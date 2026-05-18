Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » Nawet dla sędziów to skomplikowane. NSA o datach kluczowych dla niepełnosprawnych

Nawet dla sędziów to skomplikowane. NSA o datach kluczowych dla niepełnosprawnych

18 maja 2026, 16:55
[Data aktualizacji 18 maja 2026, 16:49]
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
NSA o datach w świadczeniach dla niepełnosprawnych. Nawet dla sędziów to skomplikowane
Pozornie, to techniczny element prawa dla osób niepełnosprawnych – od jakiej daty przysługują im świadczenia? Wydawałoby się: prosta rzecz. Art. 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych zawiera kilka prostych (na pozór reguł). W praktyce jednak dla ich zrozumienia potrzeba rozstrzygnięcia tak ważnego sądu jak NSA. Co więcej wcześniej sędziowie sądu I instancji sobie z tym nie radzą. Co mają więc powiedzieć osoby niepełnosprawne, urzędnicy w gminach i pracownicy MOPS, gdy nawet WSA popełnia tu błędy?

W artykule omawiam niedawny wyrok NSA z 21 kwietnia 2026 r. (sygn. akt I OSK 524/25). Link do wyroku.

Sędziowie orzekający:

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

  • Dariusz Chaciński
  • Karol Kiczka /przewodniczący sprawozdawca/
  • Piotr Niczyporuk

To skomplikowane – ustalić daty dające prawo do świadczeń dla niepełnosprawnych

Stan faktyczny i prawny był taki:

1) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - 19 luty 2024 r., ale

2) Wniosek o wydanie tego orzeczenia został złożony 30 listopada 2023 r.

W dokumencie orzeczenia o niepełnosprawności stopień znaczny orzecznicy określili od od 1 grudnia 2023 r. do 28 lutego 2029 r.

Jak w tej sytuacji obliczyć prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego powstało począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (art. 24 ust. 2a u.ś.r.), co niewątpliwie w rozpoznawanej sprawie miało miejsce przed dniem 31 grudnia 2023 r. Tym samym w realiach sprawy uzasadniało zastosowanie do oceny prawnej sytuacji skarżącej i jej wniosku przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu przed zmianą dokonaną z dniem 1 stycznia 2024 r.

Stare świadczenie pielęgnacyjne zniknęło z końcem 2023 r.

Wydaje się, że to nieprawda - dziesiątki tysięcy opiekunów pobiera "stare" świadczenie pielęgnacyjne. Ale robią to na zasadzie praw nabytych. Od 1 stycznia 2024 r. nie można nabyć prawa do tego świadczenia. Dlatego do NSA trafił spór o to, czy wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności złożony w 2023 r., gdy orzeczenie PZON wydał w 2024 r. daje prawo do "starego" świadczenia pielęgnacyjnego, czy nie.

Świadczenie wspierające rewolucją w systemie pomocy społecznej

1 stycznia 2024 r. "pojawiło się" świadczenie wspierające i „nowe” świadczenie pielęgnacyjne (otrzymują opiekunowie dzieci i młodzieży). Jednocześnie wygasła możliwość otrzymania „starego” świadczenia pielęgnacyjnego – tylko osoby mające prawo do tego świadczenia nabyte do końca 2023 r. korzystają z niego na zasadzie praw nabytych.

W kontekście tej zmiany NSA orzekł:

"(...) z dniem 1 stycznia 2024 r. zmianie uległ stan prawny w zakresie regulacji dotyczącej przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych, o których mowa w art. 17 u.ś.r. Wprowadzenie zmian legislacyjnych wiązało się jednocześnie z rozstrzygnięciem kwestii stosowania prawa właściwego z uwagi na moment wystąpienia zdarzenia prawnego istotnego z punktu widzenia zmienianych przepisów. Regulacja ta w istotnym dla sprawy zakresie nastąpiła w art. 63 ust.1 u.ś.w., zgodnie z którym w sprawach o świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 43 w brzmieniu dotychczasowym, do których prawo powstało do dnia 31 grudnia 2023 r., stosuje się przepisy dotychczasowe. Kluczowe zatem w rozpoznawanej sprawie jest ustalenie, czy prawo do świadczenia pielęgnacyjnego powstało w przypadku skarżącej przed wejściem w życie zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych. Odnotowania wymaga, że problem momentu powstania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego był już przedmiotem rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonych chociażby w wyroku z dnia 8 października 2025 r., sygn. akt I OSK 202/25, z dnia 5 marca 2026 r. I OSK 457/25, a także z dnia 19 lutego 2026 r., I OSK 132/25; publ: http://orzeczenia.nsa.gov.pl. W wyrokach tych składy orzekające wskazały, że treść normy prawnej dekodowana na podstawie art. 63 ust. 1 u.ś.w. nie może być ustalana wyłącznie w oparciu o wyniki wykładni językowej i pomijać kwestii systemowego powiązania przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych z regulacjami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności. Prawidłowa wykładnia norm regulujących przyznawanie świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności nie może być prowadzona w oderwaniu od procedury uzyskiwania stosownego orzeczenia, co znajduje potwierdzenie choćby w stanowisku Trybunału Konstytucyjnego wyrażonym w wyroku z dnia 23 października 2007 r. (sygn. akt P 28/07). Postępowanie w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego i postępowanie w sprawie ustalenia niepełnosprawności stanowią bowiem integralną całość, zmierzającą do ustalenia prawa do świadczenia. W toku wykładni przepisów i ustalania daty powstania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie można brać zatem pod uwagę wyłącznie daty złożenia wniosku o ustalenie prawa do tego świadczenia, ale należy więc uwzględnić regulację art. 24 ust. 2a u.ś.r., w myśl której jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności."

Nowe świadczenie pielęgnacyjne – jest tylko dla opiekunów dzieci i młodzieży

Wypłaca się matce, ojcu, opiekunom faktycznym lub innym osobom zobowiązanym alimentacyjnie, które sprawują opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem.

Dziecko musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki/pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz konieczności współudziału opiekuna w procesie leczenia i rehabilitacji.

 

Stare świadczenie pielęgnacyjne – nie zawiera granicy wieku

Świadczenie pielęgnacyjne wymaga stopnia znacznego niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne z takim stopniem mają duże szanse na otrzymanie świadczenie wspierającego. Jeżeli tak się stanie, to opiekun traci prawo do „starego” świadczenia pielęgnacyjnego.

WAŻNE! Świadczenie wspierające wymaga pełnoletniości.

W przypadku, gdy dorosła osoba niepełnosprawna nie skorzysta z prawa do własnego świadczenia wspierającego, w tym nie spełni warunków do jego otrzymania , to jej opiekun otrzymujący dotychczas świadczenie pielęgnacyjne, które nabył przed 1 stycznia 2024 r., zachowa prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, tj. będzie mógł je dalej pobierać, do końca okresu, na który świadczenie zostało mu przyznane, na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2023 r. przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, tj. w szczególności bez możliwości łączenia świadczenia pielęgnacyjnego z pracą zarobkową lub innymi świadczeniami otrzymywanymi  przez opiekuna np. emerytalno-rentowymi.

 

