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Ochrona danych osobowych potrzebuje liderów

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16 września 2026, 15:53
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Ochrona danych osobowych potrzebuje liderów
Ochrona danych osobowych potrzebuje liderów
Shutterstock

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Dobiegła końca tegoroczna Letnia Akademia Liderów RODO. Podczas warsztatów i wykładów studenci oraz absolwenci mogli dowiedzieć się jak w praktyce stosować najważniejsze przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Bezpłatna wiedza od ekspertów

Letnia Akademia Liderów RODO jest bezpłatnym projektem edukacyjnym Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W tym roku odbyła się druga edycja programu. Akademia trwała od 26 czerwca do 7 września 2026 r., a uczestniczyło w niej 50 osób. Portal Infor.pl był patronem medialnym programu.

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Co ważne, cykl ten umożliwia uzyskanie wiedzy bezpośrednio od ekspertów. Wśród prelegentów tegorocznej edycji znaleźli się specjaliści UODO, adwokaci, radcowie prawni, eksperci compliance, praktycy rynku ochrony danych oraz osoby związane z organizacjami działającymi na rzecz bezpiecznego i świadomego korzystania z technologii.

Prelegenci Letniej Akademii Liderów RODO 2026:

• Mirosław Wróblewski – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

• Agnieszka Grzelak – Zastępczyni Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

• Konrad Komornicki – Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

• Agnieszka Gajewska-Zabój – Radca prawny, Wicedziekan Rady OIRP w Warszawie;

• Agnieszka Koryś-Matusiak – Główny Specjalista w Departamencie Projektów Społecznych i Zrównoważonego Rozwoju w UODO;

• Agnieszka Rapcewicz – Adwokat, Członkini IAPP, Współzałożycielka Fundacji „Internet. Czas działać!”;

• Aleksandra Olszanowska – Główny Specjalista w Departamencie Wstępnej Kontroli Skarg i Naruszeń w UODO;

• Alina Budziszewska-Makulska – Dyrektor Departamentu Prawnego i Kształcenia, Rządowe Centrum Legislacji

• Bartosz Sotomski – Asystent Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

• Grzegorz Leśniewski – Adwokat, Managing partner w kancelarii LBKP;

• Iwona Piórkowska-Kapica – Główny Specjalista w Departamencie Inicjatyw Edukacyjnych w UODO;

• Jakub Groszkowski – Radca, Główny Koordynator ds. Ochrony danych w Kościołach i innych związkach wyznaniowych w UODO;

• Justyna Matuszak – Radca prawny, LL.M., Partner esb Adwokaci i Radcowie Prawni, Prezydent Will Polska

• Łukasz Kaczmarczyk – Zastępca Dyrektora Departamentu Wstępnej Kontroli Skarg i Naruszeń w UODO;

• Marcin Serafin – Partner w kancelarii Sterberg Serafin Piszewski sp.k.;

• Maria Jędrzejczak - Doktor nauk prawnych, Adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji oraz Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

• Michał Solek – Naczelnik Wydziału Polityki Danych Osobowych w Departamencie Zarządzania Danymi Ministerstwa Cyfryzacji

• Piotr Popielewicz – Główny Specjalista w Departamencie Kontroli i Naruszeń w UODO;

• Robert Miętkowski – Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych.

• Roman Sobotka – Główny Specjalista w Departamencie Prawa i Nowych Technologii w UODO;

• Tomasz Ochocki – Wiceprezes Zarządu ODO24;

RODO w praktyce

Tematem przewodnim tegorocznej Akademii były praktyczne aspekty stosowania RODO. Uczestnicy mieli okazję uzyskać wiedzę m.in. o procedurach składania skarg, prawnokarnym ujęciu ochrony danych czy pułapkach związanych z przeprowadzaniem audytów w firmach. Ważną częścią wykładów i warsztatów były też aktualne wyzwania cyfrowej rzeczywistości, w tym sharenting, deepfake’ i spoofing.

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14 września 2026 r. odbyło się spotkanie finałowe w siedzibie Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Studenci i absolwenci wysłuchali wykładu Tomasza Ochockiego, Wiceprezesa Zarządu ODO24. Ekspert przybliżył problematykę analizy ryzyka na gruncie art. 32 RODO. Jak podkreślił Tomasz Ochocki, dla biznesu jest to mechanizm, który pozwala zbudować strategię bezpieczeństwa informacji.

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Dyplomy uczestnikom wręczyła dr hab. Agnieszka Grzelak, Zastępczyni Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyróżniający się słuchacze będą mieli możliwość odbycia praktyk i szansę na zdobycie zatrudnienia w UODO.

Jest zainteresowanie ochroną danych

Organizatorzy wydarzenia i wykładowcy byli zgodni co do tego, iż młodzi ludzie chcą pozyskiwać wiedzę na temat ochrony danych. Świadczy o tym spore zainteresowanie programem. Absolwenci nie zawsze wiedzą jednak od czego zacząć swoją karierę w tej dziedzinie. Kontakt z praktykami może być zatem okazją nie tylko do uzyskania nowych umiejętności, ale i wymiany doświadczeń.

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Źródło: INFOR
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