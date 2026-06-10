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Jutro taniej na stacjach benzynowych. Ceny paliwa w czwartek 11 czerwca

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10 czerwca 2026, 12:44
[Data aktualizacji 10 czerwca 2026, 12:52]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
ceny benzyny stacje benzynowe paliwa tankowanie czwartek 11 czerwca
Jutro taniej na stacjach benzynowych. Ceny paliwa w czwartek 11 czerwca
Shutterstock

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Znamy ceny benzyny i oleju napędowego, które będą obowiązywać w czwartek. W najnowszym obwieszczeniu minister energii podał maksymalne ceny detaliczne paliwa obowiązujące w dniu 11 czerwca. Jutro paliwa stanieją – sprawdzamy, o ile.

Maksymalne ceny detaliczne za benzynę i olej napędowy w czwartek 11 czerwca

Jutro ceny detaliczne na stacjach benzynowych w Polsce nie będą mogły być wyższe niż:

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  • 5,92 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,48 zł za 1 litr;
  • 6,56 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,08 zł za 1 litr;
  • 6,43 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,95 zł za 1 litr.

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Ceny paliwa na stacjach benzynowych w środę 10 czerwca

Porównajmy teraz, ile dzisiaj kosztuje benzyna i olej napędowy na stacjach benzynowych w Polsce. W środę ceny maksymalne są następujące:

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  • 5,96 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,52 zł za 1 litr;
  • 6,61 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,12 zł za 1 litr;
  • 6,46 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,98 zł za 1 litr.

Dzisiaj poprawią się humory kierowców – zmniejszą się ceny maksymalne paliw wyznaczone na jutro. W porównaniu do środy, w czwartek ceny benzyny 95 i benzyny 98 spadną odpowiednio o 4 gr i 5 gr na litrze. Natomiast litr oleju napędowego stanieje o 3 gr.

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Rządowy program CPN – jak ustalane są ceny paliw

Mechanizm maksymalnej ceny detalicznej to element rządowego pakietu „Ceny Paliw Niżej”, w skrócie CPN, który działa równolegle z obniżką podatków:

  • VAT został obniżony z 23 proc. do 8 proc.,
  • akcyza została zmniejszona do minimalnych dopuszczalnych poziomów (o 29 gr dla benzyny i 28 gr dla oleju napędowego).

Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W razie ogłoszenia jej przed dniem wolnym od pracy lub świętem stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Program CPN funkcjonuje od końca marca i – jak na razie – ma działać do 15 czerwca.

Podstawa prawna

  • obwieszczenie Ministra Energii z 10 czerwca 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw (M.P. poz. 575)

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Źródło: INFOR
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