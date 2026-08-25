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Szczepienia przeciw HPV. Refundacja drugiej dawki z konkretnym warunkiem

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25 sierpnia 2026, 12:54
[Data aktualizacji 25 sierpnia 2026, 13:02]
Aleksandra Kiełczykowska
Aleksandra Kiełczykowska
dziennikarka Forsal.pl, specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa i zagadnień społecznych
Szczepienia przeciw HPV. Refundacja drugiej dawki z konkretnym warunkiem
Szczepienia przeciw HPV. Refundacja drugiej dawki z konkretnym warunkiem
fot. Kmpzzz/Shutterstock
Shutterstock

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Ministerstwo Zdrowia nie prowadzi prac nad wydłużeniem okresu finansowania drugiej dawki szczepienia przeciw HPV – przekazała wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka. Chodzi o sytuacje, w których nastolatek, który po podaniu pierwszej dawki przekroczył zalecany odstęp 6-12 miesięcy i w tym czasie ukończyła/ukończył 14 lat, traci refundację na drugą dawkę szczepionki.

Szczepienia przeciw HPV, a refundacja drugiej dawki

Od 1 września 2024 r. szczepienia w ramach powszechnego programu szczepień przeciw HPV dostępne są dla osób po ukończeniu 9. roku życia do ukończenia 14. roku życia. Szczepienia przeciw HPV w ramach programu podawane są w dwóch dawkach. Odstęp między tymi dawkami w programie wynosi od 6 do 12 miesięcy.

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Jak zauważyli posłowie Polski 2050 w interpelacji skierowanej do ministra zdrowia, ogólna wyszczepialność przeciwko HPV pozostaje niska. Jednym z problemów, z jakimi zgłaszają się rodzice, są zbyt surowe ramy czasowe związane z przyjęciem drugiej dawki. Chodzi o sytuację, w której dziecko zostanie zaszczepione pierwszą dawką całkowicie refundowanego preparatu Gardasil 9 w wieku 14 lat i z jakichś przyczyn nie przyjmie w zalecanym czasie do 12 miesięcy kolejnej dawki. Wtedy też, dziecko traci refundację na drugą dawkę, ponieważ osobie, która przekroczyła zalecany czas od podania pierwszej dawki i ukończyła 14 lat, nie przysługuje druga dawka szczepionki w ramach programu.

Poprawne zaszczepienie przeciwko HPV odbywa się w schemacie dwóch szczepień, gdzie drugie szczepienie powinno mieć miejsce w terminie 6-12 miesięcy po pierwszym. Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami, drugie szczepienie jest refundowane wyłącznie w trakcie tego sześciomiesięcznego okna. Jeżeli z różnych przyczyn rodzic nie zdąży - będzie zmuszony albo przerwać cykl szczepień, albo zapłacić za drugą dawkę 500 zł – wskazali.

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W odpowiedzi na interpelację, wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka stwierdziła, że „informacja o zalecanym terminie podania drugiej dawki szczepionki jest przekazywana rodzicom i opiekunom przez personel medyczny realizujący szczepienie”.

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Aktualnie Ministerstwo Zdrowia nie prowadzi prac nad wydłużeniem okresu finansowania drugiej dawki szczepienia przeciw HPV. Przyjęte zasady realizacji programu zostały opracowane w oparciu o Charakterystyki Produktów Leczniczych oraz zalecany schemat szczepienia producentów szczepionek stosowanych w programie - podkreśliła.

Jednocześnie, jak dodała, program zapewnia elastyczne możliwości realizacji szczepienia. Druga dawka może zostać wykonana zarówno w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, do której dziecko jest zapisane, jak i w innym podmiocie POZ lub w szkole realizującej szczepienia.

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Program bezpłatnych szczepień przeciw HPV

HPV, czyli ludzki wirus brodawczaka, odpowiada za zachorowania na raka szyjki macicy, a także inne choroby nowotworowe. Przed zakażeniem HPV może uchronić szczepionka. Szczepienie jest najskuteczniejsze, jeśli nastąpi przed potencjalnym narażeniem na zakażenie HPV, do którego dochodzi głównie drogą kontaktów seksualnych.

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W Polsce od 2024 r. prowadzony jest program bezpłatnych szczepień przeciw HPV dla dzieci w wieku 9-14 lat. W jego ramach dostępne są 2 szczepionki: 2-walentana szczepionka Cervarix i 9-walentna szczepionka Gardasil 9.

Jednak według danych przedstawionych przez Główny Inspektorat Sanitarny w listopadzie 2025 roku, zaledwie 16 proc. osób do 16. roku życia zostało zaszczepionych. Oznacza to ponad 762 tys. osób z populacji liczącej 4 mln 734 tys. w tej grupie wiekowej.

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Bezpłatne szczepienia przysługują także nastolatkom po ukończeniu 14 lat i do ukończenia 18. roku życia. Dla młodzieży w wieku powyżej 14. roku życia do ukończenia 18 lat pełną refundacją objęty jest preparat Cervarix. Szczepionka Gardasil 9 w tej grupie wiekowej jest dostępna za pełną odpłatnością albo z częściową refundacją, w zależności od decyzji samorządów, zgodnie z prowadzoną przez nie polityką zdrowotną. Jednak, aby szczepienie było darmowe, dla osób w wieku 15–17 lat konieczna jest e-recepta wystawiona przez lekarza (np. pediatrę lub lekarza rodzinnego POZ).

Osoby dorosłe, jeśli chodzi o preparat szczepionkowy Cervarix, mogą skorzystać z 50 proc. refundacji. Jednak także w tym celu muszą udać się do lekarza, by uzyskać receptę.

Dla osoby dorosłej w Polsce koszt jednej dawki szczepionki przeciw HPV wynosi około 139 zł w przypadku szczepionki refundowanej (Cervarix, z 50% odpłatnością) lub od 500 do 700 zł za dawkę w przypadku szczepionki pełnopłatnej (Gardasil 9). Pełny cykl dla dorosłych obejmuje zazwyczaj 3 dawki.

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Źródło: INFOR
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