osób liczących na przedłużenie majówki 2026. Choć kalendarz sugeruje, że po dwóch dniach świątecznych powinna nastąpić chwila wytchnienia, poniedziałek 4 maja będzie dla większości Polaków zwykłym dniem pracy. Wyjaśniamy, dlaczego pechowy układ kalendarza sprawia, że Święto Konstytucji 3 Maja z punktu widzenia kadr po prostu "przepada" i co na ten temat mówi Kodeks pracy.
Info na dziś - 3 maja 2026
Pamiętaj, że dzisiaj obowiązuje podwójny zakaz handlu (niedziela + Święto Konstytucji). Wszystkie duże markety (Biedronka, Lidl, Auchan) są zamknięte. Jeśli potrzebujesz pilnych zakupów, szukaj ich na stacjach paliw lub w Żabkach (o ile właściciel stanął za ladą).
Pechowy kalendarz w 2026 roku. Dlaczego 3 maja nie daje wolnego?
Wielu pracowników wciąż myli zasady dotyczące świąt przypadających w weekendy. Kluczowa różnica tkwi w tym, czy czerwona kartka w kalendarzu wypada w sobotę, czy w niedzielę. W 2026 roku 3 maja przypada właśnie w tę drugą, co z punktu widzenia prawa pracy zmienia wszystko. Zgodnie z polskim prawem, niedziela jest ustawowo dniem wolnym od pracy dla większości zatrudnionych. Ustawodawca uznał więc, że święto pokrywające się z niedzielą nie "zabiera" pracownikowi czasu wolnego, który i tak mu przysługuje. W efekcie pracodawca nie ma obowiązku wyznaczania innego dnia wolnego w zamian.
Sobota kontra niedziela - co mówi Kodeks pracy?
Różnica wynika bezpośrednio z art. 130 § 2 Kodeksu pracy. Przepis ten jasno wskazuje, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.
- Święto w sobotę: Obniża wymiar czasu pracy. Pracodawca musi oddać za nie wolne w innym terminie (tak byłoby, gdyby 3 maja wypadł wczoraj).
- Święto w niedzielę: Nie obniża wymiaru czasu pracy. Dodatkowe wolne nie przysługuje.
To sprawia, że majówka 2026 kończy się dla większości z nas właśnie dzisiaj. Aby przedłużyć wypoczynek, jedynym sposobem jest skorzystanie z urlopu wypoczynkowego na poniedziałek 4 maja.
FAQ - najczęstsze pytania o wolne 3 maja
- Czy pracodawca może mi z własnej woli dać wolne za 3 maja? Tak. Kodeks pracy określa minimum przywilejów. Pracodawca może wprowadzić korzystniejsze zasady i ustanowić 4 maja dniem wolnym dla całej firmy, ale nie jest do tego zmuszony prawnie. Często decydują się na to urzędy lub duże korporacje.
- Co jeśli pracuję w systemie zmianowym i mam grafik na 3 maja? Jeśli niedziela 3 maja jest Twoim dniem pracującym wg grafiku, za pracę w święto powinieneś otrzymać inny dzień wolny w trakcie okresu rozliczeniowego lub stosowny dodatek do pensji (zazwyczaj 100 proc. stawki).
- Czy w 2026 roku są inne "stracone" święta? Tak. Oprócz dzisiejszego dnia, w niedzielę wypada również 1 listopada (Wszystkich Świętych), co oznacza kolejny brak dodatkowego dnia wolnego do odbioru w tym roku.
- Kiedy najbliższa szansa na dodatkowe wolne za sobotę? 26 grudnia (drugi dzień świąt Bożego Narodzenia) wypada w sobotę. Za ten dzień pracodawca będzie musiał oddać nam dodatkowy dzień wolny.
