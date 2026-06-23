Wakacyjny harmonogram wypłat emerytur może zmylić seniorów. Kto dostanie wcześniej pieniądze z ZUS?

Choć terminy wypłaty przez ZUS rent i emerytur są co do zasady stałe, to jednak układ kalendarzowy miesiąca może sprawić, że wypłata trafi na konto seniora w innym dniu niż przydzielony mu w decyzji o przyznaniu świadczenia. Z ważnych powodów również sam zainteresowany może poprosić o zmianę przypisanego mu decyzji dnia wypłaty.

Terminy wypłat ZUS są stałe

Terminy wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych emerytur są stałe. Przypadają na 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca. Choć ZUS ich ściśle przestrzega, to jednak w przypadku świadczeniobiorców, którzy zdecydowali się na wypłatę przekazem pocztowym, mogą zdarzyć się opóźnienia. Powstają one jednak zazwyczaj na etapie doręczenia pieniędzy przez Pocztę Polską do beneficjenta. Dodatkowo, do wypłaty emerytur mają zastosowanie ogólne zasady, zgodnie z którymi, jeżeli dzień wypłaty wypada w sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny od pracy, świadczenie jest wypłacane wcześniej.

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Układ miesiąca skutkuje przesunięciami

Choć przesunięcia terminów wypłat związane z układem kalendarzowym miesiąca nie zdarzają się w każdym z nich, to są częste. Będziemy z nimi mieli do czynienia w czasie wakacji 2026. Które terminy się przesuną? Jak widzimy w kalendarzu, 1 lipca przypada w środę, 6 lipca w poniedziałek, 10 lipca w piątek, 15 lipca w środę, a 20 lipca w poniedziałek. Przesunięcia będą jednak dotyczyły 5 lipca przypadającego w niedzielę i 25 lipca przypadającego w sobotę. W obu przypadkach ZUS zrealizuje wypłaty w piątek poprzedzający te dni. W lipcu seniorzy odczują również jedną sierpniową zmianę – będzie tak, bo 1 sierpnia przypada w sobotę, co oznacza, że pieniądze powinny trafić do odbiorców najpóźniej 31 lipca.

Z ważnych powodów można wnioskować o zmianę terminu

Przypomnijmy, że termin wypłaty emerytury jest przypisywany do świadczeniobiorcy w decyzji o jej przyznaniu. Choć co do zasady jest to termin stały, to jednak w przypadku ważnych powodów, emeryt może zawnioskować o jego przesunięcie, a ZUS, jeśli uzna zastosowaną w uzasadnieniu argumentację za istotną, może dokonać w tym zakresie zmiany.