Polacy oswajają AI. Już 40 proc. korzysta z niej regularnie

Polacy oswajają AI. Już 40 proc. korzysta z niej regularnie

03 maja 2026, 07:59
Polacy oswajają AI. Już 40 proc. korzysta z niej regularnie
Polacy oswajają AI. Już 40 proc. korzysta z niej regularnie
Coraz więcej Polaków korzysta ze sztucznej inteligencji na co dzień – już 40 proc. używa jej regularnie w życiu prywatnym - wynika z raportu Future Mind. AI pomaga rozwijać umiejętności i pełni rolę osobistego asystenta, a dla części użytkowników staje się nawet towarzyszem. Jednocześnie rosną obawy o dezinformację, prywatność i wpływ technologii na relacje międzyludzkie oraz samodzielne myślenie.

Sztuczna inteligencja wchodzi do codzienności

Z raportu „Jak AI zmienia codzienność Polaków? Sztuczna inteligencja w pracy i życiu osobistym” wynika, że w 2025 r. 40 proc. Polaków korzystało z Gen AI w życiu prywatnym regularnie, czyli codziennie lub co najmniej raz w tygodniu. W 2024 r. robiło tak 24 proc. badanych.

Jednocześnie odsetek osób, które nigdy nie korzystały z AI poza pracą, spadł z 30 proc. do 14 proc. w ujęciu rocznym.

Jeśli chodzi o korzyści z używania AI w życiu prywatnym, badani najczęściej wskazywali na możliwość rozwijania umiejętności i wiedzy - 43 proc. wskazań. Na drugim miejscu Polacy docenili rolę osobistego asystenta AI w codziennych sprawach - wskazało tak 30 proc. Jednocześnie niemal co czwarta osoba (24 proc.) zadeklarowała, że nie wie, w jaki sposób AI miałaby w przyszłości pozytywnie wpłynąć na jej życie osobiste.

Jak wynika z raportu, 14 proc. badanych wykorzystywało w ub.r. czatboty jako współpracowników, a 11 proc. traktowało sztuczną inteligencję jak przyjaciela dotrzymującego towarzystwa.

Zagrożenia ze strony AI

Wśród najczęściej wskazywanych negatywnych konsekwencji rozwoju AI znalazła się dezinformacja i manipulacja - 41 proc. wskazań. Z kolei 38 proc. badanych obawiało się naruszenia prywatności lub nieuprawnionego wykorzystania ich tożsamości.

Lęk przed dehumanizacją relacji międzyludzkich wzrósł z 35 proc. w 2024 r. do 37 proc. w 2025 r., a obawa o obniżenie zdolności krytycznego myślenia - z 25 proc. do 31 proc. w ujęciu rocznym. Spadł odsetek osób obawiających się utraty pracy z powodu automatyzacji – z 29 proc. do 25 proc. rdr.

Zdaniem autorów badania oznacza to, że wraz z dojrzewaniem debaty o AI maleje strach przed „zastąpieniem człowieka” przez maszynę, a rośnie niepokój o bardziej rozłożone w czasie konsekwencje rozwoju sztucznej inteligencji, takie jak spłycenie relacji, uzależnienie się od gotowych odpowiedzi czy erozja samodzielności poznawczej.

Z danych wynika, że w ciągu roku spadł odsetek osób, które chcą większej regulacji AI - z 48 proc. w 2024 r. do 39 proc. w ub. r. Jednocześnie 29 proc. osób uznało, że poziom regulacji był w minionym roku wystarczający, zaś 14 proc. wskazało, że regulacji powinno być mniej.

Raport firmy doradczo-technologicznej Future Mind powstał na podstawie badania zrealizowanego na grupie 1047 pracowników biurowych i umysłowych z różnych branż w Polsce, przy użyciu metody wywiadów internetowych wspomaganych komputerowo (CAWI). Badanie zostało przeprowadzone w dniach 27 listopada – 8 grudnia 2025 roku, we współpracy z agencją SW Research.

Źródło: PAP
Prawo
