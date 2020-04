Odpis aktu stanu cywilnego przez internet

- Chcemy maksymalne przyspieszyć obsługę obywateli i jednocześnie odciążyć urzędników – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Nieustannie staramy się ulepszać nasze usługi tak, by były proste i nowoczesne. Udostępniane dziś rozwiązanie jest pierwszym tego typu w Europie – dodaje szef MC.

Popularna usługa

Najpierw nieco teorii - odpis aktu stanu cywilnego to dokument, który potwierdza zdarzenie zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego. Odpisów aktu stanu cywilnego potrzebują np. osoby planujące ślub. Odpisy są często wymagane przy załatwianiu wielu życiowych spraw.

Już jakiś czas temu wdrożyliśmy e-usługę umożliwiającą wnioskowanie online o odpis aktu.

– Do tej pory skorzystało z niej ponad 110 tysięcy osób. Z miesiąca na miesiąc staje się coraz bardziej popularna – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Od dziś dostępna jest jej nowa odsłona. O odpis nie tylko można zawnioskować przez internet, ale i otrzymać go automatycznie – w wersji elektronicznej. Co to oznacza w praktyce? System wygeneruje dokument bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), a następnie prześle go na Twoją skrzynkę i to bez zaangażowania urzędnika. Pełnoprawny dokument trafi do Ciebie szybciej niż się spodziewasz.

Wydanie dokumentu przez automat będzie możliwe przy spełnieniu kilku warunków.

odpis aktu, o który wnioskujesz, musi dotyczyć Ciebie, Twoich dzieci, małżonka lub rodziców,

system - w trakcie wypełniania wniosku - musi potwierdzić, że możliwe jest automatyczne wydanie odpisu. Chodzi o informację, czy akt jest zdigitalizowany, jawny i bez założonej blokady wydawania.

płatności za odpis należy dokonać online.

Które akty dostępne są od ręki? W Systemie Rejestrów Państwowych (SRP) obowiązkowo rejestrujemy akty od 2015 roku. W tym momencie to na ich odpisy nie trzeba czekać. Stale prowadzimy migrację do systemu także starszych dokumentów. Kontynuujemy też proces parentyzacji, czyli tworzenia w systemie jednoznacznej relacji rodzic – dziecko. Prosimy o cierpliwość, robimy to stopniowo.

Wniosek online, dokument online

Co zrobić, żeby najpierw zawnioskować o odpis, a później dostać go w wersji elektronicznej? Potrzebujesz profilu zaufanego i wizyty na portalu GOV.pl.

Najpierw profil zaufany. Jeśli go nie masz, załóż od ręki. Jak to zrobić? Obejrzyj poniższy instruktaż i wszystko stanie się jasne.

Profil zaufany gotowy, czas na wizytę na www.gov.pl. Będąc tam, profilem zaufanym zaloguj się do konta Mój GOV (prawy górny róg strony). Później wybierz e-usługę Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu).