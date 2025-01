Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych, które funkcjonuje od 2024 roku to świadczenie wspierające. Dla kogo jest przewidziane w 2025 roku? Ile wynosi dodatek dla niepełnosprawnych w zależności od poziomu potrzeby wsparcia? Jak złożyć wniosek o świadczenie wspierające? Ile punktów trzeba uzyskać w tym roku na świadczenie wspierające?

rozwiń >

Nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych – co należy się w 2025 roku?

REKLAMA

Jaki dodatek przysługuje osobom niepełnosprawnym w 2025 roku? Osoby niepełnosprawne mają prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia wspierającego, zasiłku stałego z pomocy społecznej, renty socjalnej, karty parkingowej, dofinansowań z PFRON i refundacji wyrobów medycznych, zniżek komunikacyjnych i zniżek na wydarzenia kulturalne. Pracodawca może np. otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego z PFRON. Sprzyja to atrakcyjności pracowników z niepełnosprawnością na rynku pracy.

REKLAMA

Od 2024 roku nowością jest świadczenie wspierające, które funkcjonuje od 1 stycznia zeszłego roku. Jego celem jest częściowe pokrycie szczególnych wydatków związanych z niepełnosprawnością.

Świadczenie wspierające to nowe świadczenie, które weszło w życie z początkiem 2024 roku. Wypłacane jest przez ZUS dorosłym osobom niepełnosprawnym. Kryterium dochodowe nie obowiązuje – jest więc przyznawane każdemu niepełnosprawnemu bez względu na wysokość dochodów. Aby uzyskać świadczenie z ZUS, wystarczy spełnić 4 podstawowe warunki:

pełnoletność,

obywatelstwo polskie albo Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA),

miejsce zamieszkania w Polsce

posiadanie decyzji WZON (wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności) o poziomie potrzeby wsparcia na poziomie punktów uprawniającym do świadczenia.

Więcej na temat tej decyzji przeczytasz w artykule: Decyzja o potrzebie wsparcia – kto wydaje i ile się czeka?

Dla kogo świadczenie wspierające od 2025 roku? Ile punktów?

REKLAMA

W zależności od tego, ile punktów osoba zainteresowana otrzymała od WZON, ma ustalany termin przyznania świadczenia. Świadczenie wspierające można było pobierać już w 2024 roku, od 2025 albo 2026 roku. Różna jest też wysokość świadczenia wspierającego w zależności od liczby punktów. W zeszłym roku świadczenie wspierające przysługiwało tylko tym osobom, które otrzymały największą liczbę punktów potrzeby wsparcia. Świadczenie przyznawano od 2024 roku, gdy liczba punktów w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia wynosiła 87-100.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Od 2025 roku świadczenie wspierające może być przyznane osobom niepełnosprawnym, którzy na decyzji o poziomie potrzeby wsparcia mają od 78 do 86 punktów. W kolejnym, 2026 roku na nowe świadczenie doczekają się osoby z liczbą punktów od 70 do 77.

Świadczenie wspierające – wysokość

Wysokość świadczenia wspierającego dla niepełnosprawnych również zależy od liczby przydzielonych przez WZON punktów potrzeby wsparcia ora od wysokości renty socjalnej. Do końca lutego 2025 roku renta ta wynosi 1780,96 zł brutto. Z dniem 1 marca zostanie zwaloryzowana. Wówczas wzrośnie również wysokość świadczenia wspierającego.

95-100 punktów to 220% renty socjalnej,

90-94 punktów to 180% renty socjalnej,

85-89 punktów to 120% renty socjalnej,

80-84 punktów to 80% renty socjalnej,

75-79 punktów to 60% renty socjalnej,

70-74 punktów to 40% renty socjalnej.

Wysokość świadczenia wspierającego 2024 i 2025 - nowy dodatek dla osób niepełnosprawnych Infor.pl

Komu świadczenie wspierające nie przysługuje?

Mimo braku szczególnych wymagań do uzyskania tego dodatku dla osób niepełnosprawnych, świadczenie wspierające w kilku sytuacjach nie będzie przyznane. Należą do nich przebywanie w:

domu pomocy społecznej,

rodzinnym domu pomocy,

zakładzie opiekuńczo-leczniczym,

zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,

placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej,

zakładzie karnym,

zakładzie poprawczym,

areszcie śledczym albo

schronisku dla nieletnich.

Świadczenie wspierające 2025 – wniosek

Jeśli osoba niepełnosprawna posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub inwalidztwie, występuje o decyzję WZON o poziomie potrzeby wsparcia (druk PPW - Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wraz z drukiem PPW-K - Kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem). Mając już decyzję uprawniającą do świadczenia wspierającego, w terminie 3 miesięcy należy wysłać do ZUS wniosek o przyznanie świadczenia wspierającego (druk SWN). Są 3 możliwości wystąpienia z wnioskiem do ZUS:

PUE ZUS Portal emp@tia Bankowość elektroniczna