Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że rozpoczął wysyłkę około 10,4 mln deklaracji podatkowych PIT za 2024 rok. Formularze trafią do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ZUS. Deklaracje będą wysyłane do końca lutego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomniał w przesłanej w czwartek informacji prasowej, że co roku na przełomie stycznia i lutego ZUS rozpoczyna akcję wysyłkową deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11.

ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku

Co ważne, w tym roku ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku. Takie osoby otrzymają PIT 11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku bezpośrednio z urzędu skarbowego. Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego. Jeśli świadczeniobiorca nie miał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36.

Ponad 460 tysięcy emerytów i rencistów, dla których podatek jest naliczany wyłącznie od trzynastej i czternastej emerytury otrzyma wraz z deklaracjami PIT ulotkę informacyjną i wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 tysięcy zł (EPD-21). Złożenie tego wniosku może zabezpieczyć przed nadpłatą podatku.

Do końca lutego ZUS wyśle deklaracje podatkową do wszystkich, którzy w ubiegłym roku choćby tylko jeden raz pobrali świadczenie z ZUS. Z ok. 10,4 mln wysyłanych deklaracji, zdecydowaną większość otrzymają emeryci i renciści. Pozostałe formularze trafią m.in. do osób, które w ubiegłym roku pobierały zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy opiekuńcze.

ZUS rozpoczął wysyłkę deklaracji PIT za 2024 rok: PIT-40A

PIT-40A otrzymają emeryci, renciści, a także osoby, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego i nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jeśli pobierały świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy. Dotyczy to również emerytów i rencistów zamieszkałych za granicą w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którymi emerytury i renty z ZUS podlegają opodatkowaniu w Polsce.

ZUS rozpoczął wysyłkę deklaracji PIT za 2024 rok: PIT-11A

PIT-11A to informacja o dochodach dotycząca osób, które pobierały inne niż wymienione powyżej świadczenia z ZUS (zasiłki chorobowe, macierzyńskie) i tych, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS. Deklaracje te otrzymają również m.in. osoby, które złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem albo wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A.

ZUS rozpoczął wysyłkę deklaracji PIT za 2024 rok: PIT-11

PIT-11 otrzymają z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej, alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody lub należności na zaspokojenie potrzeb rodziny, jeżeli pomiędzy małżonkami została ustanowiona rozdzielność majątkowa.

ZUS przypomina, że emeryci i renciści, którzy mogą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, powinni to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36. i złożyć je w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia. Każdy emeryt i rencista może również przekazać 1,5 % podatku do organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w roku ubiegłym, świadczeniobiorca nie musi składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy wówczas złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.