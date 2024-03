Jak skorzystać z bezpłatnej porady prawnej?

Protesty rolników 20 marca 2024 r. Ile będzie cię kosztowało spóźnienie do pracy? Wiele zależy od szefa [MAPA BLOKAD].

20 marca 2024 r. wielu pracowników może mieć problem z dotarciem na czas do pracy. To zaś oznacza, że wiele zakładów pracy będzie miało problem z normalnym, płynnym funkcjonowaniem. Jak postępować, by zaoszczędzić sobie dodatkowych problemów?