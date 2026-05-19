PPK w samorządzie: dodatkowa wpłata pracodawcy bez ZUS, bez aneksów do umów. Burmistrz wyjaśnia, czy się opłaca

PPK w samorządzie: dodatkowa wpłata pracodawcy bez ZUS, bez aneksów do umów. Burmistrz wyjaśnia, czy się opłaca

19 maja 2026, 06:51
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
Samorządom coraz trudniej konkurować wynagrodzeniem z sektorem prywatnym. Rozwiązaniem, które zyskuje na popularności, są wpłaty dodatkowe do Pracowniczych Planów Kapitałowych – benefit łączący wsparcie długoterminowych oszczędności pracownika z efektywnością kosztową dla pracodawcy. O praktycznych aspektach tego rozwiązania mówią infor.pl Andrzej Pietrasik, burmistrz Płońska oraz Piotr Sawczuk, dyrektor ds. relacji z klientami PPK w PFR TFI.

Czym są wpłaty dodatkowe do PPK?

Zgodnie z ustawą o PPK zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą zwiększyć kwotę odkładaną na rachunek PPK o wpłatę dodatkową. Może ona wynosić odpowiednio do 2% wynagrodzenia – w przypadku pracownika oraz do 2,5% wynagrodzenia – w przypadku pracodawcy.

Wpłata dodatkowa finansowana przez pracownika ma charakter dobrowolny i elastyczny. Można ją zadeklarować w dowolnym momencie, w zależności od sytuacji życiowej. Z kolei decyzja pracodawcy o wprowadzeniu wpłaty dodatkowej ma bardziej strategiczny wymiar. Wpływa na sposób postrzegania organizacji i wzmacnia wartość całej oferty zatrudnienia.

W praktyce oznacza to, że wpłaty dodatkowe do PPK mogą pełnić jednocześnie dwie funkcje. Z jednej strony wspierają długoterminowe oszczędzanie pracowników, a z drugiej pomagają pracodawcom tworzyć bardziej atrakcyjne i stabilne środowisko pracy.

Wpłaty dodatkowe a rynek pracy

Rynek pracy w ostatnim czasie dynamicznie się zmienia, a firmy coraz częściej konkurują o talenty m.in. jakością systemu benefitów. Z badania przeprowadzonego na potrzeby raportu Up Bonus „Benefity pracownicze. Trendy w 2025 roku” wynika, że przy wyborze pracodawcy aż 78% pracowników w wieku 25-60 lat zwraca uwagę na system świadczeń dodatkowych. Coraz większe znaczenie zyskują rozwiązania o charakterze długoterminowym, które realnie wpływają na bezpieczeństwo finansowe pracowników, a nie tylko bieżący komfort pracy. Wpłaty dodatkowe do PPK dobrze wpisują się w tę zmianę, ponieważ, są powiązane z długoterminowym budowaniem kapitału.

W tym kontekście wpłaty dodatkowe do PPK mogą być postrzegane jako benefit odpowiadający na potrzeby różnych grup wiekowych. Dotyczy to zarówno młodszych osób, które chcą wcześniej zacząć oszczędzać na przyszłość, jak i do bardziej doświadczonych pracowników, którzy koncentrują się na budowaniu odporności i bezpieczeństwie finansowym w kolejnych latach.

Strategiczne korzyści dla pracownika i pracodawcy

Wpłaty dodatkowe w PPK przynoszą korzyści zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. Dla pracowników korzyści z wpłat dodatkowych są jasne i konkretne:

  • wyższe składki - najbardziej oczywista korzyść to po prostu wyższe sumy wpłat na rachunek PPK. Nawet relatywnie niewielkie wpłaty dodatkowe mogą w długim terminie dać istotną różnicę.
  • efekt procentu składanego - wpłaty dodatkowe zwiększają bazę, która pracuje na długoterminowy wynik inwestycyjny. Z biegiem czasu efekt procentu składanego może wyraźnie podnieść wartość zgromadzonych oszczędności.
  • poczucie bezpieczeństwa finansowego - dobrostan finansowy jest dziś mocno związany z ogólną satysfakcją z pracy. Gdy pracownicy widzą, że budują stabilniejszą przyszłość finansową, może to wzmacniać ich poczucie pewności, ograniczać stres i poprawiać ocenę roli pracodawcy
  • elastyczność - pracownicy, którzy decydują się na wpłaty dodatkowe, zachowują elastyczność. Ponieważ wpłata dodatkowa finansowana przez pracownika jest dobrowolna, można ją dostosować, jeśli sytuacja finansowa się zmieni.

Dla pracodawców wpłaty dodatkowe do PPK nie są tylko dodatkiem z obszaru HR. Mogą wspierać cele organizacyjne i biznesowe na kilka sposobów:

  • wzmocnienie marki pracodawcy - pracodawca, który finansuje wpłaty dodatkowe do PPK, wysyła sygnał stabilności, odpowiedzialności. Może to wzmacniać jego pozycję na rynku pracy, zwłaszcza w oczach kandydatów, którzy cenią benefity o długoterminowym charakterze.
  • niższa rotacja, wyższa lojalność pracowników - retencja pracowników to ważne wyzwanie zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Wpłaty dodatkowe mogą wzmacniać przywiązanie do miejsca pracy. Gdy pracownicy czują, że pracodawca inwestuje w ich przyszłość, ich lojalność często rośnie. wzmocnienie atrakcyjności oferty zatrudnienia,
  • efektywność kosztowa -wpłaty dodatkowe są zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS). Jednocześnie mogą one stanowić koszt uzyskania przychodu dla pracodawcy. W praktyce może to oznaczać bardziej efektywną formę wynagradzania niż standardowa podwyżka pensji, przy jednoczesnym zachowaniu widocznej wartości dla pracownika.

  • narzędzie motywacyjne - wpłaty dodatkowe mogą również pełnić funkcję elementu systemu motywacyjnego, np. uzależnionego od stażu pracy lub poziomu zaangażowania pracownika.
  • prostota wdrożenia i elastyczność – wprowadzenie wpłaty dodatkowej jest rozwiązaniem łatwym organizacyjnie i niewymagającym skomplikowanych procedur. W praktyce sprowadza się do podjęcia decyzji i przekazania jej do instytucji finansowej obsługującej PPK (np. w formie skanu dokumentu), a ewentualne zmiany wysokości wpłaty mogą być wprowadzane równie sprawnie. Co istotne, wpłata dodatkowa nie stanowi elementu umowy o pracę, więc jej wdrożenie lub modyfikacja nie wymaga aneksowania umów z pracownikami, a jeśli obejmuje wszystkich uczestników PPK - nie jest również konieczna zmiana regulaminu wynagradzania.

Wpłaty dodatkowe do PPK to jedno z najsilniejszych narzędzi dostępnych dla pracodawców, którzy chcą połączyć politykę benefitową z długoterminowymi celami organizacji. Dla pracowników oznaczają wyższy poziom oszczędności emerytalnych i większą szansę na budowanie bezpieczeństwa finansowego w czasie. Dla pracodawców mogą wspierać retencję, wzmacniać markę pracodawcy i podnosić postrzeganą wartość oferty zatrudnienia. W samorządach, gdzie stabilność i ciągłość działania mają kluczowe znaczenie, wpłaty dodatkowe mogą stać się ważnym elementem zrównoważonej strategii HR - mówi Piotr Sawczuk, Dyrektor ds. Relacji z klientami PPK w PFR TFI.

Perspektywa samorządów

Dyskusja o PPK często koncentruje się na sektorze prywatnym, tymczasem pracodawcy samorządowi również mierzą się z poważnymi wyzwaniami kadrowymi. Presja rekrutacyjna, starzejące się zespoły i potrzeba zachowania wiedzy instytucjonalnej sprawiają, że stabilność zatrudnienia staje się ważniejsza niż kiedykolwiek.

Samorządy, które decydują się na wprowadzenie wpłat dodatkowych, traktują je jako narzędzie wspierające stabilność zatrudnienia oraz budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy w sektorze publicznym. W praktyce obserwuje się, że tego typu działania mogą wpływać na większą partycypację w programie PPK oraz ograniczenie rotacji pracowników. Część pracodawców samorządowych już dziś postrzega wpłaty dodatkowe jako użyteczny element swojej polityki kadrowej.

Zdecydowaliśmy się wprowadzić wpłatę dodatkową, aby odpowiedzieć na potrzeby pracowników. Widzimy, że rozwiązanie to wpływa na postrzeganie urzędu jako stabilnego i atrakcyjnego miejsca pracy. Zauważamy również pozytywny wpływ na ograniczenie rotacji kadry. Sam Program PPK cieszy się w Płońsku bardzo dużym zainteresowaniem, co potwierdzają wysokie wskaźniki partycypacji - zarówno w urzędzie, jak i w jednostkach podległych. Wprowadzenie wpłaty dodatkowej to kolejny krok w kierunku wzmacniania stabilności zatrudnienia i docenienia pracowników – wskazuje Andrzej Pietrasik burmistrz miasta Płońsk.

Ten przykład pokazuje, że wpłaty dodatkowe nie są wyłącznie mechanizmem finansowym. Kształtują także kulturę organizacyjną i wpływają na sposób, w jaki pracownicy postrzegają pracodawcę. W sektorze publicznym, gdzie zaufanie i stabilność mają szczególne znaczenie, ma to realną wartość.

Wpłata dodatkowa do PPK to instrument, który w sektorze samorządowym wciąż pozostaje rozwiązaniem niszowym, choć jego potencjał wydaje się znaczący. Z perspektywy pracodawcy publicznego łączy on trzy korzyści: jest zwolniony ze składek ZUS, może stanowić koszt uzyskania przychodu i nie wymaga aneksowania umów o pracę ani (jeśli obejmuje wszystkich uczestników PPK) zmiany regulaminu wynagradzania. Dla pracownika oznacza realne zwiększenie kapitału emerytalnego, dla urzędu – narzędzie wspierające zatrzymanie pracownika bez konieczności podnoszenia płac zasadniczych.

