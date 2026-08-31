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Ostatni dzień dla obywateli Ukrainy, by nie stracić statusu UKR. ZUS przypomina: potwierdź swoją tożsamość

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31 sierpnia 2026, 14:49
ZUS
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Ostatni dzień dla obywateli Ukrainy, by nie stracić statusu UKR. ZUS przypomina: potwierdź swoją tożsamość
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Dziś ostatni dzień dla obywateli Ukrainy, by nie stracić statusu UKR. Chodzi o 31 sierpnia 2026 r. ZUS przypomina cudzoziemcom o konieczności potwierdzenia swojej tożsamości. W przeciwnym razie stracą prawo do 800+.

Ostatni dzień dla obywateli Ukrainy na potwierdzenie tożsamości

Dzisiaj jest ostatni dzień, w którym rodzice i opiekunowie dzieci z Ukrainy powinni zgłosić się do urzędu gminy po to żeby potwierdzić tożsamość. Bez tego mogą bowiem stracić status UKR, a w konsekwencji także prawo do wypłaty 800+. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o obowiązku potwierdzenia tożsamości przez osoby, którym nadano numer PESEL ze statusem UKR bez okazania ważnego dokumentu podróży.

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- Prawo do pieniędzy, które ZUS wypłaca w ramach świadczenia wychowawczego 800+ dla dzieci z Ukrainy zależy m.in. od posiadania odpowiedniego statusu pobytowego. Dlatego potwierdzenie tożsamości ma bezpośredni wpływ na możliwość dalszego korzystania ze wsparcia – przestrzega Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Utrata statusu UKR od 1 września 2026 r.

Rzeczniczka dodaje, że jeśli dana osoba nie potwierdzi swojej tożsamości do 31 sierpnia 2026 r., od 1 września utraci status UKR. To oznacza utratę uprawnień, które wynikają z ochrony czasowej, w tym prawa do świadczenia 800+ (o ile takie prawo jej przysługuje). Chodzi m.in. o aktywność zawodową i przebywanie w Polsce.

Kto z Ukrainy musi potwierdzić tożsamość do 31 sierpnia 2026 r.?

Obowiązek dotyczy obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL ze statusem UKR bez okazania ważnego dokumentu podróży. - Sytuacja ta często dotyczy dzieci. W pierwszych miesiącach po wybuchu wojny wielu rodziców i opiekunów uzyskało numer PESEL UKR dla swoich dzieci, mimo że nie miały one paszportów lub innych dokumentów podróży – mówi Kowalska-Matis.

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Jak potwierdzić tożsamość?

Osoby, które są objęte tym obowiązkiem, powinny najpóźniej do 31 sierpnia zgłosić się do urzędu gminy i potwierdzić swoją tożsamość. Po tym terminie status UKR zostanie zmieniony na NUE. Ochrona czasowa wygaśnie, a dalszy legalny pobyt w Polsce będzie wymagał uzyskania nowej podstawy do pobytu.

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oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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