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Jak zmienią się ceny benzyny i oleju napędowego w środę? Znamy ceny paliw na dzień 24 czerwca

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23 czerwca 2026, 13:04
[Data aktualizacji 23 czerwca 2026, 13:09]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
paliwa ceny stacja benzynowa Miłosz Motyka
Jak zmienią się ceny benzyny i oleju napędowego w środę? Znamy ceny paliw na dzień 24 czerwca
Shutterstock

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Minister energii Miłosz Motyka podjął decyzję w sprawie wysokości maksymalnych cen detalicznych benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego w dniu 24 czerwca. Ile będziemy płacić za paliwo na stacjach benzynowych w środę?

Maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego w środę 24 czerwca

Minister energii ogłosił ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego na jutro. W środę ceny detaliczne paliw na stacjach benzynowych nie będą mogły przekroczyć:

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  • 5,97 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,53 zł za 1 litr;
  • 6,68 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,18 zł za 1 litr;
  • 6,11 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,66 zł za 1 litr.

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Maksymalne ceny detaliczne paliwa we wtorek 23 czerwca

Sprawdźmy teraz, jakie są ceny obowiązujące dzisiaj na stacjach benzynowych. W poniedziałek 22 czerwca ceny detaliczne nie mogą być wyższe niż:

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  • 5,98 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,54 zł za 1 litr;
  • 6,69 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,19 zł za 1 litr;
  • 6,11 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,66 zł za 1 litr.

Jak zmienią się ceny maksymalne na stacjach paliw w środę

W dniu 24 czerwca nieco zmienią się ceny paliw. W porównaniu do cen obowiązujących we wtorek, jutro maksymalne ceny detaliczne obu rodzajów benzyny, tj. benzyny 95 i benzyny 98, spadną o 1 grosz za litr.

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A co z ceną oleju napędowego? Diesel będzie można nabyć na stacjach benzynowych w cenie takiej samej jak we wtorek.

Kończy się rządowy program CPN

W ramach obowiązującego od marca rządowego programu Ceny Paliw Niżej zostały czasowo obniżone VAT i akcyza na paliwa. W ten sposób ograniczono wzrost cen paliw na stacjach benzynowych, łagodząc skutki gwałtownego wzrostu cen ropy po ataku Izraela i USA na Iran.

Ze względu na ogromne koszty programu CPN i możliwą normalizację sytuacji w Zatoce Perskiej i cieśninie Ormuz, rząd zadeklarował wycofanie się z tego programu. Nie zostały przedłużone obniżki akcyzy na paliwa, ale nadal obowiązują niższe stawki VAT. Do 30 czerwca minister energii będzie ustalał ceny maksymalne niektórych paliw uwzględniając obniżony VAT. Minister Miłosz Motyka uspokaja, że po wygaśnięciu pakietu CPN ceny paliw na stacjach benzynowych nie wzrosną w radykalny sposób – zapewnia, że różnice w cenach w stosunku do tych obowiązujących podczas programu CPN będą niewielkie.

Podstawa prawna

  • obwieszczenie Ministra Energii z 23 czerwca 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw (M.P. poz. 631)
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Źródło: INFOR
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