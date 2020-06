Tymczasowy profil zaufany na 3 miesiące

Tymczasowy profil zaufany

Pojawiło się kolejne udogodnienie dla osób, które potrzebują załatwić sprawy urzędowe przez Internet, ale nie posiadają profilu zaufanego.

Osoby, które z jakichś powodów nie mogą udać się do punktu potwierdzającego, nie mają dostępu do bankowości elektronicznej lub ich banki nie obsługują opcji założenia profilu zaufanego, mają teraz możliwość założenia tymczasowego profilu zaufanego. Aby go potwierdzić, wystarczy rozmowa online z urzędnikiem.





Polecamy: INFORLEX Twój Biznes Jak w praktyce korzystać z tarczy antykryzysowej Zamów już od 98 zł

Tymczasowy a zwykły profil zaufany

Za pomocą tymczasowego profilu zaufanego można załatwić elektroniczne sprawy urzędowe na takich samych zasadach, jak w przypadku zwykłego profilu zaufanego. Jednak jest on ważny tylko przez okres 3 miesięcy i nie ma możliwości samodzielnego jego przedłużenia. Wyjątek może stanowić sytuacja, gdy stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 będzie wydłużony. W innym przypadku, gdy tymczasowy profil zaufany straci ważność, należy założyć zwykły profil zaufany.

Jakie warunki należy spełnić?

Aby założyć tymczasowy profil zaufany należy:

mieć numer PESEL,

mieć ważny dowód osobisty lub paszport,

mieć pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Kogo dotyczą ograniczenia?

Profilu zaufanego nie mogą mieć osoby ubezwłasnowolnione oraz dzieci przed ukończeniem 13. roku życia.

Jak przygotować się do złożenia wniosku?

Przed wysłaniem wniosku należy ustalić nazwę użytkownika, która raz wprowadzona, nie będzie mogła być zmodyfikowana. Dodatkowo należy określić hasło, które nie może być krótsze, niż 8 znaków. Przy wnioskowaniu o tymczasowy profil zaufany będą potrzebne dane do kontaktu, czyli adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego.

Składanie wniosku

Po przygotowaniu wcześniejszych danych można przystąpić do złożenia wniosku o profil tymczasowy. Po wpisaniu loginu i hasła, podaniu swoich podstawowych danych, wnioskodawca ma możliwość wyboru zakresu godzin, w jakim można odbyć rozmowę z urzędnikiem. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych oraz wpisaniu numeru z sms-a potwierdzającego, wnioskujący otrzyma na maila potwierdzenie założenia konta oraz wysłania wniosku. Numer wniosku przyda się w kolejnym etapie, czyli podczas rozmowy z urzędnikiem.

Rozmowa z urzędnikiem

Na kontakt ze strony urzędu trzeba czekać kilka dni. Należy wtedy przygotować:

numer wniosku,

ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),

urządzenie z dostępem do Internetu z kamerą i mikrofonem (np. telefon, tablet, komputer),

aplikację umożliwiająca rozmowę wideo.

Po potwierdzeniu numeru wniosku, urzędnik przesyła link do rozmowy wideo. Następnym etapem będzie potwierdzenie aktualności i poprawności danych, przedstawienie zasad korzystania z profilu zaufanego oraz okazanie dowodu tożsamości.

Jeśli cały proces przebiegnie pomyślnie, tymczasowy profil zaufany zostanie potwierdzony przez urzędnika, a informacja o tym zostanie przesłana na adres mailowy wnioskującego.

Źródło: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany