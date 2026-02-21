W bonie senioralnym wymóg niezłych zarobków syna albo męża. Samotni są bez nowego świadczenia

Do redakcji Infor.pl wpływają listy osób w wieku 75+, które są wykluczone z bonu senioralnego z uwagi na nieposiadanie dzieci. Czytelnicy mają wątpliwości co do ustawy o bonie senioralnym. W ich opinii ministerstwo stworzyło ustawę, która niezasadnie finansuje osoby starsze mające dzieci (które mogą pomóc w opiece nad ojcem albo matką) i jednocześnie pozbawia tej pomocy emerytów nie mających dzieci.

Tak jest w projekcie ustawy. To kontrowersyjne, ale nowego świadczenia nie otrzymają te osoby w wieku 75+, które go rzeczywiście potrzebują. Są to osoby samotne nie mogące korzystać z pomocy małżonka albo dzieci. Bycie osobą samotną wyklucza otrzymanie pomocy asystenta i opieki.

Dla porównania mogą z niej korzystać w pełnym wymiarze np. staruszkowie w wieku 78 lat, którzy mają trójkę dorosłych dzieci. Nawet jeżeli synowie i córki pomagają realnie ojcu, to i tak dodatkowo staruszek otrzyma pomoc asystenta.

Podkreślmy raz jeszcze - zostanie udzielona pomoc asystenta rodzinie, która skutecznie radzi sobie z ograniczeniami starości (dzięki dorosłym, zaradnym, zarabiającym dzieciom). Ale pomocy tej nie otrzymają osoby, które sobie ze starością nie radzą. Tylko dlatego, że nie mają dzieci (a mąż/żona nie pracują).

Jak działa bon senioralny (wartość usług z bonu to do maksymalnie do 2150 zł miesięcznie)

Bonu senioralnego nie otrzymują senior/emeryt (ustawa jest adresowana do seniorów, ale w praktyce każdy ma status emeryta).

Otrzymuje go jego małżonek albo syn/córka (ewentualnie wnuki). Osoby te muszą mieć dochody - np. pracować albo mieć firmę. I to całkiem wysokie (z perspektywy innych świadczeń z MOPS):

1) dochód syna nie może być niższy niż 3500 zł brutto oraz wyższy niż 6700 zł brutto – w przypadku, gdy prowadzi on jednoosobowe gospodarstwo domowe; 2) łącznie z dochodami pozostałych członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać 10 000 zł brutto – w przypadku, gdy prowadzi on wieloosobowe gospodarstwo domowe.

Następnie jak syn już pracuje i otrzyma bon (do 2150 zł miesięcznie), to z bonu i usług asystenckich może korzystać jego rodzic senior. Taka konstrukcja świadczenia powoduje, że następuje wyręczenie przez Państwo dzieci i wnuków z obowiązku pomocy rodzicom albo dziadkom. Natomiast Państwo nie pomaga osobom, które są samotne, a na pomoc dzieci i wnuków nie mogą liczyć.

Poniżej list Czytelniczki, która krytykuje ten dualizm:

Dlaczego osoby starsze, samotne, o niskich dochodach, w dodatku ponoszące wszystkie koszty utrzymania i eksploatacji mieszkania, bez wsparcia finansowego rodziny, zgodnie z projektem ustawy nie będą mogły skorzystać z pomocy

Toczą się prace nad ustawą o bonie senioralnym. Już wiemy, że z programu będą mogły skorzystać osoby, które: 1) w dniu składania wniosku ukończyły 75 lat, 2) mają realne potrzeby opiekuńcze, których nie mogą zaspokoić członkowie rodziny, 3) mają dzieci lub wnuki aktywne zawodowo, 4) spełniają kryteria dochodowe (ich wysokość ma być aktualizowana każdego roku). No i tak: ad punkt 1) ukończyłam 75 lat, mam orzeczenie o umiarkowanej niepełnosprawności, ad punkt 4) kryterium dochodowe spełniam (emerytura brutto 2.295,08 plus dodatek pielęgnacyjny 348,22 = 2.643,30 zł brutto/2.436,74 zł netto), ad punkt 2) mam realne potrzeby opiekuńcze, których nie mogą zaspokoić członkowie rodziny. To się zgadza, członkowie rodziny nie mogą zaspokoić moich potrzeb opiekuńczych, ponieważ jestem samotna i nie mam żadnej rodziny. A ponieważ nie mam rodziny, więc tym samym nie spełniam kryterium punktu 3), czyli nie mam ani dzieci ani wnuków aktywnych zawodowo. Zastanawiam się więc dlaczego osoby starsze, samotne, o niskich dochodach, w dodatku ponoszące wszystkie koszty utrzymania i eksploatacji mieszkania, bez wsparcia finansowego rodziny, zgodnie z projektem ustawy nie będą mogły skorzystać z pomocy, wynikającej z założeń utworzenia bonu, o którym mowa. Wbrew pozorom osób żyjących samotnie nie jest tak mało. Serdecznie pozdrawiam

Bon senioralny otrzymują dzieci, które mają pracę i dochody, z których mogą udzielić wsparcia dla swoich niemajętnych rodziców

Sprawdziliśmy przepisy i Czytelniczka ma rację – bon senioralny otrzymują dzieci, które mają pracę i dochody, z których mogą udzielić wsparcia dla swoich niemajętnych rodziców. W wielu sytuacjach taka rodzina nie potrzebują tego bonu. Świetnie sobie radzi sama. W tym samym czasie bonu nie otrzymają równie niemajętni 75-latkowie, którzy nie mają dzieci. A przecież życiowe doświadczenie uczy, że to właśnie samotna staruszka, która z trudem idzie po zakupy do sklepu, potrzebuje pomocy bardziej niż jej rówieśnica, która ma trójkę dorosłych dzieci. Podkreślmy raz jeszcze: samotne staruszki, które zna każdy z nas (i wie, że potrzebują pomocy), nie otrzymają wsparcia od rządu. Wsparcie to jest przeznaczone dla staruszek, które mają np. trójkę dorosłych, zarabiających dzieci.

W ustawie nie ma żadnego mechanizmu wstrzymującego wypłaty dla dzieci nie wykonujących obowiązku alimentacyjnego wobec rodziców. Jedynym kryterium jest to, aby dzieci te miały dochody z m.in. pracy albo firmy (w okresie kilku miesięcy przed złożeniem wniosku.

Sami sprawdźcie przepisy projektu:

Podstawa prawna Art. 5. 1. Bon senioralny na usługi wsparcia dla seniora otrzymuje jego małżonek lub zstępny, na którym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2809 oraz z 2025 r. poz. 897) ciąży obowiązek alimentacyjny, oraz który od co najmniej 3 miesięcy przed złożeniem wniosku m.in.: 1) pozostaje w zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą, lub 2) prowadzi działalność gospodarczą, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236, z późn. zm. )

Podstawa prawna Dochód uprawnionego do bonu senioralnego , przeciętnie w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku: 1) nie może być niższy niż 3500 zł oraz wyższy niż 6700 zł – w przypadku, gdy prowadzi on jednoosobowe gospodarstwo domowe; 2) łącznie z dochodami pozostałych członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać 10 000 zł – w przypadku, gdy prowadzi on wieloosobowe gospodarstwo domowe.

Przykłady uzasadniające krytykę projektu ustawy o bonie senioralnym

Przykład Samotna emerytka z niskimi dochodami. Nie ma dzieci. Potrzebuje kilkunastu godzin opieki miesięcznie w zakresie pomocy asystenta. Kobieta ma problemu z prowadzeniem domu, robieniem zakupów, załatwianiem spraw urzędowych. Nie otrzyma pomocy w ramach bonu senioralnego. Jedyna pomoc jaką dostanie to symboliczne zasiłki z MOPS i usługi opiekuńcze (prawdopodobnie usługi opiekuńcze będą mogły otrzymywać osoby mające bon, co zwiększa niesprawiedliwość projektu ustawy).

Przykład Samotna emerytka z niskimi dochodami. Ma trójkę dzieci, które spełniają kryterium dochodu 6700 zł do 10 000 zł brutto.. Potrzebuje kilkunastu godzin opieki miesięcznie w zakresie pomocy asystenta. Kobieta ma problemu z prowadzeniem domu, robieniem zakupów, załatwianiem spraw urzędowych. Otrzyma pomoc w ramach bonu senioralnego. Dodatkowo skorzysta z usług opiekuńczych MOPS.

Bon senioralny to kolejne świadczenie zależne od punktów określających niesamodzielność

Przy okazji głównego tematu artykułu warto zwrócić uwagę na ważną cechę bonu senioralnego. Tak jak w przypadku świadczenia wspierającego o rzeczywistej wartości świadczenia decyduje rodzaj testu sprawności.

To, czy wartość bonu wyniesie maksymalne 2150 zł,1659 zł albo 1200 zł zależy od oceny poziomu niezaspokojonych potrzeb w zakresie podstawowych czynności życia codziennego seniora.

Inna jest oczywiście skala punktów oraz sposób oceny niż w świadczeniu wspierającym. Np. przy bonie senioralnym 60 punktów oznacza najwyższy możliwy w skali poziom niezaspokojonych potrzeb, zaś 0 punktów – najniższy poziom niezaspokojonych potrzeb.

Tu także będzie "kwestionariusz oceny poziomu niezaspokojonych potrzeb w zakresie podstawowych czynności życia codziennego, zwanego dalej „kwestionariuszem”.

Jak wyglądała w poprzednich projektach wartość świadczenia przeliczona na godziny wsparcia?

Seniorowi od 75. do 79. roku życia, który otrzymał w skali niezaspokojonych potrzeb w zakresie podstawowych czynności życia codziennego:

1) od 11 do 20 punktów – przysługuje od 4 do 7 godzin usług wsparcia w ramach bonu senioralnego miesięcznie;

2) od 21 do 35 punktów – przysługuje od 8 do 14 godzin usług wsparcia w ramach bonu senioralnego miesięcznie;

3) od 36 do 50 punktów – przysługuje od 15 do 22 godzin usług wsparcia w ramach bonu senioralnego miesięcznie;

4) od 51 do 60 punktów – przysługuje od 23 do 30 godzin usług wsparcia w ramach bonu senioralnego miesięcznie.