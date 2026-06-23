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Koniec z rozsadzaniem rodzin w samolocie – nowe prawa pasażerów lotniczych w UE

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23 czerwca 2026, 09:13
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
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Koniec z rozsadzaniem rodzin w samolocie – nowe prawa pasażerów lotniczych w UE
Shutterstock

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W dniu 15 czerwca 2026 r. negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady UE wypracowali porozumienie w sprawie rewizji przepisów dotyczących praw pasażerów lotniczych. W toku negocjacji została przyjęta poprawka do ww. porozumienia zakazująca rozsadzania rodzin w samolocie, a konkretnie – gwarantująca rodzinom z dziećmi bezpłatne miejsca obok siebie w samolocie.

Rodziny z dziećmi nie będą już rozsadzane w samolocie – Parlament Europejski i Rada UE wypracowały nowe porozumienie w sprawie rewizji przepisów dotyczących praw pasażerów lotniczych

W dniu 15 czerwca 2026 r. negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady UE wypracowali tymczasowe porozumienie w sprawie rewizji przepisów dotyczących praw pasażerów lotniczych. Ww. porozumienie uzyskało jednomyślne poparcie delegacji PE do tzw. „Komitetu Pojednawczego”. Porozumienie ma na celu ochronę pasażerów przed zakłóceniami w podróży. Przepisy te nie były aktualizowane od 2004 roku.

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„Parlament Europejski od zawsze był najsilniejszym orędownikiem solidnych praw pasażerów lotniczych. To porozumienie wzmocni prawa pasażerów w całej Europie. Zapewni ono większą przejrzystość i przewidywalność zarówno konsumentom, jak i liniom lotniczym, bez tworzenia zbędnej biurokracji dla naszego sektora. Parlament uparcie walczył o to, by podróże stały się sprawiedliwsze, a procedury jaśniejsze – i to właśnie osiągnęliśmy” – powiedziała Roberta Metsola, Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego.

Ważne

Jedną z poprawek przyjętych do ww. porozumienia jest przepis gwarantujący rodzinom z dziećmi, że nie będą rozdzielane podczas przydzielania miejsc w samolocieprzewoźnicy lotniczy zostaną zobligowani do zapewnienia, że każda osoba towarzysząca dziecku poniżej 14 roku życia, będzie siedzieć na sąsiednim miejscu bez ponoszenia dodatkowych opłat. To samo prawo dotyczyć będzie pasażerów z niepełnosprawnościami, o ograniczonej sprawności ruchowej oraz kobiet w ciąży.

Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot zostanie utrzymane na dotychczasowym poziomie – negocjatorzy Parlamentu Europejskiego oparli się naciskom mającym na celu osłabienie praw pasażerów lotniczych

Zakaz rozsadzania rodzin z dziećmi na pokładzie samolotu, to jednak nie jedyna dobra wiadomość dla pasażerów linii lotniczych – negocjatorzy Parlamentu Europejskiego oparli się naciskom mającym na celu osłabienie praw pasażerów lotniczych w zakresie odszkodowania za opóźniony lot.

Zgodnie z umową, podróżni utrzymują prawo do zwrotu kosztów lub zmiany trasy w przypadku odwołania lotu oraz do ubiegania się o odszkodowanie, jeśli lot jest opóźniony o ponad trzy godziny, jeśli zostanie odwołany na mniej niż 14 dni przed wylotem lub w przypadku odmowy przyjęcia na pokład.

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Odszkodowanie za opóźnione lub odwołane loty będzie zależeć od dystansu: 250 EUR w przypadku podróży do 1500 km, 400 EUR w przypadku podróży od 1500 km do 3500 km oraz 600 EUR w przypadku wszystkich pozostałych, dłuższych tras. Przewoźnicy lotniczy będą mieli możliwość obniżenia odszkodowania o 50% w przypadku najdłuższych tras, jeśli pasażerom zaoferowano zmianę trasy do miejsca docelowego po zakłóceniu podróży lub jeśli opóźnienie przy przylocie nie przekracza czterech godzin.

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Linie lotnicze będą mogły jednak uniknąć wypłaty odszkodowania, jeśli opóźnienie lub odwołanie lotu zostało spowodowane zdarzeniami niezależnymi od ich kontroli. Nowe przepisy będą zawierać otwarty katalog takich nadzwyczajnych okoliczności, obejmujący na przykład klęski żywiołowe, wojnę, warunki pogodowe, agresywnych pasażerów lub strajki pracowników lotnisk, służb żeglugi powietrznej czy agentów obsługi naziemnej.

Zgodnie z porozumieniem – w każdym przypadku, operatorzy lotniczy będą mieli obowiązek zaopiekowania się pasażerami oczekującymi na lotnisku poprzez zapewnienie napojów po każdych dwóch godzinach oczekiwania, posiłku po trzech godzinach oraz – w razie potrzeby podczas długich opóźnień – zakwaterowania w hotelu na maksymalnie trzy noce.

Podniesienie standardu praw pasażerów lotniczych – o jakie jeszcze nowe prawa pasażerów lotniczych, zadbały Parlament Europejski i Rada UE?

Nowe przepisy obejmują również prawo do wniesienia na pokład, bez dodatkowych opłat, jednej rzeczy osobistej, takiej jak mała torebka lub plecak. Na wniosek posłów Parlamentu Europejskiego – zwiększono także przejrzystość cen i porównywalność biletów lotniczych poprzez zobowiązanie linii lotniczych, pośredników oraz portali wyszukiwawczych do wyświetlania ceny biletów zawierającej bagaż podręczny już na samym początku procesu rezerwacji. Negocjatorzy zgodzili się, że linie lotnicze mogą oferować tańsze bilety pasażerom, którzy sami zdecydują się na podróż bez bagażu podręcznego.

Pasażerowie linii lotniczych nie będą już obciążani dodatkowymi opłatami za korektę błędów w pisowni nazwiska lub za wydrukowanie karty pokładowej, jeśli dokonali już odprawy. Posłowie zabezpieczyli również prawo pasażerów do cyfrowego uzyskania kart pokładowych po odprawie, bez konieczności składania dodatkowych wniosków, posiadania konta użytkownika czy specjalnej aplikacji. Ponadto – zgodnie z porozumieniem – pasażerom nie będzie można odmówić przyjęcia na pokład z powodu korzystania z własnej, wydrukowanej wersji cyfrowo wydanej karty pokładowej.

Kiedy nowe prawa pasażerów lotniczych w UE (w tym zakaz rozsadzania rodzin z dziećmi na pokładzie samolotu) wejdą w życie?

W dniu 15 czerwca 2026 r. porozumienie zostało podpisane przez przewodniczącą Parlamentu Europejskiego oraz przedstawicieli państw członkowskich UE. Zgodnie z procedurą tzw. trzeciego czytania – musi ono zostać teraz potwierdzone przez Parlament Europejski i Radę UE, co powinno nastąpić w ciągu najbliższych sześciu tygodni. Obie instytucje zagłosują osobno nad wspólnym tekstem porozumienia, po jego weryfikacji prawno-językowej. Parlament Europejski planuje głosowanie nad porozumieniem podczas lipcowej sesji plenarnej.

Podstawa prawna:

  • Tymczasowe porozumienie w sprawie rewizji przepisów dotyczących praw pasażerów lotniczych, wypracowane przez negocjatorów Parlamentu i Rady w dniu 15 czerwca 2026 r.
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Źródło: INFOR
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