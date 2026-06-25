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Strona główna » Prawo » Wiadomości » Żeby legalnie przestać płacić abonament RTV wystarczy wysłać zwykłe pismo do Poczty Polskiej Sąd: formularz dot. wyrejestrowania odbiorników jest niezgodny z delegacją ustawową

Żeby legalnie przestać płacić abonament RTV wystarczy wysłać zwykłe pismo do Poczty Polskiej Sąd: formularz dot. wyrejestrowania odbiorników jest niezgodny z delegacją ustawową

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25 czerwca 2026, 22:59
Paweł Huczko
Paweł Huczko
Wystarczy wysłać pismo do Poczty Polskiej, by przestać płacić abonament RTV? Sąd: formularz z rozporządzenia dot. wyrejestrowania odbiorników wykracza poza delegację ustawową
Wystarczy wysłać pismo do Poczty Polskiej, by przestać płacić abonament RTV? Sąd: formularz z rozporządzenia dot. wyrejestrowania odbiorników wykracza poza delegację ustawową
Shutterstock

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Wyrokiem z 25 marca 2026 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił postanowienie Poczty Polskiej podtrzymujące zapłatę zaległych opłat abonamentowych przez obywatela (abonenta). Ów obywatel bronił się tym, że wysłał pismo do Poczty Polskiej, w którym wnioskował o wyrejestrowanie odbiornika. Poczta argumentowała, że powinien to zrobić na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji. Jednak WSA w uzasadnieniu tego wyroku (powołując się też na orzeczenie NSA) uznał, że wprowadzenie formularza wyrejestrowania w rozporządzeniu wykracza poza delegację ustawową. Zaś – zdaniem sądu – Poczta Polska po otrzymaniu oświadczenia o wyrejestrowanie odbiornika w zwykłym piśmie powinna „poczynić stosowne czynności w zakresie wyjaśnienia istotnych w sprawie okoliczności”. Czyli zawiadomić zobowiązanego o przyjęciu tego oświadczenia i następnie wyrejestrować daną osobę albo przesłać stosowny formularz do wypełnienia i odesłania albo złożenia w placówce pocztowej.

Poczta Polska: nie można wyrejestrować odbiorników w zwykłym piśmie. Trzeba wypełnić formularz

Poczta Polska S.A. (do której kompetencji należy ściąganie abonamentu RTV) wezwała przez swoje Centrum Obsługi Finansowej obywatela do zapłaty ponad 2200 zł zaległych opłat abonamentowych z odsetkami za lata 2019- 2024 r. r. W 2025 r. Poczta Polska wystawiła tytuł wykonawczy za nieuiszczone opłaty abonamentowe za lata 2020-2024. A następnie wyegzekwowano te pieniądze z kosztami egzekucyjnymi z rachunków bankowych obywatela.

W sprawie niekwestionowane było, że obywatel miał zarejestrowane odbiorniki radiowe i telewizyjne. Jednak pełnomocnik obywatela wnosił o umorzenie sprawy, wskazując, że wyrejestrowanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych nastąpiło w piśmie do Poczty Polskiej z 2016 r.

Jednak zdaniem Poczty Polskiej nie można wyrejestrować telewizora, czy radioodbiornika zwykłym pismem. Trzeba posłużyć się formularzem, którego wzór jest określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Rozporządzenie to zawiera m.in. przepisy zobowiązujące abonenta do zgłaszania w placówkach Poczty Polskiej zmian formalno-prawnych mających wpływ na zgłoszoną rejestrację odbiorników (zmianę danych czy wyrejestrowanie odbiorników).

Poczta Polska wskazała także na wyrok WSA w Gliwicach z 26 sierpnia 2021 r. sygn. akt I SA/GI 769/21 i wyrok NSA z 9 stycznia 2020 r. sygn. akt II FSK 429/18). W tych wyrokach sądy wskazywały na obowiązek zgłaszania zmian w tym wyrejestrowania odbiorników w placówkach pocztowych na ustalonych w rozporządzeniu formularzach.
Zdaniem Poczty Polskiej w tej sprawie nie doszło do skutecznego wyrejestrowania odbiorników, a zatem obywatel nadal miał obowiązek płacenia opłat abonamentowych.

Obywatel wniósł skargę do WSA, wnioskując o uchylenie postanowień w swej sprawie. Jego zdaniem, wyłączenie możliwości pisemnego wyrejestrowania odbiorników narusza prawa obywatelskie, zwłaszcza co do osób niemobilnych, które nie mogą przybyć do placówki operatora oraz tych bez dostępu do Internetu.

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Do sprawy przed WSA przystąpił też Rzecznik Praw Obywatelskich

Pismem z 23 marca 2026 r. do sprawy wstąpił Rzecznik Praw Obywatelskich domagając się uchylenia zaskarżonego postanowienia Poczty Polskiej.

RPO wskazał, że w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych uregulowano - w sposób niejednoznaczny - także procedurę wyrejestrowania, to istnieją podstawy do stwierdzenia, że możemy mieć do czynienia z wykroczeniem poza zakres delegacji ustawowej, a jeżeli tak, to przepisy te są niezgodne z Konstytucją.

Rzecznik uważa, że wątpliwe jest uznanie (na podstawie § 11 ww. rozporządzenia z 2013 r.), że przesłanie przez obywatela pisma, w którym jasno komunikuje, że chce dokonać wyrejestrowania odbiorników, nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

Na podstawie § 11 ww. rozporządzenia z 2013 r.: „O zmianie danych zawartych w zgłoszeniu, o zgubieniu lub zniszczeniu dowodu zarejestrowania odbiorników, o którym mowa w § 9, oraz o zaprzestaniu używania odbiorników użytkownik niezwłocznie powiadamia operatora wyznaczonego przez:
1) złożenie, w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, zgłoszenia wypełnionego w części dotyczącej zmiany danych, wraz z podaniem indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika;
2) przesłanie przesyłką listową, z wykorzystaniem strony internetowej operatora wyznaczonego do wypełnienia zgłoszenia.

Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że nie jest do końca jasne, czy na podstawie § 11 Rozporządzenia za dopuszczalne należy uznać dokonanie przez obywatela zawiadomienia o zaprzestaniu używania odbiorników w formie przesyłki listownej (obok procedury osobistego stawiennictwa w celu złożenia zgłoszenia oraz procedury z wykorzystaniem strony internetowej operatora).

A w związku z wątpliwościami natury konstytucyjnej, § 11 pkt 2 ww. rozporządzenia – zdaniem RPO – przepis ten powinien być intepretowany na korzyść obywateli i bez nadmiernego formalizmu. Ustawodawca powinien - zdaniem Rzecznika - zapewnić różne możliwości dokonania zgłoszenia wyrejestrowania odbiornika, w szczególności mając na uwadze, że nie każdy obywatel może osobiście stawić się w placówce operatora oraz nie każdy ma możliwość dostępu i obsługi Internetu.

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W opinii RPO jeżeli przepisy budzą uzasadnione zastrzeżenia konstytucyjne i nie przewidują procedury, w której Poczta Polska otrzymuje od obywatela zawiadomienie, wskazujące na wolę wyrejestrowania odbiornika w innej formie niż formularzowa - to obywatel nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji takiego stanu prawnego.

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Obowiązek stosowania formularza do wyrejestrowania odbiorników narusza zasady konstytucyjne. Wyrok WSA i argumentacja sądu

Wyrokiem z 25 marca 2026 r. WSA w Gliwicach uchylił zaskarżone postanowienie Poczty Polskiej.

Zdaniem WSA Poczta Polska nieprawidłowo oceniła pismo obywatela z 2016 r., w którym domagał się wyrejestrowania odbiornika. Sąd wskazał, że na podstawie § 11 ww. rozporządzenia z 2013 r. obowiązek niezwłocznego powiadomienia Poczty Polskiej o zaprzestaniu używania odbiorników. obywatel może wykonać także za pośrednictwem poczty albo z wykorzystaniem strony internetowej.

W opinii WSA w Gliwicach nie można uznać, że brak wypełnienia formularza (określonego w ww. rozporządzeniu z 2013 r. - przypisek Autora) i przesłanie ww. zgłoszenia w formie zwykłej nie jest zgłoszeniem o jakim mowa w tym przepisie. Każdorazowo, niezależnie od formy, jest to oświadczenie osoby uprawnionej. Jeżeli wierzyciel (Poczta Polska - przypisek Autora) otrzymuje tego rodzaju oświadczenie winien podjąć stosowne kroki tj. uznając że jest to wystarczające – zawiadomić zobowiązanego o przyjęciu tego oświadczenia i następnie wyrejestrować daną osobę (i/lub zmienić dane adresowe), bądź też przesłać stosowny formularz do wypełnienia i odesłania (albo złożenia w placówce pocztowej). Wierzyciel (Poczta Polska - przypisek Autora) ma zatem, działając jako organ, umożliwić zwłaszcza osobom starszym możliwość wypełnienia formalnych obowiązków nałożonych na niego.

WSA w Gliwicach podzielił też pogląd Naczelnego Sądu Administracyjnego, że ww. rozporządzenie z 2013 r. w zakresie dotyczącym problematyki wyrejestrowania odbiorników oraz określenia wzorów zawiadomień narusza art. 6 ust. 4 ustawy o opłatach abonamentowych oraz art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.
Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy o opłatach abonamentowych, Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, uwzględniając dostępność placówek pocztowych operatora wyznaczonego oraz jego organizację.

Zdaniem WSA: (…) w ramach tego upoważnienia nie mieści się już wyrejestrowanie odbiornika. Można rzec, że "ustawa nie wspomina o wyrejestrowaniu". Ponadto z całą pewnością pod pojęciem warunków trybu i rejestracji (jak również wyrejestrowania) nie mieści się określanie jakichkolwiek wzorów formularzy, w tym w szczególności dotyczących powiadomienia o zmianie danych zawartych w zgłoszeniu, o zgubieniu lub zniszczeniu dowodu zarejestrowania odbiorników, oraz o zaprzestaniu używania odbiorników.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w uzasadnieniu omawianego wyroku stwierdził ponadto, że okoliczność, że obywatel nie zakomunikował o chęci wyrejestrowania odbiornika na urzędowym formularzu, ale informował Pocztę Polską S.A. o chęci wyrejestrowania takiego odbiornika pismem - nie zwalniało Poczty Polskiej z podjęcia stosowych czynności celem wyjaśnienia istotnych w tej sprawie okoliczności. Poczta Polska powinna poczynić stosowne czynności w zakresie wyjaśnienia istotnych w sprawie okoliczności mając na uwadze konstytucyjną zasadę demokratycznego państwa prawnego.

Jednocześnie WSA zobowiązał Pocztę Polską, by przy ponownym rozpoznaniu tej sprawy uwzględniła wykładnię zaprezentowaną w uzasadnieniu omawianego wyroku.

Źródło: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 25 marca 2026 r. – sygn. I SA/Gl 1514/25.

Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych - Dz.U. 2013 poz. 1676.
- Ustawa z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych.

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Źródło: INFOR
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