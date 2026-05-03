Od 1 maja 2026 r. wzrost dodatku dla wszystkich pracujących w nocy

Pracownicy zatrudnieni na umowach o pracę, w przypadku, gdy ich praca wykracza poza „urzędowe” godziny pracy, mogą sprawdzić, czy przysługuje im dodatek za w porze nocnej. Nie chodzi o to, by cała praca była wykonywana nocą. Wystarczy jedna godzina – która zgodnie z Kodeksem pracy – zaliczana jest do godzin pracy w porze nocnej, by otrzymać dodatek.

Za pracę w porze nocnej – zgodnie z Kodeksem pracy (art. 1517) – przyjmuje się pracę w godzinach od 21:00 do 7:00. W przypadku pracowników, których rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie minimum trzy godziny pracy w wyżej wymienionych godzinach, jest pracownikiem pracującym w nocy. Pracownikiem pracującym nocą określany będzie także pracownik, którego co najmniej ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, czyli w godzinach 21:00-7:00.

Czas pracy osoby pracującej nocą - ograniczenia i wyjątki

Czas pracy pracowników, którzy wykonują swoją pracę nocną także został ściśle określony. W przypadku, gdy pracownik wykonuje prace szczególnie niebezpieczne, lub związane z dużym wysiłkiem fizycznym, bądź umysłowym, jego czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Wykaz takich prac określa pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. W przypadku, gdy u danego pracodawcy nie działa takowa, wykaz ten uzgadnia z przedstawicielami pracowników wybieranymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy, oraz po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników. Jeżeli porozumienie jest zawarte z zakładową organizacją związkową, informacja o nim podlega wpisowi do Krajowej Ewidencji Układów Zbiorowych Pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 listopada 2025 r. o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych.

Należy pamiętać, że powyższe ograniczenie nie dotyczy jednak wszystkich. Wyłączeni są z niego pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy, a także osoby, które muszą prowadzić akcję ratowniczą w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

Jak już wcześniej zostało wspomniane, za pracę w nocy przysługuje dodatek. Jest on naliczany za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej (tj. pomiędzy 21:00, a 7:00). Dodatek za pracę w porze nocnej wypłacany jest w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2026 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 4 806 zł.

Ryczałt za pracę w nocy

W niektórych przypadkach, zamiast dodatku za pracę w nocy, pracownikom przysługuje z tego tytułu ryczałt. Ryczałt za pracę w porze nocnej otrzymają pracownicy wykonujący pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy. Wysokość ryczałtu odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Wysokość dodatku za pracę w nocy w 2026 r.

Od 1 maja 2026 r. dodatek za pracę w nocy wynosi więcej - w porównaniu do kwietnia - gdyż wynosi 6,01 zł za jedną przepracowaną godzinę w nocy. W czerwcu dodatek ten będzie niższy.