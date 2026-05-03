REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Od 1 maja 2026 r. wzrost dodatku dla wszystkich pracujących w nocy

Od 1 maja 2026 r. wzrost dodatku dla wszystkich pracujących w nocy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 maja 2026, 10:58
Iga Leszczyńska
Iga Leszczyńska
praca w nocy, komputer, noc, pracownik
dodatek za pracę w nocy od 1 maja 2026
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Pracownicy zatrudnieni na umowach o pracę, w przypadku, gdy ich praca wykracza poza „urzędowe” godziny pracy, mogą sprawdzić, czy przysługuje im dodatek za w porze nocnej. Nie chodzi o to, by cała praca była wykonywana nocą. Wystarczy jedna godzina – która zgodnie z Kodeksem pracy – zaliczana jest do godzin pracy w porze nocnej, by otrzymać dodatek.

Za pracę w porze nocnej – zgodnie z Kodeksem pracy (art. 1517) – przyjmuje się pracę w godzinach od 21:00 do 7:00. W przypadku pracowników, których rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie minimum trzy godziny pracy w wyżej wymienionych godzinach, jest pracownikiem pracującym w nocy. Pracownikiem pracującym nocą określany będzie także pracownik, którego co najmniej ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, czyli w godzinach 21:00-7:00.

REKLAMA

REKLAMA

Czas pracy osoby pracującej nocą - ograniczenia i wyjątki

Czas pracy pracowników, którzy wykonują swoją pracę nocną także został ściśle określony. W przypadku, gdy pracownik wykonuje prace szczególnie niebezpieczne, lub związane z dużym wysiłkiem fizycznym, bądź umysłowym, jego czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Wykaz takich prac określa pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. W przypadku, gdy u danego pracodawcy nie działa takowa, wykaz ten uzgadnia z przedstawicielami pracowników wybieranymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy, oraz po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników. Jeżeli porozumienie jest zawarte z zakładową organizacją związkową, informacja o nim podlega wpisowi do Krajowej Ewidencji Układów Zbiorowych Pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 listopada 2025 r. o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych.

Należy pamiętać, że powyższe ograniczenie nie dotyczy jednak wszystkich. Wyłączeni są z niego pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy, a także osoby, które muszą prowadzić akcję ratowniczą w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

Zobacz również:

Dodatek za pracę w porze nocnej: ile wynosi, jak się go oblicza

Jak już wcześniej zostało wspomniane, za pracę w nocy przysługuje dodatek. Jest on naliczany za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej (tj. pomiędzy 21:00, a 7:00). Dodatek za pracę w porze nocnej wypłacany jest w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2026 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 4 806 zł.

REKLAMA

Ryczałt za pracę w nocy

W niektórych przypadkach, zamiast dodatku za pracę w nocy, pracownikom przysługuje z tego tytułu ryczałt. Ryczałt za pracę w porze nocnej otrzymają pracownicy wykonujący pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy. Wysokość ryczałtu odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wysokość dodatku za pracę w nocy w 2026 r.

Od 1 maja 2026 r. dodatek za pracę w nocy wynosi więcej - w porównaniu do kwietnia - gdyż wynosi 6,01 zł za jedną przepracowaną godzinę w nocy. W czerwcu dodatek ten będzie niższy.

miesiąc

liczba godzin pracy

wysokość dodatku

dodatek za 1 h pracy w nocy

styczeń

160

4806/160 x 20 proc.

6,01

luty

160

4806/160 x 20 proc.

6,01

marzec

176

4806/176 x 20 proc.

5,46

kwiecień

168

4806/168 x 20 proc.

5,72

maj

160

4806/160 x 20 proc.

6,01

czerwiec

168

4806/168 x 20 proc.

5,72

lipiec

184

4806/184 x 20 proc.

5,22

sierpień

160

4806/160 x 20 proc.

6,01

wrzesień

176

4806/176 x 20 proc.

5,46

październik

176

4806/176 x 20 proc.

5,46

listopad

160

4806/160 x 20 proc.

6,01

grudzień

160

4806/160 x 20 proc.

6,01

Zobacz również:
Powiązane
Koniec ważności karty parkingowej początkiem problemu. Czy będzie zmiana przepisów?
Koniec ważności karty parkingowej początkiem problemu. Czy będzie zmiana przepisów?
Polacy oswajają AI. Już 40 proc. korzysta z niej regularnie
Polacy oswajają AI. Już 40 proc. korzysta z niej regularnie
MF potwierdza: utracona kaucja może być kosztem podatkowym, ale nie każda i nie zawsze
MF potwierdza: utracona kaucja może być kosztem podatkowym, ale nie każda i nie zawsze
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Od 1 maja 2026 r. wzrost dodatku dla wszystkich pracujących w nocy
03 maja 2026

Pracownicy zatrudnieni na umowach o pracę, w przypadku, gdy ich praca wykracza poza „urzędowe” godziny pracy, mogą sprawdzić, czy przysługuje im dodatek za w porze nocnej. Nie chodzi o to, by cała praca była wykonywana nocą. Wystarczy jedna godzina – która zgodnie z Kodeksem pracy – zaliczana jest do godzin pracy w porze nocnej, by otrzymać dodatek.
Pierwsza w Europie, druga na świecie. Dlaczego Konstytucja 3 Maja była przełomem
03 maja 2026

3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była próbą zreformowania państwa, zabezpieczała możliwość jego rozwoju, ale wkrótce pod naciskiem sąsiednich mocarstw została zablokowana.
Polacy oswajają AI. Już 40 proc. korzysta z niej regularnie
03 maja 2026

Coraz więcej Polaków korzysta ze sztucznej inteligencji na co dzień – już 40 proc. używa jej regularnie w życiu prywatnym - wynika z raportu Future Mind. AI pomaga rozwijać umiejętności i pełni rolę osobistego asystenta, a dla części użytkowników staje się nawet towarzyszem. Jednocześnie rosną obawy o dezinformację, prywatność i wpływ technologii na relacje międzyludzkie oraz samodzielne myślenie.
MSZ ostrzega: te niewinne zachowania na wakacjach mogą skończyć się aresztem
03 maja 2026

Niewinne zdjęcie mostu, nagranie drona czy zbyt swobodny strój – to tylko niektóre sytuacje, które mogą wpędzić turystów w poważne kłopoty za granicą. MSZ przypomina, że brak znajomości lokalnych przepisów i zwyczajów bywa równie groźny jak konflikty czy katastrofy. Przed wakacjami warto sprawdzić ostrzeżenia i zasady obowiązujące w kraju docelowym.

REKLAMA

Macie mieszkania z balkonem? Trzeba słono za to płacić. Litości nie będzie
03 maja 2026

Dni robią się coraz dłuższe, temperatury wyraźnie rosną. Wiosna nabiera rozpędu, a wraz z nią ożywają miłośnicy roślin ozdobnych i grillowania. Nie każdy jednak może pozwolić sobie na dom z ogrodem czy choćby niewielką działkę. Dlatego wielu mieszkańców bloków przenosi swoje zielone i kulinarne pasje na balkony. I właśnie tutaj pojawia się problem, który w skrajnych przypadkach może skończyć się dotkliwą karą.
Koniec ważności karty parkingowej początkiem problemu. Czy będzie zmiana przepisów?
02 maja 2026

Osoby z niepełnosprawnościami zwracają uwagę na brak mechanizmu zapewniającego ciągłość ważności karty parkingowej w okresie pomiędzy wygaśnięciem dotychczasowej a wydaniem nowej. W praktyce często uniemożliwia to korzystanie z dokumentu. Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęło kilka pytań w tej sprawie. Rodziny.
Polacy coraz częściej biorą L4 na psychikę. Ekspert wskazuje przyczyny
02 maja 2026

Wzrost liczby wydawanych zaświadczeń lekarskich ze względu na zdrowie psychiczne związany jest przede wszystkim ze zwiększającą się świadomością społeczeństwa w obszarze zdrowia psychicznego - ocenił dr hab. Sylwiusz Retowski z Uniwersytetu SWPS.
3807 zł miesięcznie z PFRON w 2026 r. Kto może skorzystać z programu - Rehabilitacja 25 plus? Nabór od 4 maja do 5 czerwca
01 maja 2026

W roku szkolnym 2026/2027 placówki prowadzące wsparcie dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o środki z programu „Rehabilitacja 25 plus”. Stawka wynosi 3807 zł miesięcznie na jednego uczestnika. Pieniądze nie trafiają jednak bezpośrednio do beneficjenta, lecz do podmiotu prowadzącego placówkę, która organizuje opiekę, terapię i aktywizację.

REKLAMA

Ubezpieczenia do kredytu jako narzędzie zysku banku. Misselling, prowizje i przełomowy wyrok TSUE z 23 kwietnia 2026 r.
01 maja 2026

Historia bancassurance w Polsce to studium przypadku, w którym instrument ochrony konsumenta - ubezpieczenie - stał się narzędziem systemowego obciążania go dodatkowymi kosztami. Przez lata organy nadzorcze biły na alarm, niezależne raporty dokumentowały patologie, a sądy były podzielone. Wyrok TSUE z 23 kwietnia 2026 roku w sprawie C-744/24 przecina ten węzeł gordyjski: bank nie może zarabiać na odsetkach od pieniędzy, których klient nigdy nie dostał do ręki. Dla setek tysięcy kredytobiorców może to oznaczać realne roszczenia.
Majówka 2026: 5 500 zł kary za grill na balkonie, a za ognisko w ogrodzie – nawet 11 500 zł grzywny
02 maja 2026

Można śmiało powiedzieć, że majówka to narodowe święto grilla (a w nieco mniejszym zakresie – również ogniska). Mieszkańcy bloków – z przyczyn oczywistych – mogą zdecydować się wyłącznie na to pierwsze, a posiadacze własnych ogródków – rozniecić nieco większy płomień. Czy jednak takie przyjemności – w obrębie własnych balkonów i ogródków są legalne? Okazuje się, że nie w każdym przypadku, a ich nieroztropnych amatorów, mogą niekiedy spotkać niemiłe konsekwencje, w postaci wysokich mandatów i grzywien.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA